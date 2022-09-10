Любовный гороскоп на сегодня, 11 сентября 2022 года, для всех знаков зодиака

22:49, 10 сен 2022

Любовный гороскоп на сегодня, 11 сентября по знакам зодиака



Овен

Сегодня Вашему любимому человеку захочется признаться Вам в чем-то важном, серьезном и глубоком, что он осознал совсем недавно и что не дает ему уснуть. Постарайтесь выслушать его внимательно и оценить все им сказанное по достоинству, иначе на ваших отношениях можно будет поставить крест.







Телец

Не будите зверя в том, кто старше Вас или выше по положению. Лучше вообще не попадайтесь ему на глаза. В противном случае весьма велика вероятность лишиться всякой надежды на свободное время, а значит — и на личную жизнь.



Близнецы

Будьте сегодня готовы к различного рода сюрпризам, приятным и не очень. В первую очередь они коснутся Вашей личной жизни и всего, что с нею так или иначе связано. Конечно, все предусмотреть Вы не сможете, однако встать в боевую стойку, дабы достойно отразить удары, вполне в Ваших силах.



Рак

Сегодня Вам будет особенно сложно пустить какого бы то ни было человека на свою личную территорию. Вы будете воспринимать ее как свою собственность и любое покушение на нее будете воспринимать в штыки. Вашему любимому человеку остается пожелать держаться от Вас подальше, желательно на пионерском расстоянии.



Лев

Сегодня Ваш любимый человек блеснет перед Вами эрудицией, да такой, что Вам останется лишь удивляться, откуда он столько всего разного и интересного знает. Пусть Ваше восхищение будет искренним, а знания впитаются и останутся с Вами надолго, чтобы помогать Вам в будущем.





Дева

Не стоит искать сегодня тайных смыслов в действиях Вашего любимого человека. Скорее всего, их просто не будет: он будет действовать ровно так, как будут подсказывать ему его совесть и интуиция. И немножко здравый смысл. Пожалуй, понять можно будет только мотивацию последнего.



Весы

Сегодня Вашему любимому человеку будет непросто понять, чего именно Вы от него ждете и, главное, зачем. А это повлечет за собой множество ненужных вопросов, бессмысленных подозрений и впустую потраченных нервов. Стоит ли игра свеч? Вы точно это знаете?



Скорпион

Для того, чтобы любить человека, нужно любить и тот мир, в котором он живет. Сегодня у Вас это вполне может получиться. Поэтому если Ваша половинка позовёт Вас в этот день в свою компанию, в свой любимый клуб или (совсем экстремально!) в гости к своим родителям, ни в коем случае не отказывайтесь. Всё должно быть хорошо!



Стрелец

Сегодня Ваша половинка будет Вам очень мешать во всем, что не касается непосредственно ее. Поэтому когда будете планировать объем работы на сегодня, стоит на всякий случай сократить его на треть. Иначе ссоры с любимым человеком не избежать, а это Вам вовсе не нужно.



Козерог

Все Ваши проблемы из-за того, что Вы слишком много думаете о них. Если бы Вы уделяли им меньше времени, они бы были и не проблемами вовсе, Вы бы их даже не заметили. А Вы и сами волнуетесь, и Вашего любимого человека переживать заставляете. Все ведь касается непосредственно его.



Водолей

Сегодня Ваши поиски не увенчаются успехом. Поэтому не стоит этот день посвящать поискам Вашей второй половинки, равно как и попыткой купить ей какой-то подарок или найти то, о чем она давно Вас просила. Все равно, скорее всего, только зря время потратите. Перенесите подобные планы на завтра.









Рыбы

Приближается довольно ответственный и важный день в Вашей жизни. Вам немного страшно, поэтому рука Вашего любимого человека, сжимающая Вашу руку и являющаяся той самой волшебной соломинкой, которая удерживает во время штормов, будет Вам просто необходима. Не пренебрегайте его помощью!

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