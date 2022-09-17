Любовный гороскоп на сегодня, 18 сентября 2022 года, для всех знаков зодиака

21:49, 17 сен 2022

Любовный гороскоп на сегодня, 18 сентября, по знакам зодиака



Овен

Вы можете оказаться объектом интереса со стороны человека, занимающегося сводничеством. Может, оно и неплохо — Вам ведь явно добра желают. Толку, правда, наверняка не будет, но хоть какое-то развлечение.







Телец

Неблагоприятный день для выяснения отношений, расстановок всех точек над «i» и скандалов в воспитательных целях. Сегодняшний день лучше перетерпеть, скрежеща зубами или подсолив немного подушку. Любые попытки что-либо изменить только усугубят создавшуюся ситуацию.



Близнецы

Устройте тихий уютный семейный вечер. С чаем, плюшками и ночником. Без нарядов, макияжа и помпы. Просто посидите тихонько вдвоем, поговорите на нейтральные темы, послушайте спокойную музыку или тишину. И Вы обязательно услышите звук двух любящих сердец, бьющихся в унисон.



Рак

Сегодня Вы поймете, что Ваше чувство к вашему любимому человеку очень хрупкое, ранимое и нежное. Его всенепременно нужно беречь, дабы оно не сломалось, не разбилось и не потерялось среди других, более сильных и уверенных в себе. Они вполне могут его забить и заслонить.



Лев

Сегодня погодные условия могут испортить Вам свидание, поэтому его спланировать лучше таким образом, чтобы капризы природы Вас волновали меньше всего. Впрочем, пожалуй, только природа в этот день капризной и будет: поведение же Вашей половинки окажется идеальным.





Дева

Будьте ласковы и предупредительны с Вашим любимым человеком. В конце концов, даже если сегодня он не будет похож на любовь всей Вашей жизни и того, кого Вы всегда ждали, скажите ему спасибо хотя бы за те минуты счастья, которые он Вам доставил. Желательно не на словах, а на деле.



Весы

Увы, на сегодня о личной жизни придется забыть. Иначе Вы можете потерять либо друга, либо работу, либо значительную прибыль. Попробуйте объяснить это Вашей половинке. Только опасайтесь подобной реакции: «Они тебе важнее, чем я». В случае ее наступления стоит задуматься о том, а нужны ли Вам такие отношения вообще.



Скорпион

Сегодня Вашему любимому человеку не будет хватать Вашего внимания. Он постоянно будет нуждаться в Вашей поддержке, заботе и опеке, причем даже не столько дружеской, сколько родительской и покровительственной. Постарайтесь ему ее обеспечить в лучшем виде.



Стрелец

Сегодня в отношениях с любимым человеком произойдет что-то непонятное, необъяснимое и странное, что никакой логике (ни мужской, ни женской) понятно не будет. А потому придется вам на время стать слепыми котятами и попробовать найти выход из ситуации на ощупь… или на запах.



Козерог

Козерогам сегодня звезды рекомендуют глобальные работы по дому. Генеральную уборку, а лучше и вовсе ремонт. Причем можете смело браться за самую грязную и пахучую часть трудов — покраску окон, дверей, покрытие лаком каких-нибудь еще поверхностей и т.п. Пойдет на ура, к тому же нынче Вы будете наименее восприимчивы к строительным «ароматам» из всей Вашей семьи.



Водолей

Благоприятный день для того, чтобы начинать новые отношения или заканчивать старые. При этом Вашего любимого человека это может не совсем устраивать или даже совсем не устраивать — формулировка значения не имеет. Главное, что будет лучше для Вас, ибо Вы у себя в единственном экземпляре.









Рыбы

Солнце, дождь или иные атмосферные явления – ничто не сможет помешать сегодня Вам быть счастливым. Почему бы не радоваться, ведь Вас любят. А если нет, то наверняка стоите на пороге замечательных событий, которые в корне перевернут Вашу жизнь. И это Вы тоже чувствуете.

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