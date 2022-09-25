Гороскоп на сегодня, 26 сентября 2022 года, для всех знаков зодиака

22:59, 25 сен 2022

Настойчивость, напористость, жесткость, граничащая с агрессивностью – вот основные причины проблем этого дня. Не удается поладить даже людям, искренне друг к другу расположенным: вместо того, чтобы спокойно обсудить сложившуюся ситуацию, они осыпают друг друга упреками и претензиями. Очень трудно заниматься любыми делами – многочисленные задержки, ошибки, недоразумения делают достижение нужного результата сомнительным.







Однако нельзя назвать день совершенно безнадежным. Счастливцы, которым удастся совершенно отбросить эгоистические мотивы, преуспеют в общественно-полезных делах. Люди, готовые пойти на уступки близким, не только сохранят мир в семье, но и сделают отношения более прочными и глубокими.



Овен

Первая половина дня хорошо подходит для работы. Нельзя сказать, что вам везет во всем и одержать успехи удается без труда, но вы своего добьетесь, и помешать вам едва ли кто-то сможет. Овны сохраняют спокойствие и хладнокровие, царящие вокруг суета и спешка никак не сказываются на эмоциональном состоянии представителей знака. Середина дня подходит для проведения деловых переговоров.



Телец

В этот день вам придется потрудиться, очень непросто оказывается достичь даже самых скромных результатов. Вам часто мешают люди, которые раньше помогали – дать им отпор оказывается непросто. Возможны серьезные ссоры со старыми друзьями, которым известны не только ваши сильные стороны, но и слабости.



Близнецы

Могут напомнить о себе какие-то старые проблемы. Непросто найти ответы на возникающие вопросы, вы склонны делать неправильные выводы, проводить аналогии между ситуациями, на самом деле вовсе не схожими друг с другом. Не пытайтесь ориентироваться на свой жизненный опыт: сейчас он – не лучший помощник.



Рак

Нет причин для серьезного беспокойства, день обещает быть удачным и приятным. Раки не делают серьезных ошибок, а даже если и допускают серьезные оплошности, то немедленно исправляют их. У представителей знака появляется возможность быстро решить какие-то домашние проблемы, сделать свою жизнь более комфортной.



Лев

Отдельные напряженные моменты возможны, но все же день будет скорее благоприятным. Мелкие разногласия с коллегами не принимайте близко к сердцу и не сомневайтесь в том, что сегодняшние споры с друзьями и близкими вскоре будут забыты. Главное же – отложите окончательное решение действительно важных вопросов, не торопитесь поставить финальную точку: подходящий момент еще не настал.





Дева

Хорошее время для начала многих дел: обучения, запуска проектов, решения проблем с финансами. Возможно получение старых долгов или дохода из дополнительного источника. Но не стоит сегодня брать кредиты.



Весы

Удачный день, особенно для разнообразных коммерческих начинаний, торговли, заключения сделок. Ваше деловое чутье чрезвычайно остро, деньгами вы распоряжаетесь безошибочно. Но и те, кто к финансовым вопросам не имеет никакого отношения, проведут день плодотворно и будут довольны результатами своего труда.



Скорпион

Для хорошего самочувствия и настроения необходима активная деятельность. Вам не сидится на месте, и окружающим приходится с этим считаться. День подходит для деловых и развлекательных поездок, публичных выступлений. Возрастает интерес к политической и общественной жизни.



Стрелец

Не лучший день с точки зрения финансов: деньги утекают сквозь пальцы и не обещают вернуться в обозримом будущем. Вещи, которые вы покупаете в этот день, едва ли оправдают ваши ожидания; уже очень скоро вы задумаетесь о том, как же от них избавиться. Жизненный потенциал снижен, вы устаете гораздо быстрее, чем обычно, даже самые незамысловатые дела кажутся сложными и утомительными.



Козерог

Этот день связан с накоплением жизненной энергии. Уже в первой его половине вы почувствуете прилив сил, и это – только начало. Возможным становится решение самых сложных проблем, получение ответов на вопросы, которые долго не давали вам покоя. Если в последние дни возникали разногласия с любимым человеком, сейчас можно легко положить конец спорам и восстановить гармонию.



Водолей

Все идет неплохо, к тому же вы очень находчивы и изобретательны и влияние позитивных тенденций стараетесь использовать по максимуму. Есть шанс произвести благоприятное впечатление на человека, к которому вы давно неравнодушны, или заручиться профессиональной поддержкой влиятельной особы. Но придется выбрать одно из двух, так что подумайте, что для вас важнее – работа или личная жизнь.









Рыбы

Не предпринимайте ничего важного, не посоветовавшись с людьми, которым доверяете, не сжигайте за собой мостов, не разрывайте связей, которые позже могут пригодиться. В этот день не стоит принимать судьбоносных решений, поскольку вы находитесь под влиянием эмоций.

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