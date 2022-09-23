Любовный гороскоп на сегодня, 24 сентября 2022 года, для всех знаков зодиака

21:39, 23 сен 2022

Любовный гороскоп на сегодня, 24 сентября 2022 года, по знакам зодиака



Овен

Сегодня Вам очень захочется пожаловаться Вашему любимому человеку на несправедливость судьбы по отношению к Вам, однако вряд ли он поймет Вашу печаль в полном объеме и сможет Вас утешить должным образом. Может быть, стоит попробовать справиться со всем самостоятельно?







Телец

Сегодня Вам не стоит чересчур верить Вашему любимому человеку и надеяться на то, что он беспрекословно и оперативно выполнит все то, что Вам наобещал. Скорее всего, это окажется мифами, сказками, фантастикой – чем угодно, только не правдой. Что ж, бывают в жизни огорчения…



Близнецы

В этот день Вы всерьез задумаетесь о том, не пришла ли пора завоевать чье-нибудь сердце? Может быть, Вы уже даже и жертву наметили, да только до некоторых пор не решались к ней подступиться. Самый подходящий момент для этого настал. Главное – не робеть и верить в себя.



Рак

В этот день Вы почувствуете себя усталым и разбитым, поэтому Вам все будет не в радость, даже общение с Вашим любимым человеком. Он, кстати, Вашу неразговорчивость может истолковать как нежелание общаться с ним в принципе и некую антипатию с Вашей стороны.



Лев

Сегодня Вы будете удивительным образом походить на ослика Иа-Иа. Будете с печальным видом напевать песенку: «Да-да-да, не беда». Но никто в это не поверит, даже Вы сами. Да и кого Вы хотели обмануть? Любимого человека, чтобы он за Вас не переживал? Да ему от Вашей неумелой счастливой и оптимистичной маски еще хуже!





Дева

Важную роль нынче будет играть музыка. Если Вам недостает той, что звучит в Вашей душе, включите ее снаружи. Правильный выбор обеспечит Вам успех сегодня вечером.



Весы

Если Вы не вполне уверены в чувствах Вашего любимого человека по отношению к Вам, не стоит его знакомить с Вашим лучшим другом или подругой: вполне возможно, что впоследствии Вам придется быть свидетелем на их свадьбе. Если Вы уверены, что этот человек нужен именно Вам, повремените со знакомством.



Скорпион

Сегодня Вы вступите со своим любимым человеком в бесцельную полемику, в которой все равно к общему мнению прийти не сможете, как бы Вам этого ни хотелось. Вам просто доставит удовольствие жонглировать словами, перебрасываясь ими как мячиком. Что ж, главное, не победа в споре, главное – участие.



Стрелец

Вы сегодня очаруете кого-то с первого взгляда, причем неожиданно для себя. Зато весьма ощутимо для объекта Вашего воздействия. Результат, впрочем, будет плачевен не только для Вашей совести, но и для Ваших нервов, ибо очарованный представитель противоположного пола будет долго и нудно умолять Вас дать ему хотя бы один шанс.



Козерог

Козерогам звёзды настоятельно рекомендуют следить за деньгами, документами и прочими ценными для них предметами. Похоже, что Вам нынче будет трудно попасть домой. Возможно, это будет лишь следствием напряжёнки с транспортом, а может быть, Вы потеряете ключи. Последите и за всем остальным, ведь не исключено, что Ваша невнимательность (или чья-то расторопность) лишит Вас не только ключей.



Водолей

Сегодня постарайтесь не ссориться с Вашим любимым человеком из-за денег, хотя это и будет довольно непростой задачей. Пусть эта тема напрочь выпадет из вашего сегодняшнего разговора, забудется и перестанет существовать. Вернетесь к ней завтра, когда все будет не так страшно.









Рыбы

Сегодня звезды рекомендуют Вам совместно с Вашим любимым человеком совершить небольшую прогулку-путешествие в какое-то неизвестное вам место. Пусть вечер будет полон маленьких приятных открытий о том месте, в котором вы живете, и большой радостью от совместно проведенного времени суток.

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