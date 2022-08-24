Гороскоп на сегодня, 25 августа 2022 года, для всех знаков зодиака

21:20, 24 авг 2022

Вас ждет благоприятный интересный день. Не бойтесь браться за совершенно новые дела и задачи. Пусть они кажутся сложными – это не беда. Искренний интерес и энтузиазм помогут преодолеть все преграды. Очень хорошо будут складываться отношения с окружающими, особенно с близкими людьми. Тут часто помогает интуиция. Благодаря ей вы можете многое узнать, догадаться о чужих мыслях, желаниях и планах.







Можно решать финансовые вопросы. Даже люди, далекие от коммерции и мало задумывающиеся о выгоде, сегодня распоряжаются деньгами правильно.



Овен

Очень благоприятный день для проведения деловых переговоров. Впрочем, можно также обсуждать и вопросы личного характера – удается достичь компромисса, договориться обо всем. Вы готовы пойти на уступки, но не собираетесь жертвовать своими интересами; сегодня такая позиция вполне оправданна.



Телец

В этот день многие вопросы решаются удачно просто потому, что вы действуете совсем не так, как ожидали окружающие. Растерянные недоброжелатели, озадаченные завистники, шокированные недруги оказываются не в силах помешать вам. В первой половине дня будет много забавных происшествий, казусов, которые поднимут вам настроение (хотя и приведут к некоторым трудностям).



Близнецы

Будет нелегко. Достичь поставленных целей никак не удается, и это вас очень огорчает. Поначалу Близнецы еще стараются сдерживать эмоции, но это дается им все труднее, и во второй половине дня представители знака выходят из себя. Любой пустяк способен вызвать ваш гнев, любое недоразумение может стать причиной затяжного конфликта.



Рак

Что бы вы ни делали, не идут дела. Конечно, это некоторое преувеличение, но не такое уж большое. Не вините себя во всех трудностях и неудачах – от вас сегодня действительно мало что зависит. Лучшее, что вы можете сделать, это отложить (или переложить на чужие плечи) все, что важно, серьезно и сложно, сосредоточившись на несложном и второстепенном.



Лев

Звезды на вашей стороне, воспользуйтесь этим, чтобы навести порядок в своих делах, решить сложные задачи. На этот день можно назначать важные встречи, они пройдут именно так, как вам нужно. Вероятно заключение удачных сделок, не исключено приобретение ценных вещей на очень выгодных условиях.





Дева

День во многом хорош, лишь середина его требует осторожности и самоконтроля. Воздержитесь от незапланированных покупок, сведите к минимуму расходы, связанные с развлечениями, не доверяйте малознакомым людям, сколь бы приятным ни было то, что они говорят. Для реализации стоящего замысла придется выйти за рамки сложившихся традиций и общепринятых правил, многим Девам это не понравится.



Весы

Преобладает влияние негативных тенденций, так что легким день не будет. Возможны финансовые потери, в том числе серьезные; воздержитесь от заключения сделок. К новым проектам приступайте осторожно – у вас есть основания для сомнений, далеко не все пройдет гладко, даже если ваши союзники уверены в успехе.



Скорпион

Подходящий день для начала новых отношений, как деловых, так и личных. Вы легко находите общий язык с людьми, догадываетесь об их истинных стремлениях и сокровенных желаниях. Обмануть вас невозможно. Любую поступающую информацию вы проверяете очень тщательно – и правильно делаете.



Стрелец

День оказывается более сложным и насыщенным, как хотелось бы. Вы задаете простые вопросы в надежде получить простые ответы, но на вас обрушивается лавина противоречивой (и не всегда достоверной) информации. Чем быстрее вы разберетесь, чему можно верить, а чему нет – тем лучше. Можете положиться на свою интуицию: сегодня она не ошибается.



Козерог

За дела вы беретесь с энтузиазмом – пожалуй, даже большим, чем необходимо. Выполнение профессиональных обязанностей, решение своих и чужих проблем помогает вам выбросить из головы тревожные мысли, отвлечься от неприятных воспоминаний. Будьте осторожны в выборе новых знакомых: далеко не все, кто в этот день проявляет к вам внимание, достойны доверия.



Водолей

Возможно получение важной информации, писем или вестей от человека, находящегося далеко. Известие может повлиять на ваш выбор в дальнейшем, коснуться профессиональной сферы или будет иметь значение для карьерного роста. Удачное время для дизайнеров, модельеров и стилистов, для общения с иностранцами.









Рыбы

Личное мнение вряд ли станет решающим сегодня. Многим представителям знака придется либо полностью согласиться с доводами чужой стороны, либо приспособиться к ним. Лучше всего пойти на компромисс. Не стройте больших планов, скорее всего, их просто не удастся реализовать. Неудачные стечения обстоятельств могут испортить настроение. Вспомните о том, что вам дается лучше всего, и займитесь не спеша этим делом.

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