Любовный гороскоп на сегодня, 5 сентября 2022 года, для всех знаков зодиака

20:03, 04 сен 2022

Любовный гороскоп на сегодня по знакам зодиака



Овен

Пусть этот день останется в Вашей памяти надолго! Даже если это самый обыкновенный день, не отличающийся от миллиона ему подобных. Когда-нибудь те времена, которые кажутся Вам сейчас серыми и рутинными, Вы и Ваш любимый человек будете вспоминать с радостью и ностальгией.







Телец

Улыбка в этот день – Ваше главное оружие. Вооружитесь ею, и все задуманное исполнится с такой легкостью и быстротой, что Вам останется только удивляться. Единственное, что Вам следует помнить – это о необходимости улыбаться искренне. И искреннее всех – Вашему любимому человеку.



Близнецы

В принципе, Вам сегодня совсем не обязательно встречаться с Вашей второй половинкой. Вы все равно заранее будете знать все то, что она Вам скажет, как отреагирует на каждое Ваше действие. Впрочем, если хотите проверить Вашу проницательность и вообще получаете удовольствие от отношений подобного рода, тогда почему бы и нет.



Рак

Сегодня Вам захочется стать настоящим волшебником и начать творить для Вашего любимого человека самые настоящие чудеса. Однако для этого Вам будет просто необходимо знать, что чудеса эти воспримутся им адекватно, с теплом и благодарностью. Постарайтесь в этом убедиться.



Лев

Сегодняшний день Вас с супругом (супругой), как ни странно, будут сотрясать споры или даже скандалы по поводу политической жизни страны. Вы можете не сойтись в политических пристрастиях, и это станет настоящим камнем преткновения. Звезды советуют успокоиться — ваш спор все равно ничего не решит в судьбах Родины.





Дева

Сегодня Вашему любимому человеку захочется сделать для Вас какой-то приятный сюрприз. Или очень приятный — в зависимости от того, на что хватит его фантазии. Ваша задача — сюрпризу обрадоваться, удивиться и ни в коем случае не принимать его как должное.



Весы

Сегодня не стоит ни в чем обманывать Вашего любимого человека, ибо он к обману будет очень чувствителен и будет каждое лживое слово воспринимать как личное оскорбление. Именно поэтому хотя бы на один день звезды рекомендуют забыть о том, что такое ложь во благо.



Скорпион

Даже если Ваш любимый человек сегодня не будет требовать от Вас внимания, все же внимание ему уделить стоит, причем даже несколько больше, нежели обычно. Он будет искренне тронут такой Вашей заботой и, уж будьте уверены, двести раз подумает перед тем, как решиться от Вас уйти.



Стрелец

Откровенность — это, конечно, здорово, но, увы, не со всеми. Сегодня эту роскошь Вы можете себе позволить только с Вашим любимым человеком, да и то лишь в том случае, если на двести процентов уверены, что он Вас поймет и простит. Если же такой уверенности нет, о своих проблемах лучше написать, а потом стереть или сжечь. Чтобы никто не узнал и даже не догадался.



Козерог

Сегодня Ваш любимый человек будет стараться обратить на себя Ваше внимание любыми доступными ему способами, от банальных скандалов до необыкновенных сюрпризов, которые будут способны растопить сердце даже у существа абсолютно бессердечного. Что же ожидает Вас?



Водолей

Сегодня Ваше сильное оружие – технология. С ее помощи Вы можете добиться и заветного «да», и долгожданного «пожалуй, нам действительно надо расстаться» – в зависимости от того, что Вам нужно. Звезды не призывают спешно проектировать робота или изобретать искусственный интеллект. Вы вполне можете использовать и ныне существующие плоды человеческой мысли.









Рыбы

Если в Вашем сердце еще не живет любовь, к ее приходу прямо сегодня нужно начинать тщательно готовиться. Может, Вы ее ищете где-то не в том месте. Ну-ка, где Вы еще не бывали? Наведите красоту и отправляйтесь именно туда.

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