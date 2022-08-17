Гороскоп на сегодня, 18 августа 2022 года, для всех знаков зодиака

22:26, 17 авг 2022

День сложится неплохо для тех, кто не боится неприятностей и трудностей, готов рискнуть, если это нужно, чтобы достичь цели. Людям, привыкшим к легким победам и простым решениям, придется довольствоваться скромными успехами. Нежелательны серьезные расходы, незапланированные покупки. Любые дела, связанные с деньгами, как вашими, так и чужими, требуют предельной осторожности.







Встречи лучше планировать на вторую половину дня. Именно в это время можно будет поладить с окружающими, договориться о чем-то с новыми знакомыми, помириться с теми, с кем вы были в ссоре.



Овен

Благоприятный день для общения, возможны удачные деловые контакты. Вы отстаиваете свою точку зрения спокойно и твердо; даже люди, до последнего сомневавшиеся в вашей правоте, будут вынуждены признать, что ваша позиция верна. Можно обсуждать и решать финансовые вопросы, делать крупные покупки.



Телец

В этот день вам предстоит принять несколько непростых решений, а времени на раздумья будет не так уж много. Но вы знаете, чего хотите, и не позволяете никому вами манипулировать – так что вероятность сделать ошибку невелика. День подходит для заключения сделок и решения финансовых вопросов.



Близнецы

Много сил отнимет решение проблемы, которой вы долгое время не придавали значения. Кто-то попытается свалить на вас ответственность за все трудности и неприятности, возложить на вас чужую вину. Старайтесь проявлять разборчивость в деловых контактах, не доверяйте людям, с которыми раньше не сотрудничали. За заманчивым предложением, которому вы в первый момент очень обрадуетесь, может скрываться мошенничество.



Рак

Интересный и запоминающийся день, который будет особенно удачным для Раков, давно задумывавшихся о том, чтобы внести в жизнь какие-то перемены. Откроются новые обстоятельства, которые натолкнут на новые идеи, к тому же многие представители знака поймут, наконец, каковы их истинные цели, и по-новому расставят приоритеты.



Лев

Этот день принесет немало неожиданностей, не всегда будет легко сориентироваться в сложившейся ситуации. Вам дают немало советов, однако ориентироваться все же лучше на подсказки собственной интуиции. Могут возникнуть разногласия с руководством – постарайтесь преодолеть их как можно скорее.





Дева

Первая половина дня будет связана с важной победой. Благодаря своей настойчивости вы сможете одержать верх над давним конкурентом, отразить нападки недоброжелателей. Ваши успехи привлекут внимание окружающих, в связи с чем могут поступить очень выгодные предложения. Некоторые Девы решат перейти на новое место работы.



Весы

Вы стремитесь угодить всем, и у вас – редкий случай! – это получается. Этот день отлично подходит для примирения после ссоры, обсуждения и решения проблем, мешающих гармоничному развитию личных отношений. День хорошо подходит для общения с людьми, приехавшими издалека. Возможно начала романа с иностранцем.



Скорпион

Влияние позитивных тенденций будет очень сильным. Вы отлично себя чувствуете, да и настроение не оставляет желать лучшего. Охотно поддерживая чужие начинания, вы и собственные идеи успеваете воплотить в жизнь. В этот день хорошо начинать учебу – полезную информацию вы запоминаете моментально.



Стрелец

Этот день связан с получением информации, которая кажется бесполезной, но ни в коем случае не должна быть забыта: пройдет немного времени, и эти сведения окажутся поистине бесценными. Возможно получение неожиданных предложений делового или личного характера; те и другие можно принимать лишь в том случае, если вы готовы кардинальным переменам в жизни.



Козерог

Стройте планы на ближайшее время. Пришло время спокойно подумать, чем и почему вы хотели бы заняться, и что можно предпринять, чтобы поскорее получит желаемое. Появляются отличные идеи, касающиеся собственного бизнеса или иной прибыльной деятельности. Будьте смелее – многое из того, что вам сегодня кажется сомнительным и рискованным, будет благополучно реализовано.



Водолей

День проходит не совсем так, как вам хотелось бы. Некоторые запланированные дела приходится отложить, но расстраиваться из-за этого не стоит: придет время, и вы займетесь ими. День хорошо подходит для переговоров с руководством, встреч с влиятельными людьми. Можно обсуждать вопросы, касающиеся имущества, заниматься оформлением соответствующих документов.









Рыбы

День из числа удачных, вам вполне по силам добиться всего, к чему вы стремитесь. Рыбы умело пользуются своим обаянием, производят наилучшее впечатление на тех, с кем имеют дело. Любые встречи, назначенные на этот день, пройдут именно так, как нужно вам. Однако порой вы оказываете на людей слишком сильное давление, или даже манипулируете ими, сами того не замечая. Вот это может иметь неприятные последствия.

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