Любовный гороскоп на сегодня, 21 сентября 2022 года, для всех знаков зодиака

22:35, 20 сен 2022

Любовный гороскоп на сегодня, 21 сентября 2022 года по знакам зодиака



Овен

Сегодня Вашему любимому человеку захочется поделиться с Вами какой-то очень важной для него новостью или тайной. Однако Вам она не покажется такой уж важной, значимой или ошеломительной. Постарайтесь, чтобы Ваше истинное отношение к данной теме не обидело Вашу половинку.







Телец

В этот день звезды не рекомендуют Вам надеяться только на себя. Вспомните о том, что у Вас есть человек, который всегда рад Вам помочь, быть рядом или просто подержать за руку для поднятия боевого духа. Постарайтесь не злоупотреблять его вниманием, но все же и не игнорировать его.



Близнецы

Каким бы большим ни был город, в котором Вы живете, это все равно не исключает возможности случайной нежелательной встречи, особенно в этот день. Поэтому если у Вас больше, чем один любимый человек на данный момент, лучше в его обществе на улицу не выходить во избежание встречи со вторым.



Рак

Сегодня Вашему любимому человеку захочется как-то над Вами подшутить. Неизвестно, насколько смешно у него это получится, но вот какова Ваша половинка, Вы поймете довольно быстро по характеру шутки. Не забудьте сделать соответствующие выводы, лучше в больших количествах!



Лев

Представителей Вашего знака Зодиака женского пола сегодня, очевидно, потянет на покупки украшений и всевозможных женских штучек. Однако не слишком сильно опустошайте свой бумажник — легкомысленно потраченные деньги в ближайшее время окажутся необходимы для совсем других нужд.





Дева

Сегодня Ваш лучший друг может очень сильно изменить Ваше отношение к Вашему любимому человеку. Возможно, это произойдет благодаря его фразе с содержанием «не нравится он мне», а может, и по каким-то другим причинам. В общем, сегодня свою личную жизнь с друзьями лучше не обсуждать.



Весы

В этот день Вы поймете, что все трудности у Вас позади, можно и расслабиться. Кстати, Ваш любимый человек очень за Вас переживал, поэтому облегчение сегодня наступит и для него. А это можно очень красиво отметить романтичным ужином или неромантичными подушечными боями, например.



Скорпион

Кажется, одна эпоха перемен в Вашей личной жизни подошла к концу, а другая еще и не думает начинаться. Во всяком случае, сегодня. Поэтому если Вы не хотите в этот день сойти с ума со скуки, придумайте для себя и Вашего любимого человека какое-нибудь безобидное развлечение. Пусть даже ссору с битьем двух-трех старых чашек. А потом совместный поход в магазин за новыми.



Стрелец

Сегодня Вам придется быть максимально серьезным с Вашим любимым человеком. Даже если очень захочется посмеяться, порадоваться жизни и подурачиться. Однако лишь деловой подход к общению обеспечит Вам полное взаимопонимание и поддержку – как раз то, что Вам больше всего нужно.



Козерог

Сегодня звезды рекомендуют Вам посвятить день прослушиванию музыки, по возможности легкой, приятной для ушей и не загружающей мозг излишними смыслом и витиеватостью. Именно под мелодию подобного типа к Вам быстрее всего придет правильное решение касательно Вашей личной жизни.



Водолей

Звездам трудно заранее предположить, что с Вами произойдет в этот день. Поэтому если Вы хотите, чтобы они Вам помогли, выйдите с Вашей половинкой вечером под открытое небо и поднимите на них глаза. Нужное решение придет в голову само по себе, неожиданное, но единственно правильное.









Рыбы

Сегодня Вы почувствуете некую антипатию к Вашему любимому человеку, причем причина этой антипатии не будет Вам ясна. Постарайтесь ее все же выяснить и тем или иным образом устранить, иначе последствия могут оказаться самыми неприятными и непредсказуемыми.

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