Гороскоп на сегодня, 14 сентября 2022 года, для всех знаков зодиака

21:36, 13 сен 2022

День пройдет успешно для тех, кому уже в первой его половине удастся сосредоточиться на деле, действительно заслуживающем внимания. Второстепенные задачи могут подождать до вечера, даже если окружающие будут убеждать вас в обратном. Будьте готовы к негативной реакции на любые свои высказывания: критичность по отношению к другим людям возрастает; каждый из нас судит строго о других, да и другие не проявляют снисходительности.







День, отмеченный влиянием таких тенденций, едва ли можно считать благоприятным для развития личных отношений. Наоборот, обостряются конфликты и давние разногласия, а сглаживать вновь образовавшиеся острые углы удается лишь самым деликатным.



Овен

День неудачный и сложный. Чем бы вы ни занимались, рассчитывать на скорое получение нужного результата не приходится. Могут возникать серьезные разногласия с друзьями и родственниками, некоторые Овны останутся наедине со своими проблемами. В этот день нежелательно принимать важные решения: они будут продиктованы эмоциями, а не здравым смыслом.



Телец

Этот день не скупится на события, которые вас порадуют. Многое в жизни может измениться к лучшему; единственное, что требуется от вас – быть готовым к этим переменам и не слишком упираться, когда судьба будет вести (или тащить) вас вперед. Очень хорошо этот день подходит для романтических свиданий, в том числе – проходящих в какой-то необычной обстановке.



Близнецы

Подходящий день для начала чего-то нового, однако нужно помнить: ничего не получится, если вы не будете осторожны и предусмотрительны. Вы склонны доверять совсем не тем, кому следует. Не торопитесь рассказывать о своих планах и делиться секретами – позже о такой откровенности придется пожалеть.



Рак

Большая часть дня проходит спокойно, но продуктивно. Вы занимаетесь текущими делами, решаете рутинные вопросы – что ж, когда-то и этим необходимо заниматься. К тому же заботы такого рода не мешают вам размышлять о том, что действительно интересно, приходить к оригинальным выводам.



Лев

Этот день будет для вас сложным из-за нестабильности эмоционального фона. Настроение не просто переменчиво – вы кидаетесь из одной крайности в другую, чем часто ставите окружающих в тупик. Даже люди, которые хорошо вас знают, не всегда могут догадаться, какой реакции от вас ожидать. Многие представители знака в этот день становятся на удивление капризными и непоследовательными.





Дева

День, отлично подходящий для решения самых сложных задач. Вы наблюдательны, от вашего внимания не ускользают те факты и происшествия, которых не замечают окружающие. Но все же прежде, чем принять какое-то важное решение, посоветуйтесь с близкими: чужой опыт избавит вас от необходимости учиться на собственных ошибках.



Весы

Вам везет, и благодаря этому вы успешно справляетесь с делами, которые раньше казались вам совершенно невыполнимыми. Возможно получение денег, не исключено появление дополнительного источника доходов. Подходящий день для того, чтобы оценить свои профессиональные перспективы и скорректировать планы; в этот день многие Весы принимают важные решения, касающиеся работы.



Скорпион

День не слишком многообещающий, но приятный. Удастся воспользоваться благоприятным стечением обстоятельств, оказаться в нужное время в нужном месте. Ваши идеи хороши; после недолгих сомнений окружающие это признают. Возможны новые знакомства, у Скорпионов, которые в этот день отправятся на светское мероприятие, круг общения значительно расширится.



Стрелец

Будьте аккуратны во всем, безупречный порядок в делах позволит избежать многих неприятностей. В профессиональной сфере проявлять инициативу нужно очень осторожно, почти незаметно: вашу исполнительность наверняка оценят, а вот новые идеи и предложения могут быть восприняты не самым лучшим образом.



Козерог

Подходящий день для проведения деловых переговоров на самом высоком уровне, встреч с чиновниками и представителями органов власти, решения юридических вопросах. Вы уверены в своих силах, не позволяете сбить себя с толку и легко добиваетесь того, к чему стремитесь. Значительных успехов смогут добиться представители знака, чья деятельность связана с распространением информации, рекламой, просветительством.



Водолей

Вы можете рассчитывать на выгодные деловые предложения. Важно не спешить: обсуждайте детали, рассматривайте разные условия сотрудничества. Ваши партнеры не торопятся принимать окончательное решение, но это не должно вас беспокоить: ситуация разрешится самым благоприятным образом.









Рыбы

Сегодня вы будете вознаграждены за свои усилия, причем многие из представителей этого знака получат куда больше, чем ожидали. Прежде всего, речь идет о материальных плодах вашей напряженной деятельности: возможно получение премии или оплата ранее проделанной работы. Кроме того, есть вероятность карьерного роста или интересных предложений. Проявите разборчивость: вы заслужили многое, поэтому вряд ли стоит соглашаться на незначительные изменения своего статуса.

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