Гороскоп на сегодня, 26 августа 2022 года, для всех знаков зодиака

21:11, 25 авг 2022

Немногим в этот день удастся добиться чего-то замечательного и выдающегося. Скорее всего, довольствоваться придется весьма скромными достижениями. Возможны разногласия между людьми, вместе работающими над общим проектом; никто не хочет уступить, позволить другому диктовать свою волю.







Нечто подобное происходит и в семьях, но тут противостояния не будут столь очевидны. Люди, не замечающие подводных течений, не привыкшие искать второй, третий и четвертый смыслы в любом высказывании, могут вовсе ничего не заметить. Влюбленным следует быть особенно внимательными друг к другу, чтобы избежать охлаждения в отношениях.



Овен

Вы ни с кем не хотите делиться своими проблемами и переживаниями, поэтому не получаете помощи, которая была бы очень кстати. Напряженно складываются отношения с коллегами и руководством. Под влиянием эмоций вы даете обещания, которые будет нелегко выполнить; необдуманные поступки, совершенные в этот день, приведут к проблемам в будущем.



Телец

День напряженный и требующий осторожности как в делах, так и в решении личных проблем. Очень трудно разобраться, кому можно доверять, а с кем делиться своими планами и идеями не стоит. Могут подвести люди, на которых вы привыкли полагаться во всем. Делать покупки, особенно крупные, нежелательно.



Близнецы

Как бы ни складывались обстоятельства, помните – если вы будете осторожны, ничего страшного вам не грозит. Возможны проблемы в общении с молодыми людьми: им кажется, что вы ведете себя бестактно, и они сообщают об этом, ничуть не боясь задеть ваши чувства.



Рак

Руководствуясь только вдохновением, вряд ли удастся добиться стоящих результатов в делах. В какой-то момент вы обнаружите, что ничего не сдвинулось с места. Ваше настроение может резко измениться вплоть до депрессии. Лучше не общаться вживую, а выбирать электронные средства связи.



Лев

Много времени придется провести вне дома. Поначалу это будет казаться забавным и интересным, но потом усталость возьмет свое, захочется комфорта, тишины и покоя. Помните, что самые срочные дела нужно закончить до этого момента, поскольку потом вы станете медлительными и невнимательными, а это далеко не само многообещающее сочетание.





Дева

День складывается очень хорошо. Только какое-то чрезвычайное происшествие (крайне, впрочем, маловероятное) может помешать вам достичь поставленной цели. Вы получаете помощь, на которую не рассчитывали, ряды ваших союзников все шире. День хорошо подходит для любых начинаний, но лучше всего вы справляетесь с делами, цель которых – не получение прибыли, а восстановление справедливости, забота о нуждающихся, да и просто улучшение окружающего мира.



Весы

Первая половина дня благоприятна. Именно она подходит для начала важных и серьезных дел, а также контактов с людьми, способными повлиять на развитие вашей карьеры. Во второй половине дня даст о себе знать влияние негативных тенденций. В это время лучше снизить деловую активность, затаиться.



Скорпион

Удачный день для начала новых дел. Можно экспериментировать и идти на риск, нарушать традиции и вообще поступать так, как подсказывает интуиция. Вас поддерживают близкие друзья и родственники, что оказывается очень кстати. Близкий человек преподнесет приятный сюрприз.



Стрелец

Все идет неплохо – но только слишком медленно. Вы предпочли бы, чтобы события развивались более стремительно, но добиться этого никак не удается. Начало дня подходит для творческой деятельности. Ваши идеи исключительно хороши, хотя не все могут оценить их по достоинству. Во второй половине дня возможны ошибки в расчетах, финансовые потери.



Козерог

День проходит спокойно, не принося серьезных волнений и тревог. Вы серьезны и сосредоточенны, ни одна мелочь не ускользнет от вашего внимания. Можно заниматься любыми делами, требующими аккуратности, внимания к деталям. Не исключены разногласия с руководством, но вам удастся доказать свою правоту.



Водолей

Благоприятный день для решения финансовых вопросов, возможны денежные поступления, получение награды за ранее проделанную работу. Плодотворно проходят деловые переговоры, вам удается убедить собеседников в своей правоте, заручиться поддержкой даже тех, кто раньше был на стороне ваших оппонентов. Благоприятный день для начала поисков новой работы, собеседований.









Рыбы

Будьте внимательны: если в этот день вы совершите ошибки, то вам о них еще не раз напомнят. Сегодня за вами пристально наблюдают люди, от которых зависит дальнейшее развитие вашей карьеры. Приложите усилия, чтобы произвести наилучшее впечатление. Можно достичь успеха на переговорах, но не исключено, что заключенные в этот день соглашения вскоре будут пересмотрены.

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