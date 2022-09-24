Любовный гороскоп на сегодня, 25 сентября 2022 года, для всех знаков зодиака

22:07, 24 сен 2022

Любовный гороскоп на сегодня, 25 сентября 2022 года, по знакам зодиака



Овен

Сегодня Вашему любимому человеку будет довольно трудно победить свою робость и признаться наконец Вам в чем-то очень большом, светлом и бесконечно важном. Постарайтесь подбодрить его, но ни в коем случае не смущать дополнительно. Пусть сам на все решится.







Телец

Сегодня сложный день, особенно для тех, у кого медовый месяц давно позади. Уметь прощать очень важно. Еще важнее забывать обиды. Поберегите нервы, если Ваш партнер Вас каким-то образом огорчит. Все проходит, а настоящая любовь остается.



Близнецы

Сегодня Вашему любимому человеку не придется долго гадать о причинах Вашего нетривиального поведения. Они будут настолько на виду, что даже смешно будет предположить что-то иное. Поэтому с Вашей стороны нет никакого смысла что-либо скрывать. Действуйте открыто и искренне.



Рак

В этот день Вашему любимому человеку нелегко будет найти с Вами общий язык. Вроде будете говорить понятными друг другу словами, вот только стыковаться они будут как-то непонятно, и комбинации окажутся недоступными для понимания. Придется с этим что-то делать. Может быть, перейти на язык жестов?



Лев

Сегодня замечательный день для того, чтобы поставить точку на исчерпавших себя отношениях и начать, наконец, развивать новые, интересные и перспективные. Если же для Вас это пока неактуально, Вас можно только поздравить и пожелать, чтобы данная проблема перед Вами не вставала подольше.





Дева

Сегодня Вы с удивлением для себя обнаружите, что Ваш любимый человек на самом деле куда интереснее, чем Вам казалось изначально. С ним можно поговорить на совершенно неожиданные темы и получить от него ответы на те вопросы, на которые Вы и не чаяли когда-либо найти ответы.



Весы

Сегодня Вашему любимому человеку будет непросто взять себя в руки и заставить делать что-то полезное для Ваших с ним отношений. Пожалуй, такое будет происходить потому, что он не будет чувствовать необходимости в каких бы то ни было действиях. Может быть, Вы ему в этом поможете?



Скорпион

Благоприятный день для совместных танцев. Причем даже не обязательно медленных и романтичных. Энергичный рок-н-ролл или разудалая полька тоже пойдут Вам на пользу. Главное и самое сложное – найти музыку, время и место, а остальное приложится без затруднений.



Стрелец

Сегодня Вашему любимому человеку будет непросто понять, что Вы хотите от него добиться и, следовательно, как ему поступать в создавшейся непростой ситуации. Постарайтесь создать доброжелательную атмосферу, которая поможет ему быстрее сориентироваться в том, что происходит.



Козерог

Сегодня Ваша личная жизнь будет напоминать мыльную оперу. Некоторым же поворотам судьбы позавидуют даже самые маститые режиссеры с самой богатой фантазией: им бы такое и в голову не пришло. Что ж, когда решите все возникшие проблемы, может быть, попробуете фильм снять?



Водолей

Сегодня Вам будет непросто решиться на некий ответственный шаг, который хоть и не изменит Вашу личную жизнь до неузнаваемости, но все же внесет в нее пару новых свежих и ярких штрихов. Постарайтесь сделать так, чтобы Вашего любимого человека изменения только порадовали.









Рыбы

Сегодня Вы вполне можете перепутать Вашего любимого человека с кем-то еще — например, приписать ему ту историю, которую услышали от Вашего приятеля или нечаянно окликнуть его чужим именем. Постарайтесь сделать все возможное для того, чтобы как можно быстрее сгладить инцидент.

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