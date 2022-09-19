Гороскоп на сегодня, 20 сентября 2022 года, для всех знаков зодиака

21:16, 19 сен 2022

Благоприятный день. С возникающими проблемами удается справиться благодаря старым знакомым и людям, которые искренне вам симпатизируют. Легко достичь взаимопонимания с теми, кто вам симпатичен; удается быстро распознать энергетических вампиров, чтобы держаться от них подальше.







Хорошо делать покупки, в том числе крупные; можно приобретать даже вещи, в практичности которых вы сомневаетесь — они все равно будут радовать. Вероятны подарки и знаки внимания. Влюбленные получают массу удовольствия от общения, а одинокие завязывают новые знакомства.



Овен

Настроение будет хорошим, появится немало поводов для радости. Ко всему происходящему вы относитесь с юмором, мелкие трудности и недоразумения лишь становятся поводом для шуток. Используйте любую возможность научиться чему-то новому; информация, полученная в этот день, будет вам очень полезна. Можно строить долгосрочные планы, решать финансовые вопросы.



Телец

Начинается день неудачно, в первой его половине одна проблема следует за другой, и вам просто некогда перевести дух. Друзья и близкие вроде бы рады вам помочь, но на деле оказывают лишь медвежьи услуги, и сложная ситуация усугубляется. Важно принимать самостоятельно решения, касающиеся финансов и ценного имущества.



Близнецы

Этот день обещает вам большие успехи. Он подходит для решения сложных задач: с ними вы справляетесь неожиданно быстро. Можно вернуться к каким-то давним планам и замыслам – сейчас обстоятельства позволят вам претворить их в жизнь. Очень хорошо этот день подходит для общения с влиятельными людьми.



Рак

Задачи, которые ставит перед вами этот день, непросты, но интересны; решая их, вы не только получите полезный опыт, но и завяжете интересные знакомства. Не отказывайтесь от участия в семинарах и конференциях, публичных выступлений — ваши идеи заинтересуют многих. Можно менять место работы, в том числе — возвращаться туда, где вы когда-то плодотворно и с удовольствием трудились.



Лев

Отличный день для поиска помощников, союзников и единомышленников. Стоит оглядеться по сторонам – и к вам буквально сбегутся люди, готовые разделить ваши цели и интересы. Однако необходима разборчивость: среди новоявленных недоброжелателей немало тех, кто будет оказывать вам исключительно медвежьи услуги.





Дева

Реализовать все планы в одиночку едва ли удастся, поэтому стоит заняться поиском союзников. Вы без труда найдете людей, которые не только поддержат вас, выполнят ваши просьбы, но и проявят инициативу, что окажется очень полезным. Вы смелы и решительны, преграды вас не пугают, поэтому шансы одержать важную победу очень велики.



Весы

Ни одно дело не покажется вам слишком сложным: с решением любых проблем вы справляетесь блестяще. Интуиция очень остра, именно благодаря ей вы находите выход из трудных ситуаций, находите надежных союзников, выбираете те проекты и идеи, которые действительно заслуживают воплощения в жизнь. День подходит для покупки мебели, бытовой техники. Возможны денежные поступления.



Скорпион

Настройтесь на серьезный лад, если хотите добиться успехов в деловой сфере, и не отказывайтесь от помощи, которую предложат союзники: в одиночку вам едва ли удастся покорить новые профессиональные вершины. У многих Скорпионов появляются новые планы, касающиеся работы, идеи, сулящие получение значительной прибыли.



Стрелец

Не пытайтесь успеть все: этот день подходит только для небольших и не слишком сложных дел, решения мелких проблем. Можно посвятить время семье, это поможет избежать конфликтов в будущем. А вот делать покупки нежелательно, причем в первую очередь это касается мебели и бытовой техники.



Козерог

В этот день хорошо принимать важные решения, пусть и непростые – вы не ошибаетесь, даже если располагаете лишь самой скромной информацией. Удается найти единомышленников, причем даже среди людей, которые до последнего времени поддерживали ваших недоброжелателей. С близкими вы совершенно откровенны – это им не всегда правится, зато позволяет избежать недопонимания.



Водолей

Первая половина дня благоприятна. Это время плодотворной работы, успехов во всех, в том числе сложных, делах. Не возникает затруднений в решении финансовых вопросов; даже если вы не располагаете достаточной информацией, интуиция подсказывает, как следует действовать. Неплохо проходят переговоры, причем важные вопросы лучше обсуждать по телефону, чем при личной встречи.









Рыбы

Этот удачный день обещает значительный прогресс в профессиональной сфере. Возможны значительные денежные поступления. У многих представителей знака будет шанс научиться чему-то полезному и немедленно применить полученные знания. Завязываются полезные знакомства, есть шанс встретить человека, который поможет покорить карьерные вершины.

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