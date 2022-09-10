Гороскоп на сегодня, 11 сентября 2022 года, для всех знаков зодиака

22:43, 10 сен 2022

Хороший день: из-за прилива сил можно с успехом выполнить все задуманное. Но все же лучше не распыляться на множество задач, а выбрать что-то одно и довести это дело до конца. Вы сумеете аргументированно отстоять свою точку зрения или с успехом выступить перед аудиторией.







В отношениях с близкими будет достаточно просто контролировать свои эмоции. Вы ощутите то, что в данный момент необходимо любимому человеку, а когда стоит сдержать чувства. Вечер принесет оптимизм и хорошее настроение, можно отправиться куда-нибудь развлечься.



Овен

Необычный день, события которого запомнятся вам надолго. И дело не в том, что происходит нечто из ряда вон выходящее, а в том, что на любые события вы реагируете в высшей степени эмоционально, так что любой пустяк кажется значительным и важным. Не исключены интересные знакомства, встречи с людьми, которые натолкнут вас на новые оригинальные идеи.



Телец

Благоприятный день, интересный и плодотворный. Вы отлично справляетесь с любыми делами, даже самыми сложными, находите достойное применение знаниям и навыкам, да и свое обаяние используете именно тогда, когда это необходимо. Можно рассчитывать на бескорыстную помощь друзей и союзников, не исключено получение поддержки и от тех, кто раньше был на стороне ваших недоброжелателей.



Близнецы

Легких путей вы не ищете и правильно делаете: сегодня по ним едва ли удалось бы дойти до цели. Маршруты, которые вы выбираете, непредсказуемы – именно поэтому недоброжелатели не могут воздвигнуть преграды. Удачный день для обсуждения вопросов, касающихся долгосрочного сотрудничества, перехода на новое место работы, длительных командировок, обучения за рубежом.



Рак

Яркий, запоминающийся, удачный день. Звезды на вашей стороне. Все, что требуется от вас – не мешать им, не тратить силы и энергию на борьбу с обстоятельствами, которых вы не в силах изменить. Возможны интересные встречи, приятные знакомства, в том числе романтические. У юных Раков есть шанс влюбиться с первого взгляда, к счастью – взаимно.



Лев

Вы добиваетесь успеха практически во всем, за что беретесь – где-то благодаря настойчивости, а где-то – просто потому, что вас поддерживают звезды. Открытость в общении, прямота и дружелюбие помогают находит не только деловых партнеров и союзников, но и настоящих друзей.





Дева

Можно строить планы и принимать важные решения, касающиеся работы: вы правильно оцениваете и сложившуюся ситуацию, и возможности ее развития, и свои силы. Многое приходится делать самостоятельно, поскольку сегодня, к сожалению, вы не можете совершенно доверять своим союзникам. Хотя дел будет много, день не покажется утомительным: вы в отличной форме и полны энергии.



Весы

Благоприятный день для общения, встреч, контактов с новыми людьми. Легко завязываются знакомства, зарождаются привязанность и симпатия, вспыхивают искры страсти. Правда, начало серьезных отношений маловероятно, но время вы проведете очень приятно.



Скорпион

Будьте последовательны в поступках и решениях, не кидайтесь из одной крайности в другую. Вероятно получение очень выгодных деловых предложений от давних партнеров. Работы становится больше, но вас это скорее радует, чем огорчает. Помогайте окружающим – вскоре вам потребуется их поддержка.



Стрелец

В этот день можно достичь больших успехов. Однако для этого необходимо держать ситуацию под контролем. Плыть по течению в надежде, что оно доставит вас именно туда, куда надо, не стоит – есть риск оказаться в крайне неприятном месте. Осторожности требуют деловые контакты. Не верьте тем, кто легко дает обещания, и сами не бросайте слов на ветер.



Козерог

Высок творческий потенциал, у многих представителей знака появляются блестящие идеи, которые сегодня удастся реализовать благодаря помощи единомышленников и друзей. Вы легко завоевываете симпатию и доверие окружающих, завязываете знакомства, которые вскоре окажутся полезными в деловом отношении.



Водолей

Проявляйте осторожность при общении с людьми, резкие высказывания способны обидеть человека и привести к непредсказуемым последствиям. Вы можете столкнуться с агрессивным и упрямым оппонентом, принципы которого кардинально отличаются от ваших. Конкуренты могут действовать, не соблюдая никаких правил, что может сказаться на делах негативно.









Рыбы

Очень утомительный день. Дел много, все кажутся важными, приходится постоянно переключаться с одного на другое, в результате вы просто выбиваетесь из сил, и это оказывается вашим единственным достижением. Постарайтесь устроить так, чтобы в этот день вместо вас трудился кто-то другой — как ни странно, это всем пойдет на пользу.

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