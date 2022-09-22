Любовный гороскоп на сегодня, 23 сентября 2022 года, для всех знаков зодиака

22:18, 22 сен 2022

Любовный гороскоп на сегодня, 23 сентября 2022 года, по знакам зодиака



Овен

Вечер станет оптимальным временем суток для того, чтобы провести его вместе. Причем желательно в четырех стенах не сидеть, а выйти куда-нибудь прогуляться, наслаждаясь обществом друг друга.







Телец

Сегодня Вам стоит наконец разобраться в своих чувствах и решить наверняка, любите Вы этого человека или же нет. И что Вам делать впоследствии и с чувствами, и с человеком — тоже не самый простой вопрос и не самое однозначное решение. Впрочем, при небольшом усилии воли у Вас это получится.



Близнецы

Сегодня Вы вполне можете перепутать одного Вашего любимого человека со вторым или с пятым, смотря сколько таковых у Вас имеется в наличии. Придется держать в голове, кому что Вы рассказывали, и, самое главное, кого как зовут. Потому что если Вы это перепутаете, проблем потом не оберетесь.



Рак

Вы в ответе за Вашего любимого человека хотя бы потому, что дали ему однажды понять: Вам не безразлично то, что он думает и делает, как он живет. И сегодня об этой ответственности придется вспомнить. Постарайтесь предупредить его ошибку, но будьте морально готовы и заплатить за нее.



Лев

Сегодня Вашему любимому человеку будет непросто понять, что же Вы хотите сказать тем или иным своим действием, поэтому он будет трактовать их как-то по-своему и делать из них свои, очень странные и своеобразные выводы. Постарайтесь понять, что за ними стоит, и как с этим бороться.





Дева

Не стоит доводить ситуацию до той стадии, когда ничего с ней сделать уже будет нельзя. Проблемы стоит решать сейчас. Желательно сегодня, желательно в первой половине дня. Вот увидите, Ваш любимый человек хочет того же, просто по каким-то причинам Вам об этом не говорит.



Весы

Сегодня звезды рекомендуют Вам с Вашим любимым человеком посмотреть вместе какой-нибудь веселый, интересный и занимательный фильм, который обязательно поднимет ваше настроение и подкинет пару-тройку тем для дальнейшего обсуждения. А значит, сделает вас ближе друг другу.



Скорпион

В этот день какое-то увлечение захватит Вас настолько, что Вы и думать забудете о Вашем любимом человеке, что ему будет весьма неприятно. Он даже сделает из этого несколько далеко идущих выводов, бороться с которыми Вам впоследствии будет более чем непросто.



Стрелец

Семейная жизнь Стрельцов сегодня может развиваться по спирали. В первой половине дня никаких изменений звезды Вам не предсказывают. Зато в конце дня, возможно, может случиться ссора с супругом, который будет недоволен Вашим к нему отношением. Постарайтесь смягчить его гнев вкусным ужином, а также теплотой и лаской.



Козерог

Сегодня было бы полезно сходить вместе со второй половинкой на какое-либо спортивное состязание или самим заняться спортом. Уж больно день для этого благоприятный! Если футбольного матча не намечается, почему бы просто не сходить погулять?



Водолей

В этот день Вам будет тепло, светло и радостно хотя бы потому, что в Вашей жизни есть один очень хороший человек. В принципе, Вам достаточно будет знать о том, что он живет где-то, а большего и не надо. Но если большее все же будет, Вы станете воистину самым счастливым человеком на планете Земля!









Рыбы

Сегодня Вам покажется, что то занятие, которым Вы занимаетесь с Вашим любимым человеком вот уже столько дней, довольно-таки скучное. Вам срочно нужно придумать что-нибудь новое, радостное и интересное, причем желательно вместе, чтобы потом вместе радоваться.

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