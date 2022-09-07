Гороскоп на сегодня, 8 сентября 2022 года, для всех знаков зодиака

22:19, 07 сен 2022

Возрастает нервозность, возможно непреходящее состояние тревоги. Очень трудно сосредоточиться даже на самых простых делах, еще сложнее заниматься тем, что требует творческого подхода, интеллектуальных усилий. Возникают конфликты с коллегами, трудно оправдать ожидания руководства. На профессиональные успехи могут рассчитывать только те, кто в этот день завершает ранее начатые дела.







Удается не допускать семейных ссор, но это требует серьезных усилий и обоюдной готовности пойти на уступки. Люди, несдержанные в проявлении эмоций, могут совершить серьезные ошибки, разрушить отношения, которыми дорожат.



Овен

Обстоятельства будут складываться не лучшим образом, но это не помешает вам достичь успеха. В первой половине дня придется много работать, но вас это едва ли напугает: вы энергичны и деятельны, чем сложнее проблемы, которые приходится решать, тем вам интереснее. Откровенность ваших высказываний кого-то обидит, но гораздо больше будет людей, которым ваша искренность очень понравится.



Телец

Многое будет зависеть от вашей готовности вовремя вмешаться в чужие дела, заняться решением проблем, не имеющим к вам прямого отношения. Поступки, которые вы совершаете, способствуют росту вашего авторитета, помогают завоевать симпатии окружающих. Союзники, появившиеся у вас в этот день, будут высоко ценить и уважать вас.



Близнецы

От этого дня не стоит ждать многого. Если он что и принесет, так только многочисленные мелкие неприятности; всего остального вам придется добиваться ценой больших усилий. Впрочем, из-за неудач вы не расстраиваетесь, трудитесь с энтузиазмом. Оптимизм и хорошее настроение помогают преодолевать трудности. Возможны денежные поступления, в том числе значительные.



Рак

Что бы вы ни планировали, имейте в виду, что действовать в одиночку в этот день не следует: скорее всего, вам понадобится помощь надежных союзников, и чем раньше вы их найдете, тем лучше. Отправляясь в поездки, будьте готовы к тому, что они займут больше времени, чем вы предполагали.



Лев

С вами нелегко иметь дело, и даже люди, испытывающие к вам самую нежную привязанность, сегодня стараются держаться подальше, поскольку боятся пострадать от вашего гнева. Если вы проявите самообладание и не будете давать воли негативным эмоциям, отношения с окружающим миром улучшатся, да и настроение тоже.





Дева

Все дела, которые не будут касаться лично вас, стоит перенести на другое время. Отложите посещение крупных мероприятий, длительные путешествия и физические нагрузки. Уровень энергии будет невысок, не стоит игнорировать свое самочувствие. Ближе к вечеру способность к концентрации увеличится, можно заняться интеллектуальной деятельностью.



Весы

Плодотворны и приятны деловые контакты с мужчинами: удается быстро найти общий язык, расставить по местам все необходимые точки, в некоторых случаях – принять окончательные решения, касающиеся работы над совместными проектами. Поладить с дамами оказывается значительно сложнее (исключением являются женщины, работающие в сфере услуг).



Скорпион

День для вас неудачен. На работе то и дело возникают конфликты, сосредоточиться на решении профессиональных задач никак не удается. Вас дергают по пустякам, выводят из терпения. Часто возникают разногласия с руководством; не исключено, что встанет вопрос о вашем увольнении. Старайтесь сохранять хотя бы видимость спокойствия, оставьте эмоции в стороне.



Стрелец

В начале дня могут возникать трудности, особенно у тех, кто привык получать желаемое быстро и не прикладывая для этого усилий. Будьте готовы к тому, что придется преодолевать преграды, и вы избежите многих разочарований. Деловые отношения будут развиваться очень динамично, если вы продемонстрируете, что заинтересованы в них и готовы учитывать желания потенциальных партнеров.



Козерог

Не искушайте судьбу. Чем сдержаннее и осторожнее вы будете себя вести, тем лучше. Желательно воздержаться от необдуманных покупок и инвестиций в сомнительные бизнес-проекты. Поездки занимают больше времени, чем вы рассчитывали, и не приносят ожидаемого результата. Деловые переговоры проходят не лучшим образом.



Водолей

Вас ждут интересные встречи – не всегда они будут приятными, но пользу удастся извлечь из каждой из них. Хорошо проходят публичные выступления и деловые переговоры, ваши высказывания аргументированы, точны, своевременны – неудивительно, что к ним прислушиваются даже те, кто занимает более высокое положение.









Рыбы

Этот день ничуть не хуже предыдущего, звезды по-прежнему на вашей стороне. Вы энергичны и деятельны, сложные задачи вас не пугают. Удается заручиться поддержкой людей, с которыми приятно иметь дело – в результате вы проводите день в отличной компании, занимаясь чем-то очень интересным.

Вступайте в нашу группу «ВКонтакте», «Одноклассники». Подписывайтесь на наш канал в Telegram