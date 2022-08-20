Гороскоп на сегодня, 21 августа 2022 года, для всех знаков зодиака

22:21, 20 авг 2022

День хороших идей и смелых планов. Не бойтесь мечтать, ставить перед собой высокие цели. Возможным может стать то, что еще совсем недавно казалось невероятным. Ваша задача – не упустить свой шанс, постараться извлечь максимум пользы из сложившейся ситуации. Ищите союзников. Они вам сегодня пригодятся: возможно, придется решать задачи, с которыми не справиться в одиночку.







А еще день подходит для того, чтобы подумать о собственной жизни, постараться разобраться, почему вы поступали так, а не иначе, и чего хотите добиться. Многие поймут, от каких привычек лучше отказаться, что мешает двигаться вперед.



Овен

Для хорошего самочувствия и настроения необходима активная деятельность. Вам не сидится на месте, и окружающим приходится с этим считаться. День подходит для деловых и развлекательных поездок, публичных выступлений. Возрастает интерес к политической и общественной жизни.



Телец

Первая половина дня – отличное время для заключения сделок: они будут удачными. Можно также подписывать документы, касающиеся как кратко-, так и долгосрочного сотрудничества. Поладить с женщинами оказывается проще, чем с мужчинами, к тому же представительницы прекрасного пола гораздо охотнее делятся с вами ценной информацией.



Близнецы

Сегодня вы способны на очень и очень многое. Таланты ваши проявляются так ярко, что не заметить их не смогут даже недоброжелатели. Возможны заманчивые деловые предложения, есть шанс подняться по карьерной лестнице. Близнецы отлично справляются с решением любых организационных вопросов.



Рак

Чем меньше вы будете беспокоиться, тем удачнее сложится день. Поэтому с самого утра запаситесь уверенностью в успехе и не расставайтесь с ней ни на минуту. Можно отправляться в поездки, менять обстановку, но только в том случае, если это не отвлечет вас от решения рутинных задач – забывать о них никак нельзя. Возможны денежные поступления, в том числе очень значительные. День подходит для покупок и инвестиций.



Лев

Напряженный, сложный день. Вы легко теряете терпение, раздражаетесь из-за пустяков, недоброжелатели этим пользуются. Вы склонны доверять людям, которые этого не заслуживают, позволять им манипулировать вами; решения, которые вы принимаете в этот день, не пойдут на пользу ни деловым, ни личным отношениям.





Дева

Подходящий день для общения с людьми, которых вы можете чему-то научить. Именно среди таких особ вы можете найти и союзников, и настоящих друзей. Хорошо проходят и встречи с влиятельными персонами, однако с ними вы не можете быть совершенно искренними, и это вас очень огорчает. В такой день трудно что-то скрывать, порой вы невольно раскрываете чужие секреты; это может стать причиной обид.



Весы

Нейтральный день. Он не обещает каких-то больших успехов, но и серьезных неприятностей не приносит. Вероятно получение известий от старого знакомого, не исключена и встреча с человеком, которого вы давно не видели. Вернуться могут и давно забытые чувства, заставив вас повторить прежние ошибки.



Скорпион

Отличный день для деловых переговоров. От партнеров и влиятельных людей вы сможете добиться всего, чего захотите. Неплохо проходят публичные выступления, однако вы должны быть готовы к острой дискуссии — выйти из нее победителем будет непросто, но спор окажется увлекательным; к тому же не исключено, что и истина в нем родится. Будьте внимательны к мелочам, аккуратны при работе с документами — ошибки могут дорого обойтись.



Стрелец

Этот день связан с получением ценного жизненного опыта, а также с какими-то необычными переживаниями, возможно – носящими мистический характер. День подходит для медитаций, посещения психолога или астролога. Очень остра интуиция, некоторые Стрельцы способны предсказывать будущее.



Козерог

Прекрасный день для того, чтобы взяться за что-то совершенно новое. Не беспокойтесь о том, что вам не хватит знаний и опыта: все получится, если вы будете верить в себя и не постесняетесь задать вопросы сведущим людям. Удается произвести благоприятное впечатление на новых знакомых, да и особы, которые давно вас знают, откроют для себя какие-то новые ваши достоинства.



Водолей

Это трудный день, который может принести неприятности самого разного рода. Возникают разногласия с коллегами, трудно найти общий язык даже с теми, кого вы привыкли считать своими союзниками и единомышленникам. Возможны финансовые потери, заключенные сделки едва ли будут удачными. С другой стороны, этот день позволит вам получить ценный опыт и многому научиться.









Рыбы

В начале дня вы пребываете в дурном настроении, все видите в мрачном свете. Несовершенство мира причиняет вам почти физическую боль. Многие представители знака отказываются заниматься чем бы то ни было, предпочитая провести время праздно – это, по крайней мере, позволяет избежать опрометчивых поступков.

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