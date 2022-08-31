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Любовный гороскоп на сегодня, 1 сентября 2022 года, для всех знаков зодиака

Любовный гороскоп на сегодня, 1 сентября 2022 года, для всех знаков зодиака

21:52, 31 авг 2022

Любовный гороскоп на завтра по знакам зодиака

Овен
Сегодня вам не стоит слишком долго засиживаться дома. Так ваши отношения могут превратиться в некое подобие болотца. Постарайтесь придумать какие-то приключения, почувствовать хоть какое-то подобие острых ощущений. Это еще больше сблизит вас.



Телец
Проведите совместный вечер за рисованием, даже если рисовать не умеете. Просто возьмите много-много красок и фломастеров, огромный лист бумаги – и нарисуйте свою любовь. Чем ярче, необычнее, интереснее она получится – тем лучше. Не забудьте потом купить рамочку для совместного шедевра.

Близнецы
В этот день Вашему любимому человеку будет непросто находиться рядом с Вами в течение длительного периода времени. Поэтому если он вдруг попытается уединиться, не стоит ему препятствовать: каждый человек имеет право на личный угол, а то и на личную пещеру.

Рак
Сегодня Ваш любимый человек окажется на редкость прожорливым: сколько его ни корми, все мало будет. Поэтому о вкусовых качествах еды можно особенно не думать, позаботьтесь лучше о ее количестве. Еды должно быть действительно много — на пять довольно-таки голодных человек минимум.

Лев
Сегодня звезды рекомендуют Вам с Вашим любимым человеком по возможности организовать «день лентяя» или хотя бы вечер имени этого достойного человека. Пусть маленький островок тишины и спокойствия в бушующем море сверхактивного мира подарит Вам тепло и уют.


Дева
В этот день ностальгия станет Вашим хорошим, верным и очень надежным другом. Особенно если она будет одна на двоих с Вашим любимым человеком, вы вместе вспомните все то хорошее, что между вами было, и подумаете, как сделать ваше настоящее и будущее еще лучше.

Весы
Если Вы давно мечтали о чем-то в области личной жизни, сегодня это что-то обязательно сбудется, причем в лучшем виде. Вам останется только удивляться, почему все то же самое не произошло раньше, раз оно было так легко и доступно. Что ж, всему свое время.

Скорпион
Ваша половинка настолько замучила Вас своими придирками, замечаниями и советами, что Вы боитесь предпринять вообще хоть что-нибудь. Будьте смелее! В конце концов, Ваша жизнь – это только Ваша жизнь, а Ваш любимый человек – всего лишь ее часть. Ваше мнение – самое правильное.

Стрелец
Вы устали сидеть на собачьей вахте в ожидании чуда. Вам хочется чуда прямо сейчас или никогда. Дайте это понять своей второй половинке. Возможно, это внесет ясность в ваши отношения и поможет прийти к обоюдному согласию. Во всяком случае, все точки над «i» Вы расставите.

Козерог
В этот день Вашему любимому человеку будет довольно сложно понять, чего Вы от него хотите и зачем Вам нужен именно такой результат. Придется дать ему правдивое или правдоподобное, но обязательно подробное объяснение Ваших целей, стремлений и действий.

Водолей
Устройте себе сегодня День Свободы от Забот. Отложите все Ваши проблемы личной и не только жизни на неопределённое будущее: пусть сами как-нибудь решатся, и поживите хоть немного в своё удовольствие. Благо в этот день Вы сможете предаться лености без каких бы то ни было трагических последствий.



Рыбы
Если Вас что-то не устраивает, не стесняйтесь прямо и честно сказать об этом Вашему любимому человеку. Сорняки надо давить в зародыше, а проблемы решать еще до их появления, иначе может стать слишком поздно. Будьте внимательны к появлению нежелательных тенденций в ваших отношениях.

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Гороскоп на сегодня, 1 сентября 2022 года, для всех знаков зодиака
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Источник: my-calend.ru
Теги: Любовный гороскоп на сегодня
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