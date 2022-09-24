Гороскоп на сегодня, 25 сентября 2022 года, для всех знаков зодиака

22:04, 24 сен 2022

Для многих этот день станет настоящим испытанием. Неуверенным и вечно сомневающимся людям придется самостоятельно принимать важные решения, энергичным и деятельным — сидеть, сложа руки, амбициозным и гордым — подчиняться тем, кого они совершенно не уважают. Будьте готовы испытать свои силы на неизведанном поприще, постарайтесь как можно быстрее освоиться с новой ролью, какой бы сложной она ни была.







Появляется возможность разобраться в себе, преодолеть слабости и избавиться от комплексов, которые мешали двигаться вперед. День благоприятен с финансовой точки зрения, можно заключать крупные сделки.



Овен

В этот день лучше не предпринимать ничего важного. Не беритесь за новые дела, пока не доведете до конца начатые ранее, не принимайте поступающие предложения, пока как следует их не обдумаете. Велик риск связать себя обязательствами, которые будет очень трудно выполнить.



Телец

Вы оказываетесь в незавидном положении – усилия пропадают даром, старания оказываются напрасными. Беда в том, что вы не за то дело взялись. Чем раньше вы признаетесь в этом себе и переключитесь на что-то другое, тем лучше. Интересное предложение поступит от человека, с которым вы когда-то имели дело; имейте в виду, что отношения будут развиваться в прежнем ключе, несмотря на все произошедшие с вами перемены.



Близнецы

Этот день будет благоприятным для тех, кто меняет работу или ищет свое место в новом коллективе. Вы легко завоевываете симпатии, вступаете в деловые отношения, которые будут гармоничными и продуктивными. Руководство обращает внимание на ваши достижения, так что можно рассчитывать на скорое получение щедрой награды. Подходящий день для заключения сделок – они принесут прибыль.



Рак

Меньше риска, меньше спешки – в этот день добиться успехов и избежать ошибок смогут только те представители знака, которые будут двигаться к цели очень-очень медленно. Не бойтесь опоздать, потерять время: то, к чему вы сейчас стремитесь, никуда от вас не денется. Подходящий день для изучения точных наук.



Лев

Вы не переживаете из-за мелочей, сохраняете хладнокровие, и это одна из причин того, что с любыми трудностями удается справиться быстро. Вторая же заключается в том, что трудности эти незначительны. За день вы успеете сделать даже больше, чем ожидали. Правда, к вечеру накопится усталость, так что не упустите возможность хорошо отдохнуть.





Дева

Подходящий день для того, чтобы воплотить в жизнь какие-то давние замыслы, довести до конца дела, до которых долго не доходили руки. Возможны перемены к лучшему на работе, удается наладить отношения с коллегами и руководством, обезоружить недоброжелателей. День подходит для самостоятельной работы, но и причин отказывать людям, которые предлагают свою помощь, нет.



Весы

Проведите этот день в приятной компании, и вам будет обеспечено хорошее настроение. Оставаться наедине с собой нежелательно – легко поддаться негативным эмоциям, впасть в уныние. Возможно получение полезной информации, старые друзья дают хорошие советы. Подходящий день для поездок.



Скорпион

Если поймать удачный момент, то можно значительно поправить материальное положение. Особенно это коснется работы, связанной с Интернетом, коммуникациями, программированием. Подходящий день для того, чтобы закрывать кредиты и гасить задолженности. Хорошие результаты принесет преподавательская деятельность, повезет также и студентам.



Стрелец

На удивление спокойный и ровный день. Эмоциональный фон стабилен, можно не опасаться негативных эмоций, всплесков раздражительности. Вы склонны обращать внимание на мелочи, и это оказывается очень полезным. В такой день хорошо покупать мебель, бытовую технику, транспортные средства – ваш выбор будет обдуманным, взвешенным.



Козерог

Интеллектуальный потенциал высок, интуиция ему ничуть не уступает, что делает день благоприятным для решения самых разных задач. Можно приступать к новым делам, даже если ранее начатые пока не удалось довести до конца. Подходящий день для учебы; поступает масса полезной информации.



Водолей

В первой половине дня могут возникать профессиональные проблемы, особенно у Водолеев, чья работа требует творческого подхода и связана с решением нестандартных задач. Хорошие идеи у вас появляются, но почти всегда не вовремя; к тому же вы склонны делиться своими замыслами с людьми, совершенно не заслуживающими доверия.









Рыбы

День интересных встреч, плодотворных переговоров. Вы высказываете свое мнение одновременно доходчиво и деликатно, поэтому едва ли кто-то будет вами недоволен. Успехи в работе не остаются незамеченными, вскоре вы получите награду за свои сегодняшние труды (правда, возможно, не в такой форме, как ожидаете).

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