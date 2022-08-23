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Любовный гороскоп на сегодня, 24 августа 2022 года, для всех знаков зодиака

Любовный гороскоп на сегодня, 24 августа 2022 года, для всех знаков зодиака

20:41, 23 авг 2022

Любовный гороскоп на сегодня по знакам зодиака

Овен
Сегодняшний день пропитан ностальгией. Почему бы и Вам не вспомнить свою первую школьную любовь? Или не первую, но самую сильную — не так важно. Позвоните ей, и она наверняка Вам обрадуется. Свидание можете назначить на том самом дворе под тем самым деревом. А может быть, еще и в тот же самый костюм влезть сможете?



Телец
Сегодня Вам стоит тщательнейшим образом следить за собой, контролировать каждый свой шаг. В противном случае за Вас это будет делать Ваш любимый человек, что ему будет вовсе не в радость, да и Вам, честно говоря, тоже. Придется немного подержать себя в рамках самостоятельно.

Близнецы
Сегодня Вашему любимому человеку будет непросто понять, почему к нему у окружающих складывается именно такое отношение. Вы как человек сторонний и заинтересованный вполне в силах ему все это объяснить, причем максимально доступно, корректно и не слишком обидно.

Рак
У Раков всех полов на семейных фронтах сегодня наблюдается временное затишье: семейных баталий и споров по поводу того, кому мыть посуду и выносить мусор не предвидится, хотя ближе к вечеру вероятен короткий всплеск эмоций, и посему звёзды советуют по пустякам не раздражаться и в мелочах уступить, дабы из искры не возгорелось пламя.

Лев
В этот день окажется, что Ваш любимый человек на деле гораздо практичнее и приземленнее, чем Вам казалось. А значит, с ним не так интересно будет сидеть под луной на берегу залива, зато спокойно можно будет пойти в разведку. В конце концов, что Вам важнее?

Дева
Сегодня Вашему любимому человеку захочется что-то исправить в Вас и в Вашей жизни, однако вряд ли он со своими желаниями добьется действительно позитивных результатов. Скорее, Вас разозлит не в меру. Лучше разозлиться превентивно, в противном случае подобные акты устрашения уже не помогут.


Весы
Весам могут предложить весьма увлекательную программу на вечер — придется выбирать между развлечением и необходимостью выполнить обещание провести время с семьей. Если победит чувство долга, не делайте страдальческое лицо. На самом деле Вы ничего не потеряете. Ваши друзья проведут время не так уж весело.

Скорпион
В этот день Вашему любимому человеку захочется показать Вам мир с другой, неизвестной Вам пока стороны, для чего он сделает воистину невозможное. Не забывайте удивляться и восхищаться или как-то по-другому выказывать свое мнение. Оно действительно очень ему нужно.

Стрелец
Сегодня Вашему любимому человеку будет непонятно, почему Вы ведете себя именно таким образом. Он будет спрашивать у Вас о причинах Вашего поведения, стараться угадать мотивы, но если Вы ему все не объясните, вряд ли он додумается до правильного ответа.

Козерог
Задумайтесь сегодня, хотите ли Вы с Вашим любимым человеком долговременных отношений. Если да, то их можно начать строить прямо сегодня. Если же нет, может быть, стоит тогда поставить большой и жирный крест на том, что у Вас есть сейчас, и начать искать что-то более серьезное?

Водолей
Нынче Вы встретите кого-то, с кем будете говорить на одном языке и понимать друг друга даже без слов, как будто обмениваясь мыслями. Даже если никакой романтики в отношениях между вами возникнуть не может, не теряйте связи с этим человеком.

Рыбы
Сегодня Вашему любимому человеку захочется продемонстрировать Вам, какой он умный и самостоятельный, и тем самым заставить Вас им гордиться. Однако подобное его действие может вызвать в Вас и обратную реакцию, которую Вы все же постарайтесь держать при себе.



Любовный гороскоп на завтра расскажет, какие события произойдут в личной жизни. Одиноким людям он поможет узнать, будет ли сопутствовать успех в поиске любви, предстоят ли новые знакомства и приглашения на свидания. Тем, у кого уже есть вторая половинка, подскажет, какая будет царить атмосфера в отношениях с любимым человеком, как укрепить пару.

Любовный гороскоп на завтра поможет спланировать день, посоветует, как его лучше провести.

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Источник: my-calend.ru
Теги: Любовный гороскоп на сегодня
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