Любовный гороскоп на сегодня, 14 сентября 2022 года, для всех знаков зодиака

21:40, 13 сен 2022

Любовный гороскоп на сегодня, 14 сентября, по знакам зодиака



Овен

Сегодня Ваш любимый человек не захочет Вас отпускать от себя надолго. Поэтому если Вам дороги его психика и хорошее настроение, постарайтесь все удаленные дела делать довольно оперативно, а потом возвращаться в самые ласковые и уютные в мире объятия.







Телец

Сегодня на Вас навалится очень много забот. Ваши родные и близкие будут почему-то свято уверены в том, что Вы и Ваш любимый человек обязаны решать все за них и помогать им во всех их начинаниях. Если Вам покажется, что к Вам садятся на шею, срочно сбрасывайте.



Близнецы

Сегодня благоприятный день для того, чтобы научить чему-то свою половинку. Будьте добрым, но требовательным учителем, и обнаружите, что Вы ещё и талантливы! Если она никогда не умела плавать, то именно сегодня поплывет! Или, наконец, разложит не удававшийся ей пасьянс. Или сколотит самую настоящую табуретку.



Рак

Сегодня звезды рекомендуют Вам рассказать Вашему любимому человеку обо всем, что Вы чувствуете по отношению к нему, будь то любовь, нежность и забота или пренебрежение, скептицизм и ревность. Пусть все точки над «і» будут окончательно расставлены в этот день.



Лев

В этот день Вашему любимому человеку захочется Вас чем-то очень сильно обрадовать, однако задача окажется не такой уж и простой, ибо Вы в этом смысле уже личность довольно-таки им избалованная. Так или иначе, искренне обрадоваться сделанному попытайтесь: для Вас старались всё-таки.





Дева

Сегодня Вы узнаете о себе от Вашего любимого человека что-то такое, что в значительной мере откроет Вам глаза и объяснит многие интересные вещи, над которыми Вы никогда раньше не задумывались. Что ж, остается верить в то, что полученные Вами известия окажутся приятными.



Весы

В этот день Вы захотите добиться от Вашего любимого человека очень многого, а не добьетесь почти ничего. Просто Ваши желания не будут совпадать с Вашими возможностями. Скоро такая напасть закончится – и тогда можно будет смело строить грандиозные планы и воплощать их в жизнь.



Скорпион

Сегодня Вы расскажете Вашему любимому человеку нечто такое, о чем довольно долго не решались ему рассказать по тем или иным причинам. Однако Вы удивитесь, узнав, что он отреагирует на услышанное вовсе не так неадекватно, как Вам думалось все это время.



Стрелец

Сегодня утром Вы, вероятно, проснетесь с мыслью, что в жизни пора срочно что-то менять. Очевидно, Вы еще не решили, что именно. Звезды советуют поговорить об этом с Вашей второй половинкой. Одна голова — хорошо, а две — лучше! Только постарайтесь, чтобы изменения были позитивными.



Козерог

Вы абсолютно свободный человек! Никто не имеет права заставить Вас делать то, чего Вам делать не хочется. Даже идти на свидание и флиртовать с прохожими Вы имеете полное право. Только за черту не заходите: измены современным обществом все же не поощряются.



Водолей

Не стоит сегодня рассказывать своему любимому человеку обо всех неприятностях, с которыми Вам пришлось бороться в течение последней недели. Это вызовет в нем бурю волнений и возмущений, а за ними могут последовать запреты и ограничения Вашей свободы. Пожалуй, этого Вы хотели бы меньше всего.









Рыбы

Сегодня Вам будет довольно трудно смириться с тем, что Ваш любимый человек прав, а Вы нет. Постарайтесь все же это принять. В конце концов, завтра ситуация может оказаться абсолютно противоположной, и тогда будет его очередь расстраиваться.

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