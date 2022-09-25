Любовный гороскоп на сегодня, 26 сентября 2022 года, для всех знаков зодиака

23:02, 25 сен 2022

Любовный гороскоп на сегодня, 26 сентября 2022 года, по знакам зодиака



Овен

Сегодня благоприятный день для того, чтобы начать отношения между городами. Так, именно в этот день Вы можете полюбить представителя противоположного пола, который живет за много километров от Вас. Только помните, что подобного рода любовь может очень сильно изменить Вашу жизнь.







Телец

Посвятите день совместным прогулкам. Во-первых, хождение в ногу помогает лучше понимать и чувствовать друг друга – психологами доказано. Это значит, что, во-первых, вы сможете решить все ваши проблемы, если таковые, конечно, есть. А во-вторых, гулять вообще полезно для здоровья…



Близнецы

Сегодня Вам будет очень важно мнение Ваших друзей касательно Вашего любимого человека. Если Вы заручитесь их симпатиями и одобрением, этот день станет для Вас очень счастливым. Если же нет – в Вашей душе вполне могут зародиться сомнения, которые звезды советуют гнать прочь.



Рак

Что может быть приятнее, чем хороший вечер в хорошей компании? Только вечер в компании с любимым человеком. Сегодня Вам удастся сочетать всё это в одном. Вас обоих, очевидно, пригласят отметить какое-то важное событие ваши общие друзья. Вечер пройдёт в очень тёплой и дружественной обстановке.



Лев

Сегодня Вы с удивлением для себя обнаружите, что Ваш любимый человек на самом деле куда интереснее, чем Вам казалось изначально. С ним можно поговорить на совершенно неожиданные темы и получить от него ответы на те вопросы, на которые Вы и не чаяли когда-либо найти ответы.





Дева

Сегодня Вашему любимому человеку будет непросто понять, что Вы бы хотели от него услышать или получить, поэтому он попытается угадать самостоятельно. Возможно, его попытки покажутся Вам достаточно неуклюжими, а может быть, продемонстрируют редкостную проницательность.



Весы

Сегодня для Вас главное – не сравнивать то, что Вы ожидали от этого дня, с тем, что из него получилось. В противном случае, Вас неизбежно настигнет разочарование и вечер, даже неплохой и относительно радостный, будет безвозвратно испорчен. Радуйтесь тому, что у Вас есть, а не тому, что могло бы быть.



Скорпион

Сегодня Вашему любимому человеку не придется долго думать над тем, что бы Вы хотели от него получить в подарок. Все это будет крупными буквами написано у Вас на лбу. Его задача – научиться правильно читать.



Стрелец

В этот день Вам стоит поступить с Вашим любимым человеком так, как Вы бы хотели, чтобы он поступил с Вами. Конечно, если Вы подарите ему букет цветов, это не будет значить, что теперь стоит ждать аналогичного букета от него, но на ответный знак внимания вполне можете рассчитывать.



Козерог

Сегодня придумайте для Вас с Вашим любимым человеком какое-нибудь действительно интересное занятие. Пусть оно увлечет Вас настолько, что Вы забудете как о ваших общих проблемах, так и о частных неприятностях каждого из вас. Спрячьтесь за его ширмой ото всех проблем.



Водолей

Сегодня Вам будет довольно трудно решить, что делать с ситуацией, которая возникла в Вашей личной жизни. Логика, жизненный опыт и мудрые советчики будут подсказывать одно, а сердце и интуиция – нашептывать совершенно другое. Кого слушать – решать Вам.









Рыбы

Все, что скажет Вам сегодня Ваша половинка, Вы будете считать глупостью, причем далеко не всегда обоснованно. Такое уж у Вас будет противоречивое настроение. Кстати, это может серьезно ее обидеть, поэтому не стоит слишком увлекаться. Не стоит самоутверждаться за счет близкого Вам человека.

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