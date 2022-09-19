Любовный гороскоп на сегодня, 20 сентября 2022 года, для всех знаков зодиака

21:19, 19 сен 2022

Любовный гороскоп на сегодня, 20 сентября, по знакам зодиака



Овен

Потратьте немного времени и денег и найдите Вашему любимому человеку игрушку, которая была бы максимально похожа на него лицом, формой или общим настроением. Именно сегодня шансы найти такое чудо весьма велики. Кстати, может случиться и обратное: купив игрушку, Вы можете встретить человека, очень на нее похожего, который и окажется Вашей Судьбой.







Телец

Сегодня звезды советуют Вам поиграть в улитку или черепаху — спрятаться в свой панцирь и не вылезать из него ни под каким предлогом. Вы сегодня слишком нежны и ранимы для того, чтобы подставлять свое тело и, главное, душу под удары. А их может нанести кто угодно, и Ваш любимый человек в первую очередь.



Близнецы

С точки зрения Вашего партнера, Вы нынче будете абсолютно невыносимы, крайне непонятливы и неимоверно тяжелы в общении. С Вашей точки зрения все это верно будет для него самого. Вы рискуете провести не самый приятный день вместе — не лучше ли побыть подальше друг от друга?



Рак

Не стоит расставаться с теми, кого любишь. Как в принципе, так и в этот день особенно. Постарайтесь быть как можно ближе к Вашему любимому человеку, не только физически, но и духовно. Просто обнять его в этот день будет недостаточно. Придется еще и понять.



Лев

Сегодня для Вас будет очень важно угадать, чего именно ожидает от Вас Ваш любимый человек. И дать ему в точности то, о чем ему мечтается – и даже немножко больше, чтобы он приятно удивился. Впрочем, даже если Вы не совсем угадаете, сама попытка будет более чем похвальна.





Дева

Сегодня Вашему любимому человеку будет недостаточно понять, что в ваших отношениях что-то не так, прийти к этому выводу теоретически. Практика должна больно ударить его по носу, чтобы он задумался наконец о целесообразности и правильности своих действий. А это в Ваших силах.



Весы

Увы, сегодня разлука неизбежна. Нет, не навсегда, не бойтесь! Просто этот день Вы с Вашим любимым человеком в силу тех или иных обстоятельств проведете порознь. Наверное, слишком пафосным будет утверждение «расстояние — лучшая проверка для чувств», потому что расстояние будет незначительным, да и разлука скоро закончится.



Скорпион

В этот день Вам стоит очень серьезно отнестись к словам Вашего любимого человека, даже если ничего принципиально нового и важного он Вам сегодня не скажет. Просто только в этом случае Вам удастся уловить изменения в его настроении и, возможно, даже в отношении к Вам. А это очень важно.



Стрелец

Сегодня Вы на какое-то мгновение поймете, что Вы с Вашим любимым человеком, в общем-то, разные люди и порой говорите на совершенно разных языках. Это будет довольно-таки неприятным открытием, но лучше о некоторых плохих фактах знать, чем не знать.



Козерог

В этот день Вам дадут некий довольно ценный совет касательно Вашей личной жизни, и Вам придется воплощать его в жизнь, потому что иначе «советодатель» может и обидеться. Поэтому даже если Вы не считаете сказанное Вам верным, сделайте хотя бы вид, что восхищены.



Водолей

Сегодня Вам придется целиком и полностью отвечать взаимностью на чувства Вашего любимого человека и на его добрые действия по отношению к Вам. Это порой будет непростой задачей, однако реализовать ее будет в Ваших силах. Тем более, что по-другому и не получится.









Рыбы

Сегодня не стоит придавать большого значения вялости и необщительности Вашего любимого человека. Возможно, он просто устал и хочет спать, не имея при этом ничего против Вашего общества и общения с Вами. Будьте ласковы, лояльны и нежны. Можете даже самолично уложить его в постель и спеть ему колыбельную.

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