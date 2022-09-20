Гороскоп на сегодня, 21 сентября 2022 года, для всех знаков зодиака

22:32, 20 сен 2022

День не назовешь удачным, но у тех, кто отличается целеустремленностью, шансы на успех высоки. Важно не отступать перед первой преградой, возникшей на пути, и продолжать движение вперед, даже если не все получается сразу. Финансовая картина благоприятна, возможны значительные денежные поступления, есть шанс заключить выгодные сделки.







Не исключены проблемы в отношения с близкими. Сегодня каждый стремится быть лидером в отношениях, никто не хочет идти на уступки, даже если дело касается совершенных пустяков. Возможны конфликты с подрастающими детьми, да и с представителями старшего поколения нелегко поладить.



Овен

Очень важно сохранять спокойствие: если вы дадите волю эмоциям, день пройдет крайне неудачно. Ваше упрямство выходит за разумные пределы, что очень огорчает окружающих; однако вы не желаете прислушаться к их мнению, последовать хорошему совету. Вы совершенно уверены в собственной неотразимости, поэтому порой выглядите глупо, разочаровываете людей, которые вам искренне симпатизировали.



Телец

Не отказывайтесь от общения, отправляйтесь в гости или сами устройте пикник на природе. Однако если среди общего веселья вас посетит желание уединиться, не стоит ему противиться. Доверьтесь своим чувствам, сегодня лучше не перенапрягаться, тем более что близкие смогут взять часть ваших забот на себя.



Близнецы

Возможны трудности и неудачи, проблемы будут возникать как на работе, так и дома. Ваши попытки как-то изменить ситуацию к лучшему напрасны; чем больше усилий вы прикладываете, тем хуже оказывается результат. Нежелательно браться за новые дела, экспериментировать и рисковать; лучше ограничиться традиционными способами решения проблем.



Рак

Вам не везет. Особенно обидно то, что вы стараетесь изо всех сил, не допускаете ошибок, не совершаете промахов – а обстоятельства все равно против вас, поэтому вы никак не можете добиться того, к чему стремитесь. Все же не сдавайтесь: вскоре влияние негативных тенденций пойдет на спад, вам нужно дождаться этого счастливого момента.

Лев

Неплохой день для импровизаций, творческих поисков, необычных поступков. Вы принимаете нестандартные решения, но только в случаях, когда это действительно безопасно – тут интуиция вас не подводит. День подходит для деловых переговоров с иностранцами, встреч с друзьями, прибывшими издалека.





Дева

Этот день будет очень сложным и утомительным (если вы захотите чего-то добиться) или крайне неплодотворным, если тяга к праздности возьмет верх над здравым смыслом. Кажется, что окружающие оказывают на вас чрезмерное давление, на самом же деле они всего лишь ждут от вас выполнения обещаний, которые вы когда-то дали.



Весы

Легкий, приятный день, радующий удачными совпадениями и интересными событиями. Вы чувствуете, что двигаетесь в нужном направлении, и преград на вашем пути не возникает. Удается быстро справиться с делами, которые оказались не по зубам другим, продемонстрировать свои лучшие профессиональные и личные качества заинтересованным лицам. Можно заключать сделки, подписывать договоры.



Скорпион

Первая половина дня складывается очень удачно. Это подходящее время для личных встреч, общения с людьми, на которых вы хотите произвести хорошее впечатление. Большинство представителей знака отлично выглядят, излучают доброжелательность и оптимизм, а к тому же умело пользуются своим обаянием.



Стрелец

Первая половина дня будет посвящена обдумыванию проблем, возникших на этой неделе, и пока остающихся нерешенными, а также подведению итогов, которые окажутся довольно неприятными. Но слишком увлекаться самокритикой не стоит: вскоре ситуация разрешится, и произойдет это именно благодаря выбранной вами правильной тактике.



Козерог

Сегодня ваши успехи многих удивят, а у кого-то вызовут и нешуточную зависть. Вы очень быстро продвигаетесь вперед, ни на что не отвлекаетесь, преград словно не замечаете. За вами идут единомышленники – они едва ли будут проявлять инициативу, но обеспечат крепкий тыл. Прекрасный день для любого начинания. Звезды советуют особое внимание уделить проектам, требующим творческого подхода.



Водолей

Усиливается влияние позитивных тенденций, дела идут на лад. Обратите внимание на то, как складываются ваши отношения с окружающими: есть возможность отделить союзников от недоброжелателей, вывести на чистую воду тех, кто поддерживает вас лишь на словах. Желательно найти время для общения со старшими родственниками, которым сегодня наверняка будет нужно ваше внимание.









Рыбы

Вам не нравится то, что происходит вокруг, и раздражение становится едва ли не самой сильной эмоцией этого дня. Между тем, ситуацию можно (и нужно!) изменить к лучшему. В этом вам наверняка поможет человек, долгое время испытывавший по отношению к вам тайную симпатию. Возможно неожиданное любовное признание.

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