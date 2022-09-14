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Любовный гороскоп на сегодня, 15 сентября 2022 года, для всех знаков зодиака

Любовный гороскоп на сегодня, 15 сентября 2022 года, для всех знаков зодиака

21:11, 14 сен 2022

Любовный гороскоп на сегодня, 15 сентября по знакам зодиака

Овен
Не поддавайтесь на провокации. Положение небесных светил таково, что в этот день неприятности могут исходить от Ваших родителей, либо от родителей Вашей второй половины. Ваши папа и мама будут, вероятно, обсуждать не лучшие стороны Вашей половины, причем при Вас. Защищайте свое семейное счастье — они не просто не правы, они вообще не должны в эти вопросы вмешиваться!



Телец
Сегодня будет день неожиданных встреч. Вы можете столкнуться с Вашей бывшей любовью там, где совсем этого не ожидали. Это может спровоцировать ревность Вашей второй половинки. Вообще ревность – это здорово, в небольших количествах она мобилизует чувства. Но только в небольших!

Близнецы
Сегодня Вашему любимому человеку будет довольно трудно поверить в Вашу правоту, поэтому он будет все перепроверять после Вас по тысяче раз, если не больше. Постарайтесь не раздражаться по этому поводу. В конце концов, каждый человек имеет право на сомнение и недоверие.

Рак
Сегодня от Вас потребуют не слов любви, не нежности и не подарков, а способности выслушать и понять. Не разочаруйте любимого человека, ему действительно это необходимо, а с Вас не убудет.

Лев
В этот день Ваш любимый человек будет старательно скрывать от Вас свои чувства по отношению к Вам, однако у него это не получится: все будет прекрасно читаться в его глазах. Постарайтесь увидеть в них истину и не мучить Вашу половинку подбором слов. Нужных не найдет, даже если очень захочет.


Дева
Сегодня Вашему любимому человеку будет непросто смириться с тем фактом, что он в Вашей жизни не первый выступает в том качестве, в котором выступает на данный момент. Постарайтесь его убедить в том, что порядковый номер – это далеко не самое главное в отношениях. Главное, что он единственный.

Весы
Сегодня Вашему любимому человеку будет непросто в общении с Вами, ибо Вы будете довольно-таки непредсказуемы, поведение Ваше — необъяснимым, а лицо — хмурым и неприветливым, независимо от Вашего настроения. Если Вам не нравится такое положение вещей, придется сделать над собой усилие.

Скорпион
Сегодня звезды рекомендуют Вам спрятать часы от глаз подальше и на некоторое время об этом самом времени просто забыть. Оно в этот день будет лишь мешать развитию Ваших отношений с любимым человеком, причем настолько активно, что Вам бы следовало на него обидеться.

Стрелец
Сегодня Ваш любимый человек превзойдет все Ваши ожидания. Впрочем, непонятно в каком аспекте, будь то некий геройский поступок, неожиданное признание или некая ошибка, неповторимая по своей непредсказуемости и глупости. Так или иначе, будьте готовы к тому, чтобы удивляться.

Козерог
Сегодня Вам не стоит ни на что отвлекаться во время общения с Вашим любимым человеком. Он расценит это как неуважение к нему и полное нежелание с ним общаться, что может повлечь за собой обиды, ссоры и другие конфликты, которые Вам не будут приятны, а вашим отношениям – полезны.

Водолей
Если Вашей половинке захочется сегодня излить кому-то душу, она, скорее всего, предпочтет Вам стенку. Ибо стенка проявит к ней больше внимания и заботы, чем Вы. Конечно, у Вас неприятности, неурядицы и вообще Вам не до чужих проблем, но все же. Не забывайте: Вы в ответе за тех, кого приручили.



Рыбы
Вам просто необходимы поддержка и забота. Очень обидно, если Ваш любимый человек этого не понимает. Звезды надеются, что хотя бы намеки на него действуют. Или уж прямой текст на худой конец. Если же и так не получится, стоит задуматься, а тот ли рядом с Вами человек и не тратите ли Вы с ним время понапрасну.

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Источник: my-calend.ru
Теги: Любовный гороскоп на сегодня
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