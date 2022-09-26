Гороскоп на сегодня, 27 сентября 2022 года, для всех знаков зодиака

21:14, 26 сен 2022

Тем, кто встанет пораньше, удастся довести до конца какое-то непростое и важное дело. Но не стоит отчаиваться и любителям поспать подольше: день в целом складывается вполне благоприятно, и единственное, что может его омрачить, это незначительная ссора, которой удастся быстро положить конец.







Многие ощущают прилив жизненных сил, начинают строить долгосрочные планы, рассчитывая, что энергия и энтузиазм их не покинут. Но реализовать такие замыслы удастся лишь в том случае, если вы предпримете какие-то действия немедленно, а не будете откладывать их в долгий ящик.



Овен

События этого дня огорчат многих Овнов. Представители знака вынуждены преодолевать трудности, решать проблемы, возникшие по вине других людей. Не удается реализовать планы, которые вы долго и старательно строили, приходится довольствоваться малым, хотя вы рассчитывали на большее.



Телец

Можно достичь незаурядных результатов, но для этого потребуются настойчивость и находчивость. Решения, которые вы принимаете, удивляют окружающих. Многие пытаются следовать вашему примеру, но никому не удается достичь тех же результатов – неудивительно, что вам многие завидуют.



Близнецы

День связан с активной деятельностью, которая вам кажется полезной, а у окружающих вызывает недоумение. Впрочем, вас не беспокоит чужое мнение – вы продолжаете поступать по-своему, и даже добиваетесь кое-каких успехов. Вы проявляете гибкость и дипломатичность, стараетесь учесть интересы всех; есть опасность, что кто-то попытается воспользоваться вашим благородством.



Рак

Можно приступать к сложной и ответственной работе, браться за реализацию масштабных проектов. Вы найдете помощников и единомышленников, которые вскоре станут настоящими друзьями. День подходит для начала учебы и научных исследований, а также посещения лекций и семинаров. Вероятны незначительные денежные поступления.



Лев

Кое-какие проблемы имеются, но с ними удается справиться благодаря на редкость высокому жизненному потенциалу. Вы практически неутомимы. Хорошо проходят деловые и личные встречи, вам удается настоять на своем, не доведя дело до конфликта.





Дева

Вы спокойны и сдержанны, не переживаете из-за мелочей, сохраняете хладнокровие в сложных ситуациях. Такая позиция очень продуктивна, именно благодаря ей за день вы успеете сделать многое. Правда, к вечеру накопится усталость, так что не упустите возможность хорошо отдохнуть.



Весы

Значительная часть этого дня будет посвящена размышлениям о прошлом, анализу и исправлению допущенных ошибок. Вы настроены крайне самокритично, а вот к чужим слабостям относитесь снисходительно. Предъявляя к себе слишком высокие требования, вы рискуете погрузиться в уныние, поскольку понимаете, что им не так-то легко соответствовать.



Скорпион

Даже если что-то не ладится, вы сохраняете хорошее настроение, и во многом именно благодаря этому добиваетесь поставленных целей и находите общий язык с людьми, с которыми раньше не удавалось договориться. Хорошо проходят деловые встречи, Скорпионам удается найти новых союзников. Деловые партнеры могут стать настоящими друзьями (и не только), если вы этого захотите.



Стрелец

Вы ни минуты не сидите без дела, все время чем-то занимаетесь, даже если в этом нет особенной необходимости. Окружающим ваша бурная деятельность кажется несколько утомительной, но поделать с ней они ничего не могут: помешать вам никто не в силах. Возможны значительные успехи там, где требуются личное обаяние и умение произвести хорошее впечатление; а вот в делах, требующих аккуратности и собранности вы едва ли добьетесь достойных результатов – уж слишком часто ваше внимание рассеивается.



Козерог

Этот день требует особенно осторожного обращения с деньгами; разумным будет отказаться от любых расходов, кроме необходимых. Нежелательно подписывать важные документы и заключать крупные сделки. Козероги, имеющие дело с финансовой отчетностью, должны быть особенно внимательными.



Водолей

Будьте осторожны: в этот день вас очень легко заманить в ловушку. И критику, и комплименты принимайте спокойно, старайтесь не поддаваться на провокации. Очень важно сохранять ровные отношения с коллегами и деловыми партнерами, не допускать даже тени конфликта. Ваше разумное поведение в сложных ситуациях должно стать примером для окружающих.









Рыбы

День начинается нелегко, но вам удается преодолеть влияние неблагоприятных тенденций. Плодотворным будет сотрудничество, в том числе с новыми партнерами. Желательно общение с женщинами: от них вы можете узнать нечто полезное лично для вас. День подходит для приема гостей, обсуждения деловых вопросов в неформальной обстановке.

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