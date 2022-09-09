Любовный гороскоп на сегодня, 10 сентября 2022 года, для всех знаков зодиака

22:34, 09 сен 2022

Любовный гороскоп на сегодня, 10 сентября, по знакам зодиака



Овен

Звезды советуют сегодня кардинально сменить имидж. Поменять цвет волос, стиль одежды или макияж. И в таком виде попытаться по новой завоевать свою половинку. Разнообразие пойдет только на пользу вашим отношениям. Впрочем, если лицо Вашего любимого человека исказится от ужаса при виде Вашего нового прикида – может быть, стоит вернуть себе прежний облик?



Телец

В этот день Вам очень захочется обижаться на Вашего любимого человека за каждое сказанное им слово. Увы, ничего с этим сделать будет нельзя, разве что уговорить себя не устраивать скандалов, а просто подождать до завтра, когда все эмоции улягутся и уйдут в прошлое.



Близнецы

Сегодня даже в самом дружном семействе очень возможны непримиримые противоречия, которые станут камнем преткновения для вас обоих. Очень рекомендуется постараться выслушивать оппонента внимательно и не перебивая — хотя бы для того, чтобы потом безошибочно занять противоположную позицию. Вам это удастся, и победа будет за Вами!



Рак

Неблагоприятное расположение светил для всяческих домашних хлопот совершенно отвратит Вас от такого рода занятий. Все бы ничего, но это может вызвать законное недовольство других членов семьи, рассчитывавших на Вашу бытовую активность. Может, сходите в кулинарию за готовым обедом?



Лев

В этот день лучший совет касательно того, что делать дальше с Вашей личной жизнью, Вы получите случайно: услышите в обрывке чьего-нибудь разговора, прочтете в газете соседа по сиденью в метро, вспомните пример из классической литературы… Отнеситесь к этой подсказке серьезно.



Дева

­Давно ли Вы занимались лакокрасочными работами в своем жилище? Звезды советуют начать сегодня с покраски балкона, если таковой у Вас имеется (только будьте осторожны — если что, лететь придется не вверх, а вниз). Пусть этим займется супруг, а Вам найдутся дела полегче — например, сварить обед или вынести мусор. Если привлечете детей, дела пойдут заметно легче и быстрее.



Весы

Сегодня звезды настоятельно рекомендуют сплести чувства и музыку. Скажем, послушать ту песню, которая ассоциируется у Вас с днем знакомства с любимым человеком. Возможно, ее Вы слушали в тот день или в то время, а может быть, в ней просто поется про вас. Это позволит освежить в памяти те первые чувства и по-новому взглянуть на ваши нынешние отношения.



Скорпион

Сегодня велика вероятность заразиться звездной болезнью. От кого — неясно, зато ясно, какие будут последствия, и проявятся они моментально. Вы со всеми перессоритесь, если не найдете противоядия.



Стрелец

Сегодня велика вероятность того, что какой-то Ваш друг перестанет для Вас быть только другом. Однако, прежде чем решиться на подобный шаг, задумайтесь, потому что друга Вы в любом случае потеряете. Если Вы твердо уверены в своих чувствах, тогда дерзайте.



Козерог

Помимо Вашего любимого человека, в мире есть еще множество людей, которым Вы дороги. Поэтому даже если сегодня между вами разгорится ссора, плавно перетекающая в скандал и грозящая расставанием, это не конец света. Во-первых, в итоге все равно все будет хорошо, а во-вторых, в любом случае в гордом одиночестве Вы не останетесь.



Водолей

Вечер станет оптимальным временем суток для того, чтобы провести его вместе. Причем желательно в четырех стенах не сидеть, а выйти куда-нибудь прогуляться, наслаждаясь обществом друг друга. И пусть даже возможные осадки не изменят этих планов!



Рыбы

Сегодня любовь для Вас не будет стоять на первом месте. Хорошо, если в списке Ваших ценностей она попадет в первый десяток. Увы, Вашему любимому человеку придется с этим смириться: изменить что-либо он будет не в силах. Однако постарайтесь быть к нему повнимательнее — живой человек все-таки.



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