Гороскоп на сегодня, 12 сентября 2022 года, для всех знаков зодиака

21:40, 11 сен 2022

Используйте начало дня максимально эффективно: это лучшее время для важных дел. Многое получается быстрее, чем вы ожидали, может повезти с делом, которое казалось почти проигранным. Но удачный период не продлится долго, уже после полудня возникнут первые трудности.







То, как сложится вторая половина дня, во многом зависит от того, способны ли вы правильно оценить свои силы. Не думайте, что ничего невозможного нет: такая точка зрения сейчас принесет больше проблем, чем побед. Выиграют те, кто способен вовремя отказаться от провального плана и знает о пользе тактического отступления.



Овен

В это день вы можете весьма плодотворно потрудиться, если решите не дожидаться помощи, а действовать самостоятельно. И совсем не обязательно браться за что-то грандиозное: даже из маленького дела вы сможете «вырастить» нечто значимое и достойное внимания. Благоприятна финансовая картина, возможны денежные поступления, но и траты не исключены.



Телец

Трудно будет решать дела в одиночку, понадобится помощь и поддержка. Заручитесь ею у надежных партнеров, берите информацию из проверенных источников. Вам повезет получить совет мудрого человека, что может продвинуть карьеру. Есть вероятность денежных поступлений из дополнительных источников дохода.



Близнецы

День связан с финансовыми потерями. Нежелательно принимать решения, касающиеся денег, заключать сомнительные сделки, делать необдуманные приобретения. Будьте готовы изменить свои планы, касающиеся личного или семейного имущества. Рабочие перспективы неплохи: можно одержать верх над соперниками, оставить конкурентов далеко позади.



Рак

Ракам необходимо признать, что возможности их небезграничны. Понимание этого факта (безусловно, не самого приятного) избавит представителей знака от напрасных усилий и трудов. Если же упорство возьмет верх над здравым смыслом, вы потратите очень много времени и сил, пытаясь получить то, в чем не особенно-то и нуждаетесь.



Лев

В первой половине дня могут возникнуть серьезные разногласия с деловыми партнерами, не исключено, что дело дойдет до разрыва отношений. Вы уверены в том, что и без помощи союзников справитесь с решением актуальных задач, но позже могут возникнуть проблемы. Финансовая ситуация неблагоприятна, желательно воздержаться от незапланированных расходов; тратьте деньги с умом.





Дева

Яркий, насыщенный день, преимущественно благоприятный. У Дев появляется возможность достичь давно поставленных целей, а также завоевать симпатию особ, которые давно вызывают интерес у представителей знака. Приветствуются оригинальные и даже экстравагантные поступки, можно и нужно экспериментировать с имиджем.



Весы

День сложный; проблемы возникают едва ли не во всех сферах жизни. С профессиональной точки зрения опаснее всего разногласия с руководством и деловыми партнерами; к чисто деловым разногласиям примешиваются эмоции, а это значит, что восстановить мир и взаимопонимание будет очень трудно.



Скорпион

В этот день вы сможете сделать много полезного, и в первую очередь – упрочить свои профессиональные позиции. У самых настойчивых представителей знака будет шанс подняться по карьерной лестнице, но методы, которые придется использовать для этого, едва ли придутся по вкусу окружающим. Впрочем, критика едва ли будет вас беспокоить.



Стрелец

Вы будете импульсивны и раздражительны, поэтому работа, которая не приносит радость или давно наскучила, станет даваться особенно тяжело. Придется прикладывать много усилий, мотивируя себя к выполнению профессиональных обязанностей.



Козерог

Любое, даже самое незначительное событие сегодня может показаться серьезной проблемой. В панику вы впадаете моментально, выпадаете же из нее долго и не без труда. Друзья очень стараются поднять вам настроение, но делают это так неловко, что остается только проявлять снисходительность и понимание.



Водолей

Вы не верите людям, которые вас хвалят, в каждом из многочисленных комплиментов ищете второе дно, а зря — вы действительно заслуживаете и восхищения, и уважения. В первой половине дня удастся плодотворно поработать, во второй — отлично повеселиться; вечерняя усталость будет приятной.









Рыбы

Вас легко вовлечь в сомнительные начинания – вы слишком доверчивы, не проверяете той информации, которую получаете, часто идете на поводу у малознакомых людей. При этом к собственной интуиции вы не прислушиваетесь, а зря – ее подсказки верны, точны и своевременны.

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