Любовный гороскоп на сегодня, 31 августа 2022 года, для всех знаков зодиака

22:22, 30 авг 2022

Любовный гороскоп на завтра по знакам зодиака



Овен

Сегодня Вы с удивлением заметите, что начали забывать очевидные вещи касательно привычек, предпочтений и других особенностей характера Вашего любимого человека. Придется либо активно начать вспоминать, либо же просить Вашу половинку кое-что Вам напомнить — если это не вызовет обид с ее стороны, разумеется.







Телец

Кажется, вдохновение в любви Вас покинуло всерьез и надолго. Даже самые потрясающие романтические отношения будут казаться Вам в этот день обыденными, рутинными и обременительными. Может быть, пришла пора сделать паузу в общении с любимым человеком? Хотя бы на этот день…



Близнецы

Сегодня Вашему любимому человеку захочется узнать некоторые подробности о Вашей личной жизни до его появления в ней в качестве главного героя. Постарайтесь рассказать ему правду, но так, чтобы эта правда ему понравилась и даже в некоторой мере польстила.



Рак

Если сегодня у Вас с Вашим любимым человеком возникнут какие-либо разногласия, Вам на помощь придет Ваш лучший друг. Возможно, он не даст никакого совета, Вы даже не заговорите с ним на волнующую Вас тему. Просто он поможет разрядить обстановку, заставит улыбнуться и махнуть на досадные мелочи рукой.



Лев

Сегодня Вам не стоит нервничать и переживать, ни в коем случае. Ни одно событие этого мира не стоит Ваших нервов, слез и расстройств. Тем более что настроения Ваши весьма отразятся на настроениях Вашего любимого человека, а вот его огорчать смысла нет совершенно никакого.





Дева

Сегодня Вы рискуете поссориться с другом из-за Вашего любимого человека, причем поссориться довольно серьезно и основательно. Впрочем, выбора «или он, или я» перед Вами, скорее всего, не встанет. Примирение окажется довольно сложным, но рано или поздно оно состоится.



Весы

Не забудьте сегодня про Вашу былую любовь. Впрочем, даже если Вы очень захотите о ней не вспоминать, она сама бесцеремонно ворвется в Вашу жизнь – в лучшем случае мощной волной ностальгии. Поэтому будьте готовы к такому нашествию и продумайте методы борьбы с ним.



Скорпион

Вас ждет интересный и насыщенный день. Любви и любовным приключениям в нем тоже найдется место, если Вы заранее это для себя решите. Кстати, пусть Ваша половинка не стоит на обочине Вашего праздника жизни. Протяните ей руку и увлеките в водоворот событий, огней, волнений и радости!



Стрелец

Сегодня Вашему любимому человеку захочется обсудить с Вами какую-то новость, о которой будут говорить на всех телевизионных и радиоканалах. Даже если Вас это не интересует, постарайтесь хотя бы выслушать то, что Вам говорят, иначе потом ссоры будет не избежать.



Козерог

Сегодня Вас будет в Вашем любимом человеке раздражать некая черта, которая всегда вроде нравилась. Однако именно в этот день ее наличие будет вызывать в Вас неконтролируемое и необъяснимое чувство злости. Впрочем, сила действия равна силе противодействия: от ненависти до любви один шаг.



Водолей

А Вы уверены в том, что Ваша половинка к Вашим друзьям относится только как к друзьям? Звезды не призывают Вас устраивать образцово-показательные сцены ревности, но вот быть внимательнее стоит. Они советуют, если что, поговорить с другом, а не с любимым человеком. Друг Вас поймет лучше.









Рыбы

Сегодня Вам было бы нелишне доказать свою любовь делами — красивые слова толку не принесут. Если идете в гости с романтическим визитом, прихватите с собой не цветы и конфеты, а что-нибудь существенное и полезное. Кусок мяса и сковородку, например.

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