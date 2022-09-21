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Гороскоп на сегодня, 22 сентября 2022 года, для всех знаков зодиака

Гороскоп на сегодня, 22 сентября 2022 года, для всех знаков зодиака

21:39, 21 сен 2022

Не исключены мелкие недоразумения и досадные потери, но в целом день складывается не так уж плохо. Важны самодисциплина и стремление к порядку во всем. Старайтесь избегать хаоса, путаницы, неразберихи – они крайне плохо сказываются на эмоциональном состоянии, мешают сосредоточиться на делах.



Решить многие проблемы будет проще, если вы обратитесь за поддержкой к друзьям. Старайтесь не отказывать тем, кто просит о помощи: сейчас объединение усилий оказывается полезным для всех, позволяет достичь отличных результатов.

Овен
День очень приятный: кажется, что все получается легко, вас ждут приятные сюрпризы, неожиданные удачи. Проблемы, беспокоившие вас в последнее время, решатся неожиданно быстро. Это не самый многообещающий день с деловой точки зрения, но строить долгосрочные планы можно.

Телец
День приносит неожиданные события, возможны перемены в семье. Ваши отношения с друзьями становятся более теплыми и доверительными, сейчас можно открыто обсуждать те проблемы, которые вас беспокоят. Подходящий день для того, чтобы внести коррективы в свои планы, поставить новые цели. День подходит для покупки бытовой техники, компьютеров.

Близнецы
Непросто разобраться со своими чувствами и желаниями, многие представители знака чувствуют, что запутались, и не понимают, что делать дальше. В такой ситуации лучше ничего не предпринимать – вскоре появится ясность и вы сможете определиться с целями. Романтические отношения могут быть омрачены ревностью, лишенной всяких оснований.

Рак
Это благоприятный день, хорошо подходящий для общения любого рода. Можно встречаться с друзьями, отправляться на романтические свидания, а можно обсуждать рабочие вопросы с коллегами в неформальной обстановке – в любом случае вы хорошо проведете время. Высок интеллектуальный потенциал, да и творческий ему не уступает, так что при желании можно заняться великими делами.

Лев
Подходящий день для решения профессиональных вопросов: все получается именно так, как надо, не приходится прикладывать серьезных усилий. Кстати оказываются полученные ранее знания и навыки, никто не усомнится в вашем профессионализме. Люди, которых вы сегодня бескорыстно поддерживаете, будут вам за это безгранично благодарны и не станут этого скрывать.


Дева
Вы склонны переоценивать свои возможности, начинать рискованные проекты, надеясь неизвестно на что – то ли на какое-то фантастическое везение, то ли на внезапное появление могущественного покровителя. Ни того, ни другого не предвидится; заваренную кашу вам придется расхлебывать самостоятельно.

Весы
Не все ровно и гладко. Похвастаться высокой деловой активностью вы не можете, а это значит, что вполне вероятен застой в делах. Есть опасность упустить интересные возможности, просто из-за лени отклонить заманчивое предложение. И еще одно – не ждите слишком многого от деловых партнеров, и не обижайтесь, если они не оправдают ожиданий. Это позволит избежать многих неприятностей.

Скорпион
Сохраняйте спокойствие – без него вам едва ли удастся сориентироваться в сложившейся ситуации. Внимательно смотрите по сторонам, не оставляйте без внимания даже те факты, которые не бросаются в глаза. У вас есть шанс обойти все подводные камни и благополучно добраться туда, куда вы хотите попасть.

Стрелец
День обещает большие и легкие успехи, победу над недоброжелателями, приятные сюрпризы и прочие радости. Возрастает интерес ко всему неизученному и неизведанному, за новые дела вы беретесь с неподдельным энтузиазмом и воодушевлением; у некоторых Стрельцов появляются хобби, которые вскоре станут источником дохода.

Козерог
Хотя этот день нельзя назвать простым, вы превосходно справляетесь с преодолением всех возникающих трудностей. Несмотря на сложные отношения с окружающими, вы находите общий язык с теми, кто действительно важен для вас. Удается преодолеть многие разногласия и найти такой способ решения общих проблем, который устроит всех.

Водолей
Этот день будет непростым, вы в большей степени, чем обычно, подвержены влиянию окружающих, практически любое общение становится эмоциональным испытанием. Вам не хватает деликатности и такта, часто вы обижаете людей, совершенно того не желая.



Рыбы
Люди, с которыми вы связаны деловыми интересами, пытаются оказать на вас давление, заставить вас принять решение, которое вам невыгодно. Нужно время, чтобы, во-первых, успокоиться, а во-вторых, самостоятельно оценить сложившуюся ситуацию, отбросив чужие подсказки и навязанные мнения. Именно поэтому важные профессиональные и коммерческие вопросы не следует решать до обеда.

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Источник: my-calend.ru
Теги: Гороскоп на сегодня
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