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Любовный гороскоп на сегодня, 13 сентября 2022 года, для всех знаков зодиака

Любовный гороскоп на сегодня, 13 сентября 2022 года, для всех знаков зодиака

20:50, 12 сен 2022

Любовный гороскоп на сегодня, 13 сентября по знакам зодиака

Овен
Увы, все, что Вы скажете, будут принимать за шутку. К счастью, неизменно смешную, так что в глупом положении Вы не окажетесь точно. Поэтому не стоит на сегодня планировать серьезных разговоров с Вашим любимым человеком: все равно нужных результатов не добьетесь. Разве что настроение ему поднимете.



Телец
Сегодня Вам непросто будет решиться на то, чтобы сделать некий ответственный шаг. Однако сделать его неизбежно придется, ибо в противном случае в Вашей личной жизни могут начаться довольно-таки серьезные проблемы, решить которые будет практически невозможно.

Близнецы
Не замыкайтесь в себе. Вдвоем вы решите Вашу проблему гораздо быстрее и проще, чем в одиночестве. Ваш любимый человек, который не думает о том, что Вас волнует, 24 часа в сутки, вполне может предложить свежее, оригинальное решение. Особенно если он не профессионал в данной области.

Рак
Зачем постоянно изводить себя мрачными мыслями о том, что Ваш благоверный (или благоверная) последнее время не слишком балует Вас цветами и изысканными комплиментами? Поищите причину в себе — может, хватит уже съедать на ночь по полкило плюшек, а то та модель из телевизора будет для него более желанна, чем Вы?

Лев
Сегодня у Вас появится уникальный шанс почувствовать себя взрослой, самостоятельной и сильной личностью. Даже если обычно Вы представляете собой полную противоположность этому образу. Ваша половинка будет приятно удивлена Вашими новыми качествами. Постарайтесь их не растерять со временем.


Дева
В ваши отношения нынче может войти некто третий. Скорее всего, Вы от этого будете совсем не в восторге, но делать нечего, свое неудовольствие придется проглотить. Эта личность по той или иной причине дорога Вашей половинке. Постарайтесь отнестись к этому с пониманием.

Весы
Сегодня у Вашего любимого человека появится новый друг или близкий человек, а новое – это всегда интересное, поэтому у Вас появится причина для ревности. Звезды бы все же советовали в этот день отношения не выяснять: скорее всего, уже завтра новому знакомству будет уделяться гораздо меньше времени и внимания.

Скорпион
Сегодня Вам следует дать Вашему любимому человеку почувствовать себя взрослым, самостоятельным и независимым от кого бы то ни было, в том числе и от Вас. Пустите его в свободное плавание, подчеркнув своим поведением тот факт, что оно действительно свободное.

Стрелец
В этот день Ваше настроение, равно как и отношения с любимым человеком, будет целиком и полностью зависеть от того, какая музыка будет звучать в Вашей душе и ушах.

Козерог
Сегодня звезды рекомендуют вам посмотреть вместе какой-нибудь фильм. Он вовсе не обязательно должен быть высокоинтеллектуальным или глубоко психологическим. Главное – просмотреть его вместе, а потом вместе обсудить и прийти к какому-то общему решению касательно увиденного.

Водолей
Сегодня Вашему любимому человеку будет непросто смириться с тем, что он не может Вам помочь в решении той или иной Вашей проблемы, даже если его желание будет очень сильным. Постарайтесь утешить его и создать ему хоть какую-то иллюзию возможности помощи.



Рыбы
Сегодня в Ваши отношения вмешается третье лицо, гораздо старше Вас. Возможно, это будет кто-то из Ваших родителей или родственников. Они будут учить Вас жить и активно критиковать тот образ жизни, который Вы ведете. Еще и Ваш выбор любимого человека могут не одобрить. Наберитесь терпения.

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Гороскоп на сегодня, 13 сентября 2022 года, для всех знаков зодиака
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Источник: my-calend.ru
Теги: Любовный гороскоп на сегодня
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