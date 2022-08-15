Гороскоп на сегодня, 16 августа 2022 года, для всех знаков зодиака

22:27, 15 авг 2022

День подходит для обсуждения и урегулирования финансовых вопросов, поскольку позволяет найти решения, которые подойдут всем заинтересованным сторонам. Желательно проявлять твердость в общении с сильными мира сего: уступчивость сегодня вовсе не помогает сохранить мир.







Можно планировать на вторую половину дня личные встречи, но нужно иметь в виду, что поездки сегодня нежелательны и стоит держаться ближе к дому. Тем, кто собирается провести вечер на светских мероприятиях, стоит воздерживаться от язвительных и иронических замечаний: сегодня они могут иметь крайне неприятные последствия.



Овен

Ваш творческий потенциал находится на очень высоком уровне, именно поэтому вы превращаете заурядный, в общем-то, день в необычный и запоминающийся. Удается реализовать ранее составленные планы, незначительное отступление от них пойдет только на пользу. День особенно благоприятен для представителей знака, занимающихся наукой и общественной деятельностью.



Телец

День благоприятный, насыщенный, интересный. Вы быстро расправляетесь с имеющимися проблемами, а новые им на смену не приходят, так что волноваться особенно не о чем. Очень ярко проявляются ваши таланты, в том числе те, которых ранее никто не замечал. Хотите научиться чему-то новому? Этот день как нельзя лучше подходит для начала соответствующих занятий.



Близнецы

Решения, которые вы принимаете в этот день, поначалу не понравятся окружающим. Но вскоре всем станет ясно, что вы выбрали единственно верный способ действий. Споры не исключены, но вы наверняка одержите в них верх, никого не обидев. Середина дня подходит для общения со старыми друзьями, от них вы получите приятные известия.



Рак

В этот день у вас будет много забот и на работе, и дома. Придется проявить расторопность, чтобы успеть все. Времени на отдых практически не остается. Меняется деловое окружение, не исключены разрыв прежних деловых отношений и появление новых связей. Возможно получение помощи от малознакомой женщины.



Лев

Неплохой день, подходящий для спокойных размышлений и долгосрочно планирования. Можно заниматься делами, требующими точности, аккуратности, исполнительности. Хуже обстоит дело с решение творческих задач. Способностью мыслить самостоятельно и нестандартно могут похвастаться далеко не все Львы.





Дева

Хорошо проходят деловые встречи и переговоры, особенно если вы выступаете их инициатором. Вероятны успехи в совместной деятельности, можно принимать участие в реализации смелых и масштабных совместных проектов. Ярко проявляются лидерские качества, это замечают даже те, кто раньше вас недооценивал. Возможно повышение по службе.



Весы

Один из спокойных и приятных дней, основные события которого происходят в сфере личных отношений. Поскольку вы очень хорошо понимаете близких людей, уважаете их желания и интересы, проблем в общении не возникает. Многим представителям знака удастся найти выход из сложных, неоднозначных ситуаций.



Скорпион

Все хорошо, кроме вашего настроения. Сегодня вашими спутниками становятся уныние, беспокойство, мрачные мысли. Вам совсем не нравится такое состояние, но избавиться от него не удастся, пока вы не выясните, в чем же его истинные причины.



Стрелец

За любые дела вы беретесь с энтузиазмом, что и помогает достичь успеха в них. Можно приступать к чему-то совершенно новому: вашим начинаниям сопутствует удача. Будьте готовы потрудиться; не исключено, что придется заниматься тяжелой физической работой. Можно начинать строительство или ремонт, заключать сделки, связанные с недвижимостью.



Козерог

Эмоциональный фон дня неблагоприятен, любая проблема кажется вам очень серьезной, любая муха в считанные минуты превращается в слона. Козероги, обычно спокойные и уравновешенные, как будто соскучились по роковым страстям, и умудряются привнести их в самые стабильные и гармоничные отношения.



Водолей

Несмотря на некоторые трудности, день складывается удачно — отчасти потому, что даже в сложных ситуациях вы не теряете жизнерадостности и оптимизма. Есть шанс найти людей, которые возьмут на себя решение каких-то ваших проблем, причем совершенно бескорыстно.









Рыбы

За счастье и успех нужно бороться, а вам этого ни капельки не хочется. Именно из-за этого и возникают неприятные ситуации, а также ссоры с близкими. Люди, обеспокоенные вашей судьбой, призывают вас занять более активную жизненную позицию, действовать энергичнее и решительнее, вы же реагируете на это очень остро, демонстративно обижаетесь или столь же демонстративно сердитесь.

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