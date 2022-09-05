Гороскоп на сегодня, 6 сентября 2022 года, для всех знаков зодиака

20:57, 05 сен 2022

Этот день едва ли будет плодотворным. Возможны затруднения в делах, проблемы при реализации планов, составленных раньше. Новые идеи часто оказываются неудачными. Старайтесь рассчитывать только на свои силы, потому что получить помощь сегодня будет труднее, чем обычно.







Возможны какие-то неприятные встречи, многим придется иметь дело с людьми, с которыми будет очень трудно найти общий язык. Супруги ссорятся чаще обычного; каждый настаивает на своем и не слушает другого. Впрочем, вечером усилится влияние позитивных тенденций, общение станет более легким и приятным.



Овен

Благоприятный день для новых знакомств, общения с людьми, которые вам симпатичны. Легко найти общий язык с особой, которую вы видите впервые. Сложные вопросы вы решаете так изящно и оригинально, что окружающим впору позавидовать.



Телец

Удивительное дело: вы пребываете в растерянности и не знаете, что предпринять. Такое состояние для вас дискомфортно, а потому едва ли сохранится надолго. Старайтесь действовать осторожно, избегайте ненужного риска. Чем в большей степени вы следуете традициям, тем меньшей опасности себя подвергаете.



Близнецы

Отличный день для новых начинаний. Подумайте, чего бы вы хотели добиться – сегодня вы непременно получите желаемое. Возможны интересные знакомства, многообещающие встречи с симпатичными вам представителями противоположного пола. Романтические перспективы, открывающиеся перед вами, очень заманчивы; возможны кардинальные перемены в личной жизни.



Рак

В этот день вы будете больше заниматься чужими делами, чем своими собственными, и это вам очень понравится. Вы не упускаете возможность помочь тому, кто оказался в трудной ситуации, или просто сделать что-то хорошее симпатичному вам человеку, окружающие же не устают хвалить вас за доброту и человеколюбие.



Лев

Несмотря на отдельные неприятные неожиданности, день складывается удачно. К счастью, влияние позитивных тенденций довольно сильно, поэтому огорчения этого дня мимолетны, а вот радости – значительны и долгосрочны. Благодаря вашему обаянию удается решить те проблемы, с которыми вы раньше не могли справиться.





Дева

Проблемы, возникающие в этот день, не так значительны, как кажется. Вы склонны преувеличивать трудности и неприятности, а успехов и побед почему-то не замечаете. Прислушайтесь к человеку, который предложит вам взглянуть на события дня иначе: позитивный настрой поможет многое изменить к лучшему.



Весы

Для вас этот день складывается очень удачно. Появляется возможность завязать полезные знакомства, многие представители знака получают интересные деловые предложения. Есть шанс сменить сферу деятельности, реализовать свой потенциал в какой-то совершенно новой области. Не бойтесь рисковать: сегодня звезды вас поддерживают во всем.



Скорпион

Важные события еще впереди, так что сейчас у вас есть время, для того чтобы подготовиться к ним морально и физически. Главное – не перетрудиться. Чрезмерные нагрузки вам сейчас совершенно ни к чему.



Стрелец

Удачный день для реализации давно задуманных знаков, а вот с новыми начинаниями лучше не торопиться. Рассчитывайте на помощь проверенных союзников; к малознакомым людям за поддержкой лучше не обращаться. Возможны финансовые потери, неудачные покупки.



Козерог

Этот день сложится удачно, если вы проявите твердость и настойчивость. Финансовые дела требуют предельной осторожности, не следует рисковать даже незначительными суммами. Появляются новые задачи, решить которые сходу не удастся. Наберитесь терпения и не сдавайтесь после первой неудачи.



Водолей

Очень благоприятный день для коммерческой деятельности. Все сделки, которые вы заключаете, оказываются очень выгодными. Вам удается блестяще справиться с решением сложных профессиональных задач, и это не остается незамеченным – вскоре вас ждет повышение по службе или увеличение заработной платы.









Рыбы

Обманчиво легкий день: не все так просто и однозначно, как вам хотелось бы. Пришло время не только принимать решения, которые вы долго откладывали, но и воплощать их в жизнь. Страх все испортить связывает вам руки, из-за него вы отказываетесь от тех шагов, которые сейчас просто необходимы.

Вступайте в нашу группу «ВКонтакте», «Одноклассники». Подписывайтесь на наш канал в Telegram