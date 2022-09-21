Любовный гороскоп на сегодня, 22 сентября 2022 года, для всех знаков зодиака

21:43, 21 сен 2022

Любовный гороскоп на сегодня, 22 сентября 2022 года, по знакам зодиака



Овен

Сегодня Вам стоит познакомить Вашего любимого человека с чем-то очень важным, с чем Вы никогда и никого до сей поры не знакомили. Это будет очень ответственный шаг, символизирующий ваше еще большее сближение, поэтому предварительно подумайте, насколько Вы к нему готовы.







Телец

Сегодня Вы наконец-то поймете, чего хотите от Вашей личной жизни в общем и от Вашего любимого человека в частности. Только не спешите сразу начинать воплощать желаемое в действительное. Может быть, то, что для Вас сейчас кажется истиной в последней инстанции, уже завтра окрасится в совершенно другие цвета.



Близнецы

В этот день Вашему любимому человеку будет непросто Вам объяснить свою точку зрения, а тем более заставить Вас поглядеть на мир его глазами. Однако если Вам всё же удастся внять его мольбам и сделать так, как он просит, Вас ждёт множество приятных и неожиданных открытий.



Рак

В этот день Вам ни в коем случае нельзя забывать о том, что Ваш любимый человек – личность самостоятельная и самобытная, поэтому Вы не имеете право ограничивать каким бы то ни было образом его свободу и заставлять его поступать так или иначе, согласно Вашим представлениям о правильности и неправильности поступков.



Лев

Сегодня Вашему любимому человеку окажется трудно держать себя в руках, ибо вспыльчивость у него будет повышенная. Звезды не рекомендуют Вам подолгу находиться рядом со взрывоопасным элементом и тем более не пользоваться рядом с ним воспламеняющимися веществами вроде спичек, острых слов и рискованных шуток.





Дева

Девы сегодня, вероятно, осознают на собственном опыте, что такое полный хаос и жуткая неразбериха. Не исключено, что в доме обрушится книжная полка или прорвет водопровод. На всякий случай проверьте целостность кранов и соединительных муфт и как следует приглядывайте за детьми и домашними животными – как бы чего не натворили.



Весы

Кажется, Вы начали мыслить стереотипно. Если цветы, то розы; если конфеты, то шоколадные; если на свидание, то на каблуках или в галстуке. Почему официальные розы не заменить простыми ромашками, роскошные шоколадные конфеты – смешными мармеладками, а каблуки и галстуки – удобными кроссовками и свитером? Будьте гибче!



Скорпион

Мобильные телефоны — одно из величайших изобретений человечества последнего времени! Однако сегодня для Скорпионов мобильники станут скорее не средством связи, а привязью, поскольку Ваши домашние ежеминутно будут отвлекать Вас от работы и прочих насущных дел. Советуем хотя бы на время отключить прием звонков от членов семьи.



Стрелец

Скучно Вам сегодня не будет точно! Это звезды гарантируют. Ваша вторая половинка устроит Вам такую веселую жизнь, что Вы возжелаете пощады и спокойствия. И будет Ваше желание исполнено, но, увы, не сегодня. Придется наслаждаться бешеным ритмом этого дня. Больше-то ничего и не остается…



Козерог

В этот день Ваша помощь может потребоваться Вашему любимому человеку в любое время суток, поэтому будьте постоянно начеку: не выключайте мобильный телефон или компьютер, готовьтесь к тому, что Вам придется довольно быстро и оперативно реагировать на происходящие события.



Водолей

Сегодня у Вас будет потрясающе ехидное настроение. Захочется всех задирать, придумывать розыгрыши, смеяться над чем-то несмешным… Если у Вашего любимого человека чувство юмора есть, ему сегодня можно будет позавидовать. Если же нет – наши ему соболезнования. И Вам заодно.









Рыбы

Сегодня Вам будет казаться, что Вы слеплены с Вашим любимым человеком из разного теста. Вы настолько не похожи друг на друга, что вообще непонятно, почему вы вместе. Однако если вам хорошо, то зачем мучить себя напрасными сомнениями и теоретическими выкладками?

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