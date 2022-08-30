Гороскоп на сегодня, 31 августа 2022 года, для всех знаков зодиака

22:18, 30 авг 2022

Благоприятный день для новых начинаний, в том числе самых смелых и неожиданных. Чем больше вы экспериментируете, чем решительнее нарушаете традиции, тем лучше идут дела. Можно вернуться к каким-то старым планам, будет шанс воплотить их в жизнь. Некоторые к тому же смогут исправить ошибки, о которых в последнее время сожалели.







Гармонично складываются личные отношения. Даже если возникают разногласия, преодолеть их оказывается нетрудно. Могут неожиданно проникнуться взаимной симпатией люди, прежде на дух не переносившие друг друга. Иногда давняя вражда на глазах превращается в страстную любовь.



Овен

Напряженный, сложный день; эмоциональный фон его неблагоприятен. Вы демонстрируете упрямство там, где оно совсем некстати, отказываетесь идти на уступки, даже если они совершенно необходимы. В работе возникают проблемы, причем часто по вашей вине, хотя вы этого и не признаете.



Телец

Сколь вы сложные вопросы ни ставил перед вами этот день, нет сомнений в том, что вы быстро найдете ответ на них. Жизненный потенциал высок, и даже при серьезных нагрузках переутомление вам не грозит, и в любых обстоятельствах вы сохраните хорошее настроение. Напомнят о себе старые знакомые, возможны незапланированные визиты дальних родственников.



Близнецы

Общение принесет много положительных эмоций, однако избегайте споров, дипломатично уходите от конфликтов. Сегодня можно начинать новые проекты, планировать выступления. Женщины-Близнецы будут очень хорошо выглядеть, что оценят окружающие. Вы можете блеснуть, выбрав стильные вещи из своего гардероба. Мужчины-Близнецы смогут проявить свой интеллект, к их словам прислушаются.



Рак

Хотя этот день приносит неоднозначные новости, серьезных оснований для тревоги нет. Спокойно продолжайте заниматься тем, что начали ранее, не отказывайтесь от своих планов, даже если их реализация покажется окружающим сомнительной. Возможны незапланированные деловые поездки, вероятно появление новых партнеров.



Лев

Спокойный плодотворный день, большую часть которого вы сможете посвятить делу, которое сейчас представляет для вас особенный интерес. Есть возможность завязать полезные знакомства, пообщаться с людьми, которые могут многому вас научить. Не бойтесь экспериментировать и пробовать новые методы – они помогут добиться успеха.





Дева

Этот день отличается нестабильным эмоциональным фоном. Девы становятся заложниками своего настроения, и часто не могут справиться с охватывающими их чувствами. Осложнены контакты с окружающими: люди привыкли видеть вас человеком рассудительным и спокойным, сегодня же вы не оправдываете их ожиданий. Старайтесь воздерживаться от критики в адрес любимого человека.



Весы

Противоречивый день. Он открывает массу интересных возможностей, но воспользоваться ими не так-то просто. Вы склонны ввязываться в авантюры, поддерживать сомнительные начинания, рисковать – все это может иметь последствия самые печальные. С другой стороны, если вы будете осторожны и предусмотрительны, день сложится на редкость удачно.



Скорпион

Нет серьезных оснований для беспокойства, позитивные тенденции постепенно набирают силу. Но вам ни в коем случае нельзя торопиться, сейчас вы должны быть предельно осторожны, терпеливы и осмотрительны. Вам везет в коммерческой деятельности, но только в том случае, если вы заключаете честные сделки.



Стрелец

Доверяйте своей интуиции: сегодня она будет самым лучшим советчиком. Планы на будущее стройте с осторожностью, по возможности избегая целей, достижение которых потребует серьезных усилий. В вопросах, которые для вас являются второстепенными, лучше довольствоваться малым.



Козерог

Неудачный день. Негативные тенденции проявляются очень ярко и всестороннее, от них буквально некуда деться. Приходится находить ответы на самые разные вопросы, причем люди, задающие их, совсем не вызывают у вас симпатии. Крайне трудно найти общий язык со старшими родственниками, вероятность конфликтов очень велика.



Водолей

Вам будет нелегко. День приносит серьезные разногласия с руководством, и вам лишь ценой огромных усилий удается держать эмоции под контролем. Хочется то ли высказать обидчикам все, что вы думаете, то ли просто пожаловаться кому-нибудь на жизнь, но найти достаточно терпеливого слушателя не удается. Самые впечатлительные Водолеи оказываются в плену собственных переживаний и под их влиянием совершают опрометчивые поступки.









Рыбы

День не подходит для начала сотрудничества: трудно поладить даже с теми людьми, вместе с которыми вы долго и плодотворно работали, что уж говорить о новых партнерах. В ваш адрес звучит немало критики; к замечаниям стоит прислушаться, ведь в них есть здравое зерно, и не одно. От крупных покупок желательно воздержаться, а решение важных финансовых вопросов отложить до более благоприятного момента.

Вступайте в нашу группу «ВКонтакте», «Одноклассники». Подписывайтесь на наш канал в Telegram