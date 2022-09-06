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Любовный гороскоп на сегодня, 7 сентября 2022 года, для всех знаков зодиака

Любовный гороскоп на сегодня, 7 сентября 2022 года, для всех знаков зодиака

22:09, 06 сен 2022

Любовный гороскоп на сегодня по знакам зодиака

Овен
Чем больше народу набьется сегодня в Ваш дом, тем приятнее Вы проведете время. А то, что на уединение с любимым ни сил, ни времени не останется — не страшно. Зато с Вами не скучно.



Телец
В этот день Вашему любимому человеку может быть холодно, причем даже не душевно, а физически. Ваша задача – его обнять, предложить ему теплый свитер или поделиться с ним своей курткой. Главное самому потом не заболеть, иначе следующая возможность согреть дорогого Вам человека представится нескоро.

Близнецы
Сегодня Ваше счастье может встретиться Вам в общественном транспорте, предварительно отдавив Вам нижнюю конечность или заехав сумкой по верхней. Впрочем, какими только способами люди не знакомятся… Чем этот хуже других? Разве что помимо ценного знакомства у Вас останется ненужный синяк.

Рак
Если вдруг с Вашей половинкой что-то случится, сегодня Вы это обязательно и очень остро почувствуете. Вашей ментальной связи можно будет только позавидовать! Впрочем, будем надеяться на то, что эта самая связь Вам не понадобится, и звезды перестраховались так, на всякий случай.

Лев
Сегодня Вам захочется растормошить Вашего любимого человека, дабы он вышел из полусонного состояния и решился, наконец, на какой-то очень серьезный поступок. Тащить из болота бегемота окажется нелегкой работой, но Вашей тягловой силе можно будет только позавидовать!


Дева
Сегодня Вам стоит провести четкую границу между дружбой и любовью, и ни в коем случае ее не переступать. Даже если вдруг очень захочется. Все же друг — это друг, а любимый — это любимый, и эти статусы и понятия смешивать не стоит. Ничего хорошего из подобной смеси не выйдет.

Весы
Сегодня Ваш любимый человек захочет поделиться с Вами какими-то своими проблемами и переживаниями, а они Вам, вполне возможно, будут непонятны и неинтересны. Звезды, как водится, рекомендуют все же выслушать все Вам высказанное и принять какое бы то ни было участие в судьбе Вашей половинки.

Скорпион
Сегодня Вашему любимому человеку захочется провести свое свободное время без Вас, в обществе своих друзей или в полном одиночестве. Позвольте ему такую роскошь, а сами займитесь своими делами, которых у Вас наверняка скопилось за последнее время великое множество.

Стрелец
Стрельцы, заболтавшись с супругом (другом, любимым или любым другим приятным собеседником, с которым можно быть весьма откровенным), рискуют просто-напросто заблудиться. И если не в топографическом смысле этого слова (хотя это тоже вполне реально), то в словах – а это уже опаснее. Так что делайте иногда перерывы в словесном потоке, чтобы остановиться, оглядеться и немножко подумать.

Козерог
Семья Козерогов нынче будет выглядеть образцовой — вы все будете делать сообща, пребывая в мире и согласии. Хороший день для того, чтобы вместе куда-нибудь выбраться: в зоопарк, театр, просто погулять, наконец.

Водолей
Сегодня не будьте слишком строги к Вашему любимому человеку. Даже он имеет право на ошибку, причем даже не на одну, как бы Вам ни обидно было это признавать. Проявите мудрость и простите его, попросив больше впредь так не делать. Поверьте, он будет очень стараться.



Рыбы
Не торопитесь давать обещания! Слово потом держать придется, а вот желание это делать, скорее всего, пропадет. Сами понимаете, к чему это может привести в ваших отношениях. Так что если с Вас что-то требуют, лучше мягко, но решительно скажите «нет».

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Гороскоп на сегодня, 7 сентября 2022 года, для всех знаков зодиака
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Источник: my-calend.ru
Теги: Любовный гороскоп на сегодня
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