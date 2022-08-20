Все новости Уфы и Башкортостана
здесь и сейчас
Главная » Гороскоп »

Гороскоп на сегодня, 21 августа 2022 года, для всех знаков зодиака

Гороскоп на сегодня, 21 августа 2022 года, для всех знаков зодиака

22:21, 20 авг 2022

День хороших идей и смелых планов. Не бойтесь мечтать, ставить перед собой высокие цели. Возможным может стать то, что еще совсем недавно казалось невероятным. Ваша задача – не упустить свой шанс, постараться извлечь максимум пользы из сложившейся ситуации. Ищите союзников. Они вам сегодня пригодятся: возможно, придется решать задачи, с которыми не справиться в одиночку.



А еще день подходит для того, чтобы подумать о собственной жизни, постараться разобраться, почему вы поступали так, а не иначе, и чего хотите добиться. Многие поймут, от каких привычек лучше отказаться, что мешает двигаться вперед.

Овен
Для хорошего самочувствия и настроения необходима активная деятельность. Вам не сидится на месте, и окружающим приходится с этим считаться. День подходит для деловых и развлекательных поездок, публичных выступлений. Возрастает интерес к политической и общественной жизни.

Телец
Первая половина дня – отличное время для заключения сделок: они будут удачными. Можно также подписывать документы, касающиеся как кратко-, так и долгосрочного сотрудничества. Поладить с женщинами оказывается проще, чем с мужчинами, к тому же представительницы прекрасного пола гораздо охотнее делятся с вами ценной информацией.

Близнецы
Сегодня вы способны на очень и очень многое. Таланты ваши проявляются так ярко, что не заметить их не смогут даже недоброжелатели. Возможны заманчивые деловые предложения, есть шанс подняться по карьерной лестнице. Близнецы отлично справляются с решением любых организационных вопросов.

Рак
Чем меньше вы будете беспокоиться, тем удачнее сложится день. Поэтому с самого утра запаситесь уверенностью в успехе и не расставайтесь с ней ни на минуту. Можно отправляться в поездки, менять обстановку, но только в том случае, если это не отвлечет вас от решения рутинных задач – забывать о них никак нельзя. Возможны денежные поступления, в том числе очень значительные. День подходит для покупок и инвестиций.

Лев
Напряженный, сложный день. Вы легко теряете терпение, раздражаетесь из-за пустяков, недоброжелатели этим пользуются. Вы склонны доверять людям, которые этого не заслуживают, позволять им манипулировать вами; решения, которые вы принимаете в этот день, не пойдут на пользу ни деловым, ни личным отношениям.


Дева
Подходящий день для общения с людьми, которых вы можете чему-то научить. Именно среди таких особ вы можете найти и союзников, и настоящих друзей. Хорошо проходят и встречи с влиятельными персонами, однако с ними вы не можете быть совершенно искренними, и это вас очень огорчает. В такой день трудно что-то скрывать, порой вы невольно раскрываете чужие секреты; это может стать причиной обид.

Весы
Нейтральный день. Он не обещает каких-то больших успехов, но и серьезных неприятностей не приносит. Вероятно получение известий от старого знакомого, не исключена и встреча с человеком, которого вы давно не видели. Вернуться могут и давно забытые чувства, заставив вас повторить прежние ошибки.

Скорпион
Отличный день для деловых переговоров. От партнеров и влиятельных людей вы сможете добиться всего, чего захотите. Неплохо проходят публичные выступления, однако вы должны быть готовы к острой дискуссии — выйти из нее победителем будет непросто, но спор окажется увлекательным; к тому же не исключено, что и истина в нем родится. Будьте внимательны к мелочам, аккуратны при работе с документами — ошибки могут дорого обойтись.

Стрелец
Этот день связан с получением ценного жизненного опыта, а также с какими-то необычными переживаниями, возможно – носящими мистический характер. День подходит для медитаций, посещения психолога или астролога. Очень остра интуиция, некоторые Стрельцы способны предсказывать будущее.

Козерог
Прекрасный день для того, чтобы взяться за что-то совершенно новое. Не беспокойтесь о том, что вам не хватит знаний и опыта: все получится, если вы будете верить в себя и не постесняетесь задать вопросы сведущим людям. Удается произвести благоприятное впечатление на новых знакомых, да и особы, которые давно вас знают, откроют для себя какие-то новые ваши достоинства.

Водолей
Это трудный день, который может принести неприятности самого разного рода. Возникают разногласия с коллегами, трудно найти общий язык даже с теми, кого вы привыкли считать своими союзниками и единомышленникам. Возможны финансовые потери, заключенные сделки едва ли будут удачными. С другой стороны, этот день позволит вам получить ценный опыт и многому научиться.



Рыбы
В начале дня вы пребываете в дурном настроении, все видите в мрачном свете. Несовершенство мира причиняет вам почти физическую боль. Многие представители знака отказываются заниматься чем бы то ни было, предпочитая провести время праздно – это, по крайней мере, позволяет избежать опрометчивых поступков.

Вступайте в нашу группу «ВКонтакте», «Одноклассники». Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Источник: my-calend.ru
Теги: Гороскоп на сегодня
Читайте также

Любовный гороскоп на сегодня 10 мая 2019 года для всех знаков зодиака
Гороскоп
Любовный гороскоп на сегодня 10 мая 2019 года для всех знаков зодиака
Гороскоп на 12 ноября 2018 года для всех знаков зодиака
Гороскоп
Гороскоп на 12 ноября 2018 года для всех знаков зодиака
Гороскоп на 28 февраля 2020 года для всех знаков зодиака
Гороскоп
Гороскоп на 28 февраля 2020 года для всех знаков зодиака
Гороскоп на 3 декабря 2018 года для всех знаков зодиака
Гороскоп
Гороскоп на 3 декабря 2018 года для всех знаков зодиака


Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день - информационно-развлекательный портал | newsbash@mail.ru Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Войти через: