Все новости Уфы и Башкортостана
здесь и сейчас
Главная » Гороскоп »

Гороскоп на сегодня, 17 августа 2022 года, для всех знаков зодиака

Гороскоп на сегодня, 17 августа 2022 года, для всех знаков зодиака

22:23, 16 авг 2022

Утро будет противоречивым и напряженным. С одной стороны, хочется добиться многого, и часто люди начинают действовать, не подумав, не оценив возможные последствия своих поступков. С другой – не всегда удается правильно расставить приоритеты, часто силы тратятся на какие-то заведомо безнадежные проекты. В общем, это то время, когда нужно сначала разобраться в ситуации, а уж потом предпринимать что-то. Так что не спешите.



Во второй половине дня появляются ясность и определенность, да и ситуация в целом становится более благоприятной. Появляется возможность поговорить с близкими о чем-то важном, спокойно обсудить важные вопросы.

Овен
Сильное влияние негативных тенденций ощущается практически во всех сферах жизни. Трудно сосредоточиться на делах, требующих внимания, вы то и дело упускаете из виду что-то важное, совершаете ошибки. Овны склонны оставаться равнодушными к потребностям самых близких людей, создавая конфликтные ситуации.

Телец
День складывается неровно и напряженно. Вы сможете избежать ошибок, если будете принимать важные решения самостоятельно, ориентируясь на подсказки собственной интуиции, а не на советы окружающих. Нежелательно заниматься коммерческой деятельностью, заключать сделки и делать крупные покупки.

Близнецы
Будьте усердны в любом деле, за которое беретесь: этот день обещает большие успехи, благополучную реализацию замыслов. Вам удастся найти единомышленников, на которых вы сможете положиться в любой ситуации. Не исключено, что отношения, по началу основанные лишь на общности интересов, со временем примут романтический характер.

Рак
Старайтесь действовать очень осторожно, проявляйте инициативу лишь в тех случаях, когда это действительно необходимо. Можно заниматься домашними делами, но старайтесь избегать переутомления: оно может плохо отразиться на самочувствии.

Лев
Вы слишком много внимания уделяете мелочам, а потому не замечаете главного. Могут возникать серьезные разногласия на работе и дома, особенно трудно будет поладить с женщинами. Хочется расслабиться, пустить все на самотек, но, к сожалению, сегодня это совершенно недопустимо. Так что заставьте себя заняться хотя бы самыми срочными делами.


Дева
Очень сильна интуиция, и именно благодаря ее подсказкам в этот день вы принимаете решения и совершаете поступки, которые приведут вас к успеху. Ваши поступки могут быть оригинальными и даже экстравагантными, но они всегда уместны, поэтому вас никто не осудит. Очень благоприятен день для контактов с женщинами: представительницы прекрасного пола хорошо понимают вас и приходят на помощь, если в этом возникает необходимость.

Весы
Вы с такой энергией беретесь за решение своих проблем, что и большие, и маленькие неприятности в страхе разбегаются в разные стороны, открывая перед вами путь к успеху. Главное – не останавливаться после первой победы; продолжайте движение вперед, и новые достижения не заставят себя ждать.

Скорпион
Благоприятный день для общения. Не отказывайтесь от встреч с друзьями, посещения светских мероприятий, куда вас неожиданно пригласят. Едва ли вам удастся привлечь всеобщее внимание, но человека, который вам симпатичен, вы наверняка заинтересуете. Благоприятный день для изучения иностранного языка, истории и культуры других государств.

Стрелец
Вам предстоит принять непростое решение. Поначалу оно покажется очень важным, но чуть позже вы поймете, что серьезной причины для переживаний не было: при любом исходе событий вы будете в выигрыше. Возможны незначительные финансовые потери, неудачные мелкие покупки. Но отказываться от запланированных крупных приобретений не следует, момент для них сейчас самый подходящий.

Козерог
Хороший день для развлечений, отдыха, общения с близкими. Рассуждать у вас сегодня получается лучше, чем действовать, но это не страшно: сейчас вы действительно можете позволить себе взять паузу и ничего не делать. День подходит для поездок, как деловых, так и развлекательных. Вдали от дома вы сможете сделать выгодные покупки.

Водолей
Удается довести до конца сразу несколько дел, начатых ранее. Вы и сами удивитесь своей расторопности и энергичности; с тем, что у других заняло бы не один день, вы справляетесь за несколько часов. Многие представители знака добиваются успехов благодаря помощи женщин-союзниц.



Рыбы
Благоприятные влияния будут распространяться на все сферы жизни. Некоторые дела, которые представляются другим как сложные, для вас не составят никакого труда. Особых проблем ждать не следует, а во второй половине дня может произойти что-то приятное.

Вступайте в нашу группу «ВКонтакте», «Одноклассники». Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Источник: my-calend.ru
Теги: Гороскоп на сегодня
Читайте также

Гороскоп на сегодня, 18 апреля 2021 года, для всех знаков зодиака
Гороскоп
Гороскоп на сегодня, 18 апреля 2021 года, для всех знаков зодиака
Гороскоп на сегодня, 9 декабря 2021 года, для всех знаков зодиака
Гороскоп
Гороскоп на сегодня, 9 декабря 2021 года, для всех знаков зодиака
Гороскоп на сегодня, 12 декабря 2021 года, для всех знаков зодиака
Гороскоп
Гороскоп на сегодня, 12 декабря 2021 года, для всех знаков зодиака
Гороскоп на сегодня, 26 ноября 2021 года, для всех знаков зодиака
Гороскоп
Гороскоп на сегодня, 26 ноября 2021 года, для всех знаков зодиака


Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день - информационно-развлекательный портал | newsbash@mail.ru Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Войти через: