Гороскоп на сегодня, 5 сентября 2022 года, для всех знаков зодиака

19:59, 04 сен 2022

Начало дня будет удачным и щедрым на приятные сюрпризы и удачные совпадения. Если вам нужно заняться чем-то важным, не откладывайте: чем раньше вы возьметесь за дело, тем выше вероятность успеха. Позже наступит более сложное время. Вам станет труднее справиться со своими эмоциями.







Работа, даже привычная, хорошо знакомая, может даваться трудно. Если вы стараетесь быстрее получить нужный результат, то совершаете ошибки, если не торопитесь, то можете просто забыть о чем-то. Могут появиться проблемы в общении. Трудно будет поладить даже людям, прежде легко находившим общий язык.



Овен

В этот день вам более, чем когда-либо, свойственны ответственность и организованность. Серьезный подход гарантирует решение многих проблем, в том числе и тех, с которыми раньше не удавалось справиться. Напомнят о себе люди, общества которых вам в последнее время не хватало, возможны незапланированные встречи, импровизированные праздники. Незначительные препятствия, которые могут возникнуть на пути, вы легко преодолеете, если заручитесь поддержкой женщин.



Телец

Вы полны оптимизма и уверены в своих силах — и не зря. Действительно, в этот день можно добиться значительных успехов, одержать верх над недругами и неплохо заработать. Главное условие — быть требовательным не только к окружающим, но и к себе. День благоприятен для интеллектуальной деятельности, решения сложных задач.



Близнецы

Появляется желание что-то изменить в себе. Одни Близнецы удовлетворяют эту потребность, экспериментируя с имиджем, другие сосредотачиваются на духовном росте и внутренних переменах. Но всех представителей знака объединяет одно: оно не очень-то хорошо представляют себе, какого результата хотели бы добиться. А об этом стоило бы подумать сейчас!



Рак

День сложится удачно, даже если поначалу у вас будут в этом какие-то сомнения. Главное – настроиться на серьезный лад и не ждать милостей от судьбы: достигнутые результаты сегодня прямо пропорциональны усилиям, которые вы прикладываете. Хорошо проходят публичные выступления, полезно посещение профессиональных семинаров и конференций.



Лев

Благоприятный для обсуждения важных вопросов, касающихся как профессиональной деятельности, так и личных отношений. Вы находите общий язык с людьми, в поддержке которых нуждаетесь, и не отказываете в помощи тем, кому она требуется. Вероятны неожиданные открытия, возможно получение полезной информации. На новых знакомых вы производите самое приятное впечатление.





Дева

В этот день вы сможете успеть многое, однако для этого придется найти новых помощников. Люди, с которыми вы уже не раз имели дело, не могут приспособиться к вашему сегодняшнему ритму, так что требуются более энергичные, решительные и неутомимые союзники. Неплохо пройдут переговоры, касающиеся финансов.



Весы

Серьезные потери маловероятны, а вот мелкие неприятности не исключены. Первая половина дня будет напряженной, уже к обеду вы почувствуете, что устали и выбились из сил. Отдохните немного – скоро жизненный потенциал вновь повысится, и вы сможете вернуться к делам с прежним азартом и энтузиазмом. Может огорчать неуместное вмешательство окружающих в ваши дела; отнеситесь к этому с юмором.



Скорпион

Подходящий день для занятий, требующих творческого подхода, фантазии. Окружающие могут поначалу критиковать ваши решения, но вскоре признают их правильность. Возможно начало плодотворного сотрудничества, не исключен и служебный роман. Будет и шанс изменить к лучшему уже сложившиеся отношения, причем для этого не придется прикладывать больших усилий.



Стрелец

Хочется чего-то необычного и яркого, вы чувствуете, что нуждаетесь в новых впечатлениях. Но порой вам не хватает здравого смысла, не удается отличить напрасный риск от оправданного. Людей, которые пытаются удержать вас от опрометчивых поступков, вы предпочитаете не замечать. К сожалению, все это может стать причиной нешуточных проблем.



Козерог

Вам нужно чуть более серьезно относиться к взятым на себя обязательствам и данным обещаниям: легкомыслие может дорого обойтись. Приложите усилия, чтобы найти общий язык со старшими родственниками – только от вас зависит, удастся ли избежать конфликта.



Водолей

День, когда деловые интересы тесно связаны с личными. Возможно начало служебного романа, который кардинально изменит вашу жизнь. Отношения с начальством становятся более неформальными и дружескими, это обещает скорые перемены к лучшему в профессиональной сфере. Открываются возможности для карьерного роста.









Рыбы

День обещает приятные встречи. Задушевная беседа со старым другом поможет многие события увидеть с иной точки зрения, принять правильные решения или найти выход из непростой ситуации, обнаружить скрытый смысл в полученной ранее информации. С решением профессиональных задач вы справляетесь легко, успеха добиваетесь быстро. Возможны выгодные сделки.

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