Гороскоп на сегодня, 10 сентября 2022 года, для всех знаков зодиака

22:29, 09 сен 2022

Многое дается труднее, чем хотелось бы, но не торопитесь сдаваться. Звезды обещают щедро наградить тех, кто будет достаточно настойчив, изобретателен и трудолюбив. Объединяйтесь с теми, кому понятны ваши цели и стремления, сегодня нет ничего полезнее поддержки надежных союзников.







Вечером расслабиться не удастся, даже если очень захочется. Этот день дает возможность плодотворно поработать, но почти не оставляет шансов хорошо отдохнуть. Правда, можно переключиться на какое-то совершенно новое дело – так вам, по крайней мере, не будет скучно.



Овен

Проведите первую половину дня максимально плодотворно: за это время можно многое успеть, а вот позже деловая активность снизится, лень одержит над вами верх. Овны склонны откладывать осуществление планов на неопределенный срок просто потому, что им совершенно не хочется прикладывать усилия, проявлять инициативу (а это сегодня необходимо для достижения задуманного). Руководство смотрит на это сквозь пальцы, а недоброжелатели радостно потирают руки: у них наконец появился шанс достичь успеха.



Телец

Наберитесь терпения: события развиваются медленно, даже самые простые дела занимают больше времени, чем вы ожидали. Отношения с близкими складываются ровно, даже при обсуждении сложных вопросов не возникает разногласий, которые могли бы надолго испортить настроение всем.



Близнецы

Для вас этот день будет связан с началом каких-то очень приятных, хотя и не особенно серьезных отношений. Новое знакомство окажется перспективным в плане не столько романтическом, сколько деловом. Хочется скорее реализовать свои идеи и творческие замыслы, любую работу, даже самую незамысловатую, вы превращаете почти в священнодействие.



Рак

Хороший день для решения любых сложных задач; трудности не пугают вас, недоброжелатели не могут помешать вам достичь успеха. Проявляйте настойчивость на деловых переговорах: именно благодаря ей вы получите самые выгодные предложения. Могут напомнить о себе какие-то давние проблемы, придется исправлять ошибки, сделанные ранее, но вы с этим быстро справитесь.



Лев

В этот день можно добиться больших успехов. Если вы амбициозны, сосредоточьтесь на работе: есть шанс одержать важные профессиональные победы, которые откроют вам путь к самым высоким ступеням карьерной лестницы. Очень важно правильно выбрать союзников; помните, что людям, которые появляются в вашей жизни сегодня, суждено сыграть в ней важную роль.





Дева

Вам с трудом удается настроиться на серьезный лад: хочется развлекаться и веселиться, а не заниматься теми делами, которые требуют внимания. Возможны неоправданные расходы, финансовые потери, причиной которых станет ваше стремление к удовольствиям и развлечениям. Этот день не подходит для начала новых романов (в первую очередь – служебных): едва ли они принесут вам что-то, кроме трудностей и проблем.



Весы

Легкий, приятный день. Вы можете позволить себе расслабиться и плыть по течению, ничего не предпринимать, наслаждаться естественным ходом событий. Отлично складываются отношения с деловыми партнерами, коллегами и руководством, с близкими вы тоже прекрасно ладите.



Скорпион

Волнений не избежать, особенно в первой половине дня: уж очень это насыщенное время, в том числе – событиями, которых вы никак не ожидали. Но на все происходящее вы реагируете правильно, так что и успехи не заставят себя ждать. Комплименты принимайте спокойно и с достоинством – желающих сказать вам какие-то приятные слова сегодня будет немало.



Стрелец

Не все дается легко в первой половине дня, но вы не сдаетесь – и правильно делаете. Именно в это время настойчивость и целеустремленность могут сослужить вам хорошую службу. К тому же именно эти качества помогают привлечь внимание людей, которые помогут вам реализовать какие-то профессиональные замыслы, воплотить в жизнь амбициозные мечты.



Козерог

Далеко не все замыслы этого дня удается реализовать в их первозданном виде: влияние обстоятельств и людей, вмешивающихся в вашу жизнь, очень сильно и не слишком благоприятно. Временами вас буквально рвут на части, не позволяя сосредоточиться на том деле, которое кажется вам особенно важным. Стоит пересмотреть отношения с руководством: сейчас можно изменить их к лучшему.



Водолей

День пройдет с переменным успехом, и больше всего это коснется дел на работе. В начале дня Водолеям удастся проявить себя, конструктивно пообщаться с начальством и высказать ряд ценных предложений и идей. После обеда ситуация изменится, вы станете нервозны и несдержанны, что может испортить отношения с сослуживцами.









Рыбы

Что бы ни происходило вокруг, вы сохраняете спокойствие и никому не позволяете испортить вам настроение. Сложные задачи решаются быстро, потому что вы вовремя привлекаете нужных людей на свою сторону. Однако помните о том, что за услуги, которые будут вам оказаны сегодня, придется дорого заплатить. Благоприятный день для обсуждения вопросов, касающихся ваших профессиональных перспектив.

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