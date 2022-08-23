Любовный гороскоп на сегодня, 23 августа 2022 года, для всех знаков зодиака

09:09, 23 авг 2022

Любовный гороскоп на сегодня по знакам зодиака







Овен

Сегодня Вашему любимому человеку будет непросто понять, где заканчивается дружба и начинается любовь, что может довольно серьезно отразиться на Ваших с ним отношениях. Ваша задача – четко разграничить для него и для себя эти понятия, чтобы больше переход из одного в другое никого не смущал.



Телец

В этот день Вам придется решить, насколько Вам нужны временные отношения с приятным Вам человеком, не имеющие никаких шансов на то, чтобы перейти в разряд постоянных. Придется взвесить все «за» и «против», допросив с пристрастием не только разум, но и душу с сердцем.



Близнецы

Даже не пытайтесь переубедить Вашу половинку. Для нее сегодня существует два мнения: ее и неправильное. Поэтому любые контраргументы будут вызывать лишь раздражение и злобу. Зачем Вам это надо? Попробуйте лучше принять для себя ее точку зрения. Пожалуй, это будет проще.



Рак

Сегодня Вашему любимому человеку будет непросто простить Вам какую-то обиду, шалость или шутку, которой Вы никакого значения не придадите. Однако Вашу половинку она очень заденет и заставит обо многом задуматься, причем преимущественно не о самом приятном.



Лев

Сегодня велика вероятность влюбиться в человека гораздо старше Вас. Возможно, эта влюбленность быстро пройдет, оставив за собой лишь след восхищения и желания быть лучше, а может, все окажется не так просто и даже взаимно. В любом случае, попробовать стоит.





Дева

Сегодня Вашему любимому человеку будет казаться, что его мир рухнул, и ничего уже никогда не будет так, как прежде. Постарайтесь успокоить его и заверить, что пока Вы с ним рядом, ничего страшного случиться не может по определению. Пусть не особенно логично, зато то, что нужно.



Весы

Сегодня Вашему любимому человеку будет непросто понять Ваши желания и намерения. Они будут казаться ему нелогичными, неправильными и надуманными. Постарайтесь донести до него их глубокий смысл, целесообразность и, главное, ваше к ним трепетное отношение.



Скорпион

Сегодня Вам стоит забыть обо всех делах и условностях и в какой-то момент пригласить Вашего любимого человека на танец. Пусть это не будет бал или яркая вечеринка, а всего лишь кухня или гостиная, и музыка будет играть из маленького приемника – главное не антураж. Главное – сам танец, который еще больше сблизит вас.



Стрелец

Сегодня события в Вашей личной жизни будут развиваться с угрожающей быстротой. От Вас потребуются моментальная реакция и чрезвычайная гибкость действий, иначе Вы рискуете не угнаться за стремительным бегом событий и упустить уникальный шанс, который подарит Вам судьба.



Козерог

Сегодня Вашему любимому человеку будет довольно просто понять Ваши мотивы и намерения, поэтому даже не пытайтесь с ним хитрить и как-то его обмануть – все равно Вас рано или поздно выведут на чистую воду, причем с поличным. Постарайтесь быть абсолютно искренним.



Водолей

Сегодня то, насколько благоприятен будет Ваш день в плане личной жизни, зависит только от Вашей решительности. Робость может лишь испортить дело, потому что помешает сказать Вашей половинке то, что Вы чувствуете или познакомиться с понравившимся человеком на улице. А это сегодня очень важно.









Рыбы

Сегодня Вашему любимому человеку захочется сказать Вам что-то очень приятное, чего он Вам никогда раньше не говорил. Отнеситесь к этому с уважением и пониманием, оцените его старания и желание доставить Вам духовное удовольствие. Тогда он будет впоследствии стараться доставлять его Вам чаще.

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