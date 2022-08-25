Любовный гороскоп на сегодня, 26 августа 2022 года, для всех знаков зодиака

21:16, 25 авг 2022

Любовный гороскоп на сегодня по знакам зодиака



Овен

В этот день как бы Вы ни старались угодить Вашему любимому человеку, у Вас это все равно вряд ли получится. Не потому, что он не оценит Ваших усилий, а потому что сделать его довольным и счастливым будет не в Вашей власти и вне сферы Вашей компетенции.







Телец

Если Вы возьметесь сегодня добиваться чего-либо от Вашего любимого человека, не стоит апеллировать к его совести. Даже если ее у него нет вовсе, она обязательно проснется, и дабы скрыть от Вас этот прискорбный факт, он начнет срывать свое раздражение на Вас. Вы же не этого хотите добиться, правда?



Близнецы

Сегодня звезды рекомендуют Вам посвятить вечер совместному просмотру детских фильмов, чтобы ненадолго вернуться в тот возраст, когда все было ярко, красочно, объемно, легко и понятно. Может быть, с этой точки зрения и ваши отношения будут выглядеть как-то иначе?



Рак

Сегодня Вам стоит задуматься о том, как Вам лучше называть Вашего любимого человека. Не стоит ограничиваться парой-тройкой нежных прозвищ или одной-двумя модификациями имени. Будьте изобретательны и нежны, и Вам обязательно ответят взаимностью.



Лев

Сегодня Ваша личная жизнь будет казаться Вам неправдоподобно счастливой или же неправдоподобно несчастной. Как будто Вы вдруг перенеслись на страницы любовного романа, основной целью написания которого было удивить читателя накалом страстей.





Дева

На Вас весьма благотворно будет влиять вода. Купаться необязательно, достаточно на нее посмотреть. Лучше, конечно, в приятной Вам компании.



Весы

«Страна советов» — скажет про Вас сегодня Ваш любимый человек. Вы решили, что знаете лучше всех, как следует поступать в той или иной ситуации. Может, Ваши советы и являются правильными – для Вас. Но для другого человека, пусть даже самого близкого, они неприемлемы. Не забывайте, вы же разные люди!



Скорпион

Сегодня Вам придет, вероятно, неприятное известие. Тот, с кем Вы планировали провести время, окажется занят, причем планы поменяются настолько резко, что Вы не успеете придумать, чем бы себя утешить. Что ж, всегда остается возможность заняться собой.



Стрелец

Сегодня Вы поймете, что Вам некому пожаловаться на судьбу, ибо Ваша жилетка исчезла в неизвестном направлении. Ваш любимый человек не будет интересоваться Вашими проблемами и способами их решения. Придется как-то выкарабкиваться из них самостоятельно.



Козерог

Сегодня Вам стоит по возможности отдохнуть от Вашей половинки. Особенно если у Вас есть хоть малейшее подозрение на то, что вашим отношениям нужен некий перерыв. Нет ничего страшного в том, что один день вы проведете не вместе. Зато это даст вам возможность провести потом вместе очень много действительно счастливых дней.



Водолей

Сегодня Вашему любимому человеку будет трудно простить Вам то или иное действие, поэтому он будет всячески Вам о нем напоминать, к месту и не к месту. Постарайтесь смириться с этим, приняв подобное его поведение за чудачество. Или быстро и энергично извинитесь.









Рыбы

Сегодня Ваш любимый человек приобретет какую-то очень важную для себя вещь, которая целиком и полностью займет его мысли и желания. А значит, для Вас там временно места не останется. Не стоит переживать: вещи имеют свойство устаревать и забываться, чего о любви не скажешь.



Любовный гороскоп на сегодня расскажет, какие события произойдут в личной жизни. Одиноким людям он поможет узнать, будет ли сопутствовать успех в поиске любви, предстоят ли новые знакомства и приглашения на свидания. Тем, у кого уже есть вторая половинка, подскажет, какая будет царить атмосфера в отношениях с любимым человеком, как укрепить пару.

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