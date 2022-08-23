Все новости Уфы и Башкортостана
здесь и сейчас
Главная » Гороскоп »

Любовный гороскоп на сегодня, 23 августа 2022 года, для всех знаков зодиака

Любовный гороскоп на сегодня, 23 августа 2022 года, для всех знаков зодиака

09:09, 23 авг 2022

Любовный гороскоп на сегодня по знакам зодиака



Овен
Сегодня Вашему любимому человеку будет непросто понять, где заканчивается дружба и начинается любовь, что может довольно серьезно отразиться на Ваших с ним отношениях. Ваша задача – четко разграничить для него и для себя эти понятия, чтобы больше переход из одного в другое никого не смущал.

Телец
В этот день Вам придется решить, насколько Вам нужны временные отношения с приятным Вам человеком, не имеющие никаких шансов на то, чтобы перейти в разряд постоянных. Придется взвесить все «за» и «против», допросив с пристрастием не только разум, но и душу с сердцем.

Близнецы
Даже не пытайтесь переубедить Вашу половинку. Для нее сегодня существует два мнения: ее и неправильное. Поэтому любые контраргументы будут вызывать лишь раздражение и злобу. Зачем Вам это надо? Попробуйте лучше принять для себя ее точку зрения. Пожалуй, это будет проще.

Рак
Сегодня Вашему любимому человеку будет непросто простить Вам какую-то обиду, шалость или шутку, которой Вы никакого значения не придадите. Однако Вашу половинку она очень заденет и заставит обо многом задуматься, причем преимущественно не о самом приятном.

Лев
Сегодня велика вероятность влюбиться в человека гораздо старше Вас. Возможно, эта влюбленность быстро пройдет, оставив за собой лишь след восхищения и желания быть лучше, а может, все окажется не так просто и даже взаимно. В любом случае, попробовать стоит.


Дева
Сегодня Вашему любимому человеку будет казаться, что его мир рухнул, и ничего уже никогда не будет так, как прежде. Постарайтесь успокоить его и заверить, что пока Вы с ним рядом, ничего страшного случиться не может по определению. Пусть не особенно логично, зато то, что нужно.

Весы
Сегодня Вашему любимому человеку будет непросто понять Ваши желания и намерения. Они будут казаться ему нелогичными, неправильными и надуманными. Постарайтесь донести до него их глубокий смысл, целесообразность и, главное, ваше к ним трепетное отношение.

Скорпион
Сегодня Вам стоит забыть обо всех делах и условностях и в какой-то момент пригласить Вашего любимого человека на танец. Пусть это не будет бал или яркая вечеринка, а всего лишь кухня или гостиная, и музыка будет играть из маленького приемника – главное не антураж. Главное – сам танец, который еще больше сблизит вас.

Стрелец
Сегодня события в Вашей личной жизни будут развиваться с угрожающей быстротой. От Вас потребуются моментальная реакция и чрезвычайная гибкость действий, иначе Вы рискуете не угнаться за стремительным бегом событий и упустить уникальный шанс, который подарит Вам судьба.

Козерог
Сегодня Вашему любимому человеку будет довольно просто понять Ваши мотивы и намерения, поэтому даже не пытайтесь с ним хитрить и как-то его обмануть – все равно Вас рано или поздно выведут на чистую воду, причем с поличным. Постарайтесь быть абсолютно искренним.

Водолей
Сегодня то, насколько благоприятен будет Ваш день в плане личной жизни, зависит только от Вашей решительности. Робость может лишь испортить дело, потому что помешает сказать Вашей половинке то, что Вы чувствуете или познакомиться с понравившимся человеком на улице. А это сегодня очень важно.



Рыбы
Сегодня Вашему любимому человеку захочется сказать Вам что-то очень приятное, чего он Вам никогда раньше не говорил. Отнеситесь к этому с уважением и пониманием, оцените его старания и желание доставить Вам духовное удовольствие. Тогда он будет впоследствии стараться доставлять его Вам чаще.

Вступайте в нашу группу «ВКонтакте», «Одноклассники». Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Источник: my-calend.ru
Теги: Любовный гороскоп на сегодня
Читайте также

Любовный гороскоп на сегодня 17 июня 2019 года для всех знаков зодиака
Гороскоп
Любовный гороскоп на сегодня 17 июня 2019 года для всех знаков зодиака
Любовный гороскоп на сегодня 8 января 2019 года для всех знаков зодиака
Гороскоп
Любовный гороскоп на сегодня 8 января 2019 года для всех знаков зодиака
Любовный гороскоп на сегодня 24 июня 2019 года для всех знаков зодиака
Гороскоп
Любовный гороскоп на сегодня 24 июня 2019 года для всех знаков зодиака
Любовный гороскоп на сегодня 7 сентября 2019 года для всех знаков зодиака
Гороскоп
Любовный гороскоп на сегодня 7 сентября 2019 года для всех знаков зодиака


Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день - информационно-развлекательный портал | newsbash@mail.ru Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Войти через: