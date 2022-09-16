Гороскоп на сегодня, 17 сентября 2022 года, для всех знаков зодиака

22:02, 16 сен 2022

Людям, чьи основные интересы лежат в области работы и карьеры, стоит быть готовыми к острой конкурентной борьбе: желающих немедленно добиться успеха сегодня предостаточно, и каждый из них готов идти к своей цели, безжалостно оттесняя соперников.



Избежать проблем в отношениях с близкими удастся тем, кто готов признать свои ошибки и постараться их исправить. Не стоит хитрить: даже самые коварные замыслы будут разоблачены. Вторая половина дня подходит для восстановления ранее прерванных отношений.







Овен

Вы изобретательны и находчивы. Типовые решения вас не устраивают, вы предпочитаете искать собственные пути к цели, а не идти по проторенным дорогам. Будьте готовы к тому, что набьете немало шишек прежде, чем получите желаемое. Впрочем, опыт, полученный в этот день, окажется поистине бесценным.



Телец

Вам приходится больше времени, чем хотелось бы, посвятить рутинным делам, решению текущих задач. Но лишь после того, как вы справитесь с ними, можно браться за что-то новое. Нежелательны эксперименты в профессиональной сфере, лучше пользоваться проверенными методами. Поддержку руководства вы получите во второй половине дня.



Близнецы

Не торопитесь. Именно спешка приводит к появлению многих проблем в этот неоднозначный день. Если вы будете предусмотрительны и осторожны, то не попадете в расставленные судьбой и недоброжелателями ловушки. В общении со старшими родственниками необходима деликатность – они сегодня особенно обидчивы.



Рак

Выбрать правильный путь к цели удастся не сразу, но после нескольких неудачных попыток вы добьетесь своего. Можно приступать к решению сложных задач, начинать реализацию масштабных проектов. Удается найти общий язык с людьми, которые раньше не поддерживали ваших идей, сомневались в вашем профессионализме и деловых качествах. Благоприятный день для начала поисков новой работы, встреч с потенциальными работодателями, собеседований.



Лев

Хочется успеть многое, но именно сейчас нужно несколько снизить темп жизни, чтобы не растратить все силы. Не пытайтесь успеть все, выделите главное и сосредоточьтесь на этом. Друзья и родственники готовы прийти вам на помощь, достаточно дать им толковые указания. Неплохой день для недолгих поездок, в том числе спонтанных: они обещают и позитивные эмоции, и интересные знакомства.





Дева

Неблагоприятный день для общения как делового, так и личного. Возникают серьезные разногласия с коллегами и близкими людьми; кажется, что вы теряете давних союзников. Нежелательно заключать сделки, обсуждать вопросы, касающиеся смены работы. Информация, полученная в этот день, нуждается в самой тщательной проверке: не исключено, что кто-то намеренно вводит вас в заблуждение.



Весы

Воздержитесь от поступков необдуманных и глупых, откажитесь от неоправданных трат – умеренность и сдержанность способствуют успеху в этот день. Кроме того, вы не должны быть слишком доверчивы, особенно в профессиональных и финансовых вопросах, иначе вы станете желанной добычей для многочисленных мошенников, беспомощной жертвой коварных недоброжелателей.



Скорпион

Вы серьезно и ответственно относитесь к любым делам, которыми занимаетесь в этот день, и правильно делаете: именно такой подход позволяет избежать и серьезных ошибок, и досадных оплошностей. Могут напомнить о себе какие-то старые проблемы, в первую очередь это касается личных отношений. Но и победы, которые вы одержали ранее, не будут забыты – пришло время получить заслуженную награду.



Стрелец

День, когда вам удастся многого добиться, если вы своевременно обратитесь за помощью. Но выбрать нужного человека будет непросто, интуиция сегодня на удивление молчалива. Публичные выступления проходят неплохо, но оказываются крайне утомительными; следствием их могут стать головные боли и другие недомогания.



Козерог

Неплохой день. Успехи прямо пропорциональны приложенным усилиям, так что у вас нет оснований обижаться на судьбу. У Козерогов-бизнесменов есть повод для радости: можно расширить свое дело, необходимые средства обязательно появятся. Рядовые сотрудники едва ли могут рассчитывать на повышение по службе, но их профессиональные позиции прочны, авторитет не подвергается сомнению.



Водолей

События развиваются не совсем так, как хотелось бы, но ваши дела не так плохи, как кажется. Возможно урегулирование давних конфликтов, преодоление профессиональных и личных разногласий. Да, вам придется пойти на уступки, но жертвы будут не так уж велики. День подходит для реализации давних творческих замыслов. Заключенные сделки принесут прибыль.









Рыбы

Ситуация стабилизируется, вы чувствуете себя более уверенно, забываете о многих трудностях минувших дней. Сейчас вы добиваетесь успеха благодаря усердию и трудолюбию; в особой поддержке звезд или каком-то необыкновенном стечении обстоятельств нет необходимости.

Вступайте в нашу группу «ВКонтакте», «Одноклассники». Подписывайтесь на наш канал в Telegram