Гороскоп на сегодня, 23 сентября 2022 года, для всех знаков зодиака

22:13, 22 сен 2022

День обманчиво простой. Помните: то, что сейчас кажется очевидным и ясным, на деле запутанно и противоречиво. Обманщикам не трудно вводить доверчивых в заблуждение – те и сами рады поверить в то, что радует, греет душу и вселяет надежду. Некоторые хитрости будут разоблачены, но, увы, произойдет это слишком поздно.







Очень легко в этот день взять на себя обязательства, которые будет просто невозможно выполнить. Слова на ветер сегодня бросают даже те, кто не раз обещал себе не делать этого ни при каких обстоятельствах.



Овен

Благоприятный день, который многим представителям знака принесет хорошие известия и перемены к лучшему. Доверяйте своей интуиции: сегодня она вас не подведет; особенно кстати окажутся ее подсказки, касающиеся личных отношений. День подходит для посещения светских мероприятий, обещает новые знакомства и встречи с людьми, по которым вы в последнее время скучали.



Телец

Нежелательно планировать на этот день важные дела: сосредоточиться на них едва ли удастся, риск ошибок очень велик. Зато вы без труда завоевываете симпатию окружающих, поэтому для общения этот день хорошо подходит. Возможны удачные покупки, не исключены неожиданные денежные поступления (правда, незначительные).



Близнецы

Очень хороший день для коммерческой деятельности. Обязательно заключите хоть какую-нибудь сделку – она наверняка окажется выгодной. Можно покупать недвижимость, в том числе и за рубежом. Хорошо проходят командировки, деловые контакты с иностранцами открывают перед вами новые горизонты.



Рак

Не торопите события – чем терпеливее вы будете, тем лучше пройдет этот неоднозначный день. Поездки требуют осторожности, особенно в первой половине дня. Если вы собираетесь отправиться в долгое путешествие, отнеситесь к решению организационных вопросов со всей серьезностью. Есть опасность забыть или потерять важные документы, деньги.



Лев

Мелкие недоразумения возможны, но со всеми трудностями вы справляетесь быстро и ловко, почти не прибегая к помощи союзников, в которых, кстати, недостатка нет. Благоприятный день для начала реализации совместных коммерческих проектов, семейного бизнеса. Можно делать крупные покупки.





Дева

Не пытайтесь решать все проблемы сами – рядом достаточно желающих помочь, да и вообще вместе веселее. Этот день обещает плодотворное сотрудничество в самых разных сферах. Девы в любой компании становятся лидерами, а идеи представителей знака немедленно получают поддержку.



Весы

Преобладает влияние позитивных тенденций, благодаря чему вероятен прогресс в важных для вас делах. Не исключено продвижение по карьерной лестнице, можно одержать верх над недоброжелателями. Вам удается найти союзников и помощников, окружающие поддерживают ваши идеи и готовы следовать за вами.



Скорпион

Необходима разборчивость в знакомствах: сегодня к вам то и дело проявляют интерес люди, от которых стоит держаться подальше. Трудно противостоять соблазнам, многие представители знака, стремясь немедленно получить позитивные эмоции, совершают опрометчивые поступки. Для некоторых они немедленно оборачиваются неприятностями.



Стрелец

Это благоприятный день для любой совместной деятельности. Не упустите шанс заручиться поддержкой влиятельных людей – это значительно облегчит достижение поставленных целей. Нежелательно нарушать традиции, экспериментировать; лучше пользоваться проверенными методами.



Козерог

Напряжение в семейных отношениях может дойти до своего предела в этот день. Будьте готовы к тому, что близкие выскажут все свои обиды и претензии. От того, как вы будете реагировать на упреки, зависит исход спора: если вы сохраните спокойствие и будете вести себя корректно, гармонию удастся восстановить.



Водолей

Благоприятный день для начала новых дел, в том числе очень серьезных и важных. Вам удается все учесть и предусмотреть, ничего не упустить из виду – порой вы и сами не понимаете, как это получается, но факт остается фактом: все ваши решения верны. Вероятны интересные знакомства, есть шанс найти новых друзей.









Рыбы

Подходящий день для того, чтобы довести до конца все начатые в течение рабочей недели дела — даже если их очень много, вы со всем справитесь, поскольку своим временем распоряжаетесь правильно. А вот браться за что-то новое не следует (за исключением случаев, когда это было давно запланировано), поскольку сейчас вам трудно правильно оценить свои силы и перспективы новых проектов.

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