Гороскоп на сегодня, 17 августа 2022 года, для всех знаков зодиака

22:23, 16 авг 2022

Утро будет противоречивым и напряженным. С одной стороны, хочется добиться многого, и часто люди начинают действовать, не подумав, не оценив возможные последствия своих поступков. С другой – не всегда удается правильно расставить приоритеты, часто силы тратятся на какие-то заведомо безнадежные проекты. В общем, это то время, когда нужно сначала разобраться в ситуации, а уж потом предпринимать что-то. Так что не спешите.







Во второй половине дня появляются ясность и определенность, да и ситуация в целом становится более благоприятной. Появляется возможность поговорить с близкими о чем-то важном, спокойно обсудить важные вопросы.



Овен

Сильное влияние негативных тенденций ощущается практически во всех сферах жизни. Трудно сосредоточиться на делах, требующих внимания, вы то и дело упускаете из виду что-то важное, совершаете ошибки. Овны склонны оставаться равнодушными к потребностям самых близких людей, создавая конфликтные ситуации.



Телец

День складывается неровно и напряженно. Вы сможете избежать ошибок, если будете принимать важные решения самостоятельно, ориентируясь на подсказки собственной интуиции, а не на советы окружающих. Нежелательно заниматься коммерческой деятельностью, заключать сделки и делать крупные покупки.



Близнецы

Будьте усердны в любом деле, за которое беретесь: этот день обещает большие успехи, благополучную реализацию замыслов. Вам удастся найти единомышленников, на которых вы сможете положиться в любой ситуации. Не исключено, что отношения, по началу основанные лишь на общности интересов, со временем примут романтический характер.



Рак

Старайтесь действовать очень осторожно, проявляйте инициативу лишь в тех случаях, когда это действительно необходимо. Можно заниматься домашними делами, но старайтесь избегать переутомления: оно может плохо отразиться на самочувствии.



Лев

Вы слишком много внимания уделяете мелочам, а потому не замечаете главного. Могут возникать серьезные разногласия на работе и дома, особенно трудно будет поладить с женщинами. Хочется расслабиться, пустить все на самотек, но, к сожалению, сегодня это совершенно недопустимо. Так что заставьте себя заняться хотя бы самыми срочными делами.





Дева

Очень сильна интуиция, и именно благодаря ее подсказкам в этот день вы принимаете решения и совершаете поступки, которые приведут вас к успеху. Ваши поступки могут быть оригинальными и даже экстравагантными, но они всегда уместны, поэтому вас никто не осудит. Очень благоприятен день для контактов с женщинами: представительницы прекрасного пола хорошо понимают вас и приходят на помощь, если в этом возникает необходимость.



Весы

Вы с такой энергией беретесь за решение своих проблем, что и большие, и маленькие неприятности в страхе разбегаются в разные стороны, открывая перед вами путь к успеху. Главное – не останавливаться после первой победы; продолжайте движение вперед, и новые достижения не заставят себя ждать.



Скорпион

Благоприятный день для общения. Не отказывайтесь от встреч с друзьями, посещения светских мероприятий, куда вас неожиданно пригласят. Едва ли вам удастся привлечь всеобщее внимание, но человека, который вам симпатичен, вы наверняка заинтересуете. Благоприятный день для изучения иностранного языка, истории и культуры других государств.



Стрелец

Вам предстоит принять непростое решение. Поначалу оно покажется очень важным, но чуть позже вы поймете, что серьезной причины для переживаний не было: при любом исходе событий вы будете в выигрыше. Возможны незначительные финансовые потери, неудачные мелкие покупки. Но отказываться от запланированных крупных приобретений не следует, момент для них сейчас самый подходящий.



Козерог

Хороший день для развлечений, отдыха, общения с близкими. Рассуждать у вас сегодня получается лучше, чем действовать, но это не страшно: сейчас вы действительно можете позволить себе взять паузу и ничего не делать. День подходит для поездок, как деловых, так и развлекательных. Вдали от дома вы сможете сделать выгодные покупки.



Водолей

Удается довести до конца сразу несколько дел, начатых ранее. Вы и сами удивитесь своей расторопности и энергичности; с тем, что у других заняло бы не один день, вы справляетесь за несколько часов. Многие представители знака добиваются успехов благодаря помощи женщин-союзниц.









Рыбы

Благоприятные влияния будут распространяться на все сферы жизни. Некоторые дела, которые представляются другим как сложные, для вас не составят никакого труда. Особых проблем ждать не следует, а во второй половине дня может произойти что-то приятное.

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