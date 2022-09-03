Любовный гороскоп на сегодня, 4 сентября 2022 года, для всех знаков зодиака

21:55, 03 сен 2022

Любовный гороскоп на сегодня по знакам зодиака



Овен

Сегодня Вы почувствуете себя очень одиноко, даже если Ваша половинка будет рядом с Вами. В этот день, как ни обидно, Вам придется узнать или вспомнить, что такое одиночество вдвоем. Впрочем, это не так плохо: уже завтра оно закончится, и Вы сможете вздохнуть с облегчением.







Телец

В этот день Вы поймете, что еще не поздно вернуть все то хорошее, что было между Вами и Вашим любимым человеком. Нужно только приложить достаточное количество усилий — не больше и не меньше. Любой недобор или перебор приведет к глобальному провалу миссии.



Близнецы

Определитесь сегодня с Вашими чувствами по отношению к дорогому Вам человеку. Он Вам любимый? Друг? Или просто не более чем привычка? В зависимости от решения перестраивайте ваши отношения на новый лад. Только не очень резко.



Рак

В этот день Вы с Вашим любимым человеком будете с трудом понимать друг друга, потому что у вас будет очень розниться чувство юмора. Ваши шутки не будут смешными для него, а его – для Вас. Может быть, просто не стоит тогда быть несерьезными хотя бы сегодня?



Лев

Весь сегодняшний день пройдет по Вашему сценарию. Вам будут отвечать то, что Вы хотите, и даже с ожидаемыми Вами интонациями. Вас накормят как раз такой едой, о которой Вы целый день мечтали, и выскажут те претензии, которых Вы несколько часов ожидали. Вам не скучно жить в таком мире?





Дева

В этот день не старайтесь назвать Ваши отношения с Вашим любимым человеком каким-то определённым образом — всё равно не получится. Просто чувствуйте тепло и энергию, которые эти отношения излучают, радуйтесь тому, что они есть и старайтесь сделать всё для того, чтобы они Вас радовали и дальше.



Весы

В этот день Вам особенно нелегко будет решиться на то, чтобы откровенно поговорить с Вашим любимым человеком о Ваших с ним общих проблемах. Однако его почему-то будет тянуть на подобные разговоры неудержимо, как скрепку к сильнейшему магниту. Придется либо терпеть, либо напоминать о Вашем праве на личное мнение.



Скорпион

Сегодня Вашему любимому человеку будет непросто говорить с Вами о чувствах. Тем не менее, он это сделать наверняка попытается. Облегчите ему эту непростую задачу.



Стрелец

Сегодня благоприятный день для того, чтобы научить чему-то свою половинку. Будьте добрым, но требовательным учителем, и обнаружите, что Вы еще и талантливы! Если она никогда не умела плавать, то именно сегодня поплывет. Или, наконец, разложит не удававшийся ей пасьянс. Или сколотит самую настоящую табуретку.



Козерог

В этот день Вам пригодятся мудрость и рассудительность в отношениях с Вашим любимым человеком. В противном случае скандалов Вам сегодня не избежать, а любви они, как известно, не благоприятствуют. Упрекнете непутевую половинку завтра, а сегодня постарайтесь потерпеть.



Водолей

Будьте сегодня особенно вежливы с Вашей половинкой. По непонятным причинам она в этот день будет весьма чувствительна к строгому соблюдению правил этикета. И если Вы не поздороваетесь, не попрощаетесь или не сделаете чего-либо подобного, на Вас могут обидеться, причем весьма серьезно.









Рыбы

Сегодня у Вас не будет хватать времени на семью, личную жизнь и все, что касается Вашего душевного здоровья и равновесия. Постарайтесь все же хотя бы несколько часов на это найти, иначе в ближайшее время тратить появившиеся силы будет не на кого.

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