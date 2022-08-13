Гороскоп на сегодня, 14 августа 2022 года, для всех знаков зодиака

21:20, 13 авг 2022

Не планируйте на первую половину дня активную деятельность – в это время снизится внимание и появится вероятность совершения ошибок. Но во второй половине любознательность и жажда новых знаний подтолкнут вас к активной деятельности. Хорошее время для обучения, сдачи экзаменов и написания тестов.







Утром не стоит выяснять отношения с близкими, а после полудня вам захочется стать для домашних надежной защитой. Это время лучше всего провести в семейном кругу.



Овен

Эмоциональный фон нестабилен, возможны нервные переживания, потрясения. Есть риск всерьез и надолго поссориться с человеком, который вам дорог. Возможны конфликты в семье, в том числе — из-за денег. Вам не удается сохранять спокойствие, если не все идет так, как вы ожидали, или кто-то пытается принимать самостоятельные решения, а не дожидается ваших указаний.



Телец

То и дело возникают трудности, преодоление которых отнимает много сил. Но вы не сдаетесь, что бы ни происходило – и достигаете поставленных целей. Не стоит рассчитывать на поддержку союзников: они бы и рады помочь, но вам никак не удается объяснить, чего же вы, собственно, от них хотите. Недопонимание может даже стать причиной серьезных конфликтов, если вы вовремя не примете меры.



Близнецы

День очень сложный и утомительный. Возникают все новые и новые задачи, проблемы, требующие решения, а времени в сутках почему-то не становятся больше. Попытки найти помощников, разделить с кем-то груз дел безуспешны: вы должны действовать самостоятельно.



Рак

Нейтральный день, который больше всего порадует отсутствием неприятностей и неразрешимых проблем. Идут на лад финансовые дела, возможны денежные поступления. Вы хорошо справляетесь с работой, даже если беретесь за нее без особого энтузиазма. Возможны приятные известия издалека, интересные предложения и приглашения.



Лев

Постарайтесь максимально эффективно использовать первую половину дня, ведь это лучшее время для того, чтобы довести до конца ранее начатые дела, поставить финальную точку в переговорах, решить многочисленные мелкие вопросы, появляющиеся у ваших коллег и деловых партнеров. Авторитет Львов высок, к мнению представителей знака готовы прислушаться даже влиятельные и опытные особы.





Дева

Начинается день неудачно, многие представители знака в первой его половине будут раздражительными, даже агрессивными. Велика вероятность ссор с близкими и конфликтов на работе. Общение с малознакомыми людьми желательно свести к минимуму. Будьте осторожны: есть опасность потерять вещь, которой вы очень дорожите.



Весы

Вы слишком многое принимаете на веру. Не ленитесь проверять полученную информацию, это поможет избежать ошибок. Трудновато сосредоточиться на работе, многие представители знака больше думают о личных делах, чем о профессиональных. Недоброжелатели и конкуренты могут этим воспользоваться.



Скорпион

Что-то постоянно будет отвлекать от работы и дел. Мысли о приятных для вас моментах, возможно, вызваны просто желанием отдохнуть. Повезет тем, кто отправляется в путешествие. Не планируйте слишком сложных проектов или тяжелой работы. Лучше всего этот день подходит для расслабления и смены обстановки.



Стрелец

В первой половине дня вы совершите немало ошибок, примете неверные решения. К счастью, когда вы поймете, что поступили неправильно, у вас еще будет возможность все исправить. Присмотритесь к своему окружению: не все люди, объявляющие себя вашими союзниками, на самом деле являются таковыми.



Козерог

Вероятно получение хороших новостей, известий от человека, о котором вы в последнее время беспокоились. Волнения и тревоги остаются в прошлом, представители знака настраиваются на позитивный лад, играючи справляются с возникающими мелкими трудностями. В адрес Козерогов звучит немало комплиментов, и это понятно — ведь сегодня они особенно хорошо выглядят.



Водолей

Этот день легче предыдущих. Вам удается добиться поставленных целей, найти ответы на все интересующие вас вопросы. Можно начинать новые дела, но тут стоит проявлять осторожность – люди, на помощь которых вы рассчитываете, вас едва ли поддержат. Нужно проявить осторожность в решении финансовых вопросов: вы склонны переоценивать свои возможности.









Рыбы

Очень высок творческий потенциал, появляются идеи, которые в ближайшее время будут реализованы. Этот день откроет перед Рыбами новые возможности для профессионального роста, представители знака смогут упрочить свои профессиональные позиции и завязать новые знакомства. Полезны контакты с иностранцами, хорошо складываются поездки за рубеж.

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