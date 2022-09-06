Гороскоп на сегодня, 7 сентября 2022 года, для всех знаков зодиака

22:06, 06 сен 2022

Преобладает влияние позитивных тенденций. Что-то может пойти не так, но будет достаточно минимальных усилий, чтобы это исправить. Полезно проявлять инициативу в делах, браться за новые проекты. Шансы достичь успеха высоки. Не обязательно всегда действовать в одиночку, иногда гораздо выгоднее оказывается объединиться с единомышленниками или даже временно привлечь на свою сторону недавних соперников.







Этот день хорошо подходит для того, чтобы вспомнить о давних хобби, постараться найти применение своим талантам.



Овен

Не думайте, что все ополчились против вас: недоброжелателей действительно многовато, но есть у вас и союзники, на которых можно положиться. Главное – четко, понятно и подробно объяснить, чего вы хотите, иначе избежать недоразумений будет очень трудно.



Телец

Несмотря на отдельные трудности, день сложится удачно. Влияние позитивных тенденций ощущается во всех сферах жизни. Вы быстрее, чем обычно, справляетесь с решением профессиональных задач, воплощаете в жизнь новые идеи. Подходящий день для кадровых перестановок, поиска новых союзников и деловых партнеров. Удастся найти деньги, необходимые для воплощения в жизнь вашего смелого замысла. Хорошо складываются короткие поездки.



Близнецы

Могут возникать трудные ситуации. Не пытайтесь решить проблемы самостоятельно; вы сэкономите время и силы, если обратитесь к кому-то за помощью. Можно назначать на этот день любые важные встречи – они пройдут именно так, как вам нужно. Этот день также подходит для обновления жилища или рабочего места.



Рак

Вам будет сопутствовать удача, если вы не станете хитрить (в первую очередь с собой) и слишком все усложнять. Это один из тех приятных дней, когда правильные решения лежат на поверхности, высказывания окружающих не имеют второго дна, и даже недоброжелатели не пытаются навредить, так что можно позволить себе просто плыть по течению.



Лев

День связан с урегулированием давних разногласий, нормализацией каких-то сложных отношений. Да, вам приходится выступать в роли бесплатного психолога, и это довольно утомительно, но, поверьте, дело того стоит. Внимательно выслушивайте чужие откровения, но не торопитесь делиться своими секретами, чтобы о них не стало известно вашему недоброжелателю.





Дева

День проходит незаметно, не принося ни больших радостей, ни серьезных горестей. Вы выбираете интересные дела и достигаете в них успеха, а все, что не вызывает энтузиазма, спокойно откладываете. Звезды ничего не имеют против такого подхода.



Весы

Сохраняйте верность своим принципам: сегодня это особенно важно, поскольку порой будет казаться, что обстоятельства требуют чего-то прямо противоположного. Не пытайтесь справиться со всеми делами самостоятельно; поручайте другим все, что можете поручить, делите ответственность там, где ее можно разделить.



Скорпион

Этот день может сложиться чрезвычайно удачно, если вы настроитесь на правильную волну. Очень важно обращать внимание на «подсказки судьбы», не препятствовать естественному ходу событий. Можно заключать сделки, соглашаться на неожиданно поступившие предложения. Допустим разумный риск.



Стрелец

Неплохой день, хотя и не слишком многообещающий. Не стоит рассчитывать на выдающиеся профессиональные достижения, успех деловых переговоров. А вот с домашними делами вы отлично справляетесь; все, что связано с комфортом, уютом, дизайном интерьера, удается вам наилучшим образом. Украшайте, наряжайте, наводите порядок — окружающие наверняка помогут вам в этом.



Козерог

День перемен, оценить которые сразу едва ли удастся. Не волнуйтесь понапрасну: со временем вы получите достаточно информации, чтобы сделать правильные выводы. Могут напомнить о себе давние деловые партнеры; благодаря их помощи вы сможете реализовать профессиональные планы, неплохо заработать, подняться по карьерной лестнице.



Водолей

Победа не будет легкой, но вы ее все же достигнете. Помощь приходит неожиданно, но очень своевременно. Вы стараетесь избегать намеков и недомолвок, высказываетесь честно и однозначно; не всем это по вкусу, но проверенные временем союзники вас поддержат. Удается избежать недопонимания, которое могло бы привести к серьезным потерям.









Рыбы

Этот день пройдет легко и приятно, если вы сосредоточитесь на текущих делах и тех маленьких радостях, которые приготовили для вас звезды. Помните, что многое в жизни действительно просто, и совсем не обязательно искать тайный смысл там, где его нет (а соблазн заняться такими поисками будет очень велик).

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