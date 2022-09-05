Любовный гороскоп на сегодня, 6 сентября 2022 года, для всех знаков зодиака

21:00, 05 сен 2022

Любовный гороскоп на сегодня по знакам зодиака



Овен

Сегодня Вашему любимому человеку не захочется отпускать Вас от себя надолго. Поэтому постарайтесь все время быть с ним рядом, а если такой возможности нет, как можно чаще ему звоните, шлите открытки, письма и sms… Главное, чтобы он не почувствовал себя позабытым-позаброшенным.







Телец

Сегодня Вам снова станет грустно, причем, скорее всего, без особой на то причины. Вы любите и любимы, Ваша половинка готова на все ради Вас и даже на что-то большее, чем Вы от нее ожидаете. Однако Вам почему-то всего этого мало. Может быть, ответите для себя на вопрос, чего именно Вам не хватает?



Близнецы

В этот день очень важно, чтобы Ваш любимый человек наладил отношения с одним из Ваших друзей. С каким — поймете по ситуации. Дело в том, что если они останутся в ссоре или хотя бы просто в нейтральных отношениях, денек для Вас выдастся более чем неудачный.



Рак

В этот день Вам довольно трудно будет внятно изложить свою мысль Вашему любимому человеку. Поэтому он вполне сможет понять Вас превратно, а то и не понять вовсе. Впрочем, если он прислушается не только к словам, но и к своей интуиции, проблем во взаимопонимании не будет.



Лев

Сегодня Вы расскажете Вашему любимому человеку нечто такое, о чем довольно долго не решались ему рассказать по тем или иным причинам. Однако Вы удивитесь, узнав, что он отреагирует на услышанное вовсе не так неадекватно, как Вам думалось все это время.





Дева

Сегодня Вам будет довольно сложно уговорить Вашего любимого человека на то, чтобы совершить с Вами вместе какое-нибудь безумство. Он будет слишком правильным и законопослушным. Впрочем, в Ваших силах заставить его отринуть доводы разума и действовать в полном соответствии с Вашими планами.



Весы

Сегодня Вы узнаете от Вашего любимого человека что-то очень важное для Вас, что значительно изменит Вашу жизнь хотя бы на ближайшую неделю. Скорее всего, Ваша половинка не осознает всю важность переданной ею информации, поэтому Ваша реакция для нее будет более чем неожиданной.



Скорпион

Сегодня Вы с удивлением для себя обнаружите, что многие полезные вещи в общении с Вашим любимым человеком Вы делаете на автомате. То есть совершенно о них не задумываясь. Это значительно снижает риск обидеть Вашу половинку и сделать что-то не так. Вы становитесь профессионалом, можете этим гордиться!



Стрелец

Сегодня Вы нечаянно узнаете, какого мнения о Вас Ваш любимый человек, что он думает на самом деле о Вашей личности и Ваших с ним отношениях. Полученные сведения стоит тщательнейшим образом проанализировать. И если они хорошие — не расслабляться и не зазнаваться. А если плохие — что ж, исправить что-то Вам по силам.



Козерог

Сегодня Вы расскажете Вашему любимому человеку нечто такое, о чем довольно долго не решались ему рассказать по тем или иным причинам. Однако Вы удивитесь, узнав, что он отреагирует на услышанное вовсе не так неадекватно, как Вам думалось все это время.



Водолей

В этот день одна из Ваших вредных привычек сыграет решающую роль в течении Вашей личной жизни. Возможно, она привлечет к Вам внимание человека, который является Вашей Судьбой. А может быть, станет последней соломинкой, переломившей хребет верблюду, то есть именно из-за нее ваши отношения и перейдут на другой, давно ожидаемый уровень.









Рыбы

Благоприятный день для эпистолярного жанра. Напишите сегодня Вашему любимому человеку о своих чувствах, причем лучше не клавиатурой по монитору, а ручкой или карандашом по бумаге. И повесьте на самое видное место, можно даже в рамочку. Или краской на асфальте напишите под его окнами – тогда это надолго останется.

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