Гороскоп на сегодня, 13 сентября 2022 года, для всех знаков зодиака

20:47, 12 сен 2022

Все идет неплохо, и нет серьезных оснований для беспокойства. Разногласия возможны на работе и дома, но в обоих случаях их оказывается легко уладить. Люди сегодня легко прислушиваются к доводам здравого смысла, и могут даже изменить свою точку зрения, если аргументы оппонентов будут достаточно убедительны. Будет шанс помириться у тех, кто долго был в ссоре.







Не стоит строить больших планов на вечер. Скорее всего, задуманное придется отменить просто потому, что вы будете чувствовать себя слишком уставшими. Нужно быть внимательными всем, кто отправляется в далекие поездки.



Овен

Для профессиональной деятельности будут полезны деловая переписка, обмен информацией. Поездки, а также переговоры и работа с документами успешны, если запланировать их на первую половину дня. Хорошо найти сведущего человека, которому можно передать часть дел и полномочий.



Телец

Обдумайте планы на будущее, поищите информацию: возможно, вы найдете ответы на волнующие вас вопросы. Не бойтесь браться за трудную работу — уверенность в своих силах и способность сконцентрироваться помогут в решении самых сложных задач. Лучше не планировать покупку одежды, в ближайшем времени она может прийти в негодность.



Близнецы

Проблема, беспокоившая вас долгое время, решается, но на смену ей приходит новая – и, возможно, не одна. Не сдавайтесь: вам по силам со всем справиться, хотя решение не лежит на поверхности. Помните, что в неоднозначных ситуациях лучше руководствоваться логикой и здравым смыслом, чем интуицией.



Рак

Многое получается хорошо, а кое-что — так просто замечательно. Важно браться только за то, что вам действительно интересно; через силу вы ничего хорошего не сделаете. Напомнят о себе люди, с которыми вы когда-то плодотворно сотрудничали; если вы снова объедините с ними усилия, то вскоре преуспеете.



Лев

Этот день связан с эмоциональным подъемом. Вы бодры и веселы, находитесь в неплохой физической форме. Это позволяет не обращать внимания на трудности, возникающие на пути к цели. К вам тянутся люди, нуждающиеся в моральной поддержке, и вы щедро делитесь с ними своей жизненной энергией.





Дева

Постарайтесь максимально эффективно использовать первую половину дня, поскольку именно в это время можно добиться наиболее значительных успехов. В дальнейшем потребуется осторожность, поскольку и число ваших недоброжелателей, и их изобретательность возрастут – самые невезучие представители знака почувствуют, что буквально ходят по минному полю. Но достичь поставленных целей удастся, несмотря на все трудности.



Весы

Желанию показать все, на что вы способны, может сопутствовать самокритичность. Услышав комплименты или признание своих умений, вы не сможете удержаться от анализа действий. Настроение будет скачкообразным: то излишний оптимизм будет толкать на безрассудства, то боязнь сделать что-то не то заставит поступать слишком осторожно. Вспомните о мастерстве находить баланс, и избежите многих неприятностей.



Скорпион

Вы легко находите общий язык с близкими людьми, с удовольствием приходите им на помощь, если в этом возникает необходимость. Жизненный потенциал несколько снижен, поэтому стоит снизить физические нагрузки, а если и заниматься спортом, то непременно под присмотром хорошего тренера.



Стрелец

Много времени может уйти на то, чтобы объяснить достаточно простые вещи окружающим. Вам будет казаться: никто не в состоянии понять элементарные, на ваш взгляд, слова. Это отнимет много энергии, так что старайтесь избегать споров, не доказывайте ничего и особенно никого не критикуйте.



Козерог

Этот день нужно использовать максимально плодотворно. Куйте железо, пока горячо, и почаще напоминайте себе о том, что именно вы кузнец своего счастья, и сегодня – даже в большей степени, чем обычно. Не полагайтесь на чужие советы: только подсказки вашей интуиции стоят того, чтобы к ним прислушаться.



Водолей

Хороший день для поездок, экскурсий, активного отдыха. Не засиживайтесь дома – свежий воздух идет вам на пользу. Новые знакомства носят преимущественно дружеский характер. Если вы хотите, чтобы отношения развивались в романтическом ключе, не форсируйте события: сейчас не время проявлять инициативу. В крайнем случае, ограничьтесь намеком.









Рыбы

Работать придется самостоятельно: все попытки поделиться с кем-то делами и заботами обречены на неудачу. Рыбы на удивление несговорчивы, гораздо чаще обычного ссорятся и с коллегами, и с руководством. Могут возникнуть финансовые трудности, из-за недостатка средств придется отказаться от некоторых покупок, но это и к лучшему: пройдет совсем немного времени, и станет совершенно ясно, что они не были необходимыми.

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