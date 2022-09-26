Любовный гороскоп на сегодня, 27 сентября 2022 года, для всех знаков зодиака

21:17, 26 сен 2022

Любовный гороскоп на сегодня, 27 сентября 2022 года, по знакам зодиака



Овен

Сегодня Вашему любимому человеку будет довольно трудно понять, почему события в его личной жизни разворачиваются именно таким образом. Пожалуй, Вы бы смогли ему на этот вопрос ответить, однако по той или иной причине Вы не посчитаете это целесообразным. Так уж ли Вы правы?







Телец

Сегодня Вы решите, что пришло самое подходящее время для того, чтобы тайное стало явным, и раскроете Вашему любимому человеку какой-то Ваш секрет. Однако неизвестно, насколько он окажется готов к таким откровениям. Вероятность адекватной реакции весьма высока, но всегда остается злополучное «но».



Близнецы

Сегодня звезды ни в коем случае не призывают Вас врать Вашему любимому человеку, однако кое-что скрыть от него до поры до времени просто необходимо во избежание многих ссор, казусов и взаимонепониманий. Расскажете ему все потом, в более подходящей обстановке.



Рак

Очень удачный день, чтобы завести новое увлечение. Если с любовной сферой у Вас все исключительно гладко, и новые отношения Вас не интересуют, можете обратить ситуацию в сторону заведения хобби. Ну, язык какой-нибудь начать учить, макраме плести, этикетки от пивных бутылок собирать.



Лев

Не стоит делать таких больших шагов в сближении с Вашим любимым человеком. Он может принять этот темп как должное, а потом, когда Вы однажды выдохнетесь и притормозите, решит, что на этом Ваши чувства иссякли, и уйдет. Поэтому следуйте совету Ремарка: «Что медленно, то прочно, а что прочно — хорошо».





Дева

Не делайте серьезных выводов из сегодняшнего поведения Вашего любимого человека. Скорее всего, оно ничего не означает и продиктовано вовсе не настолько серьезными мотивами, как Вы себе воображаете. Как говорится в старом анекдоте, иногда огурец — это всего лишь огурец, что бы на эту тему ни думал дядюшка Фрейд.



Весы

Сегодня Вы поймете, что обратная сторона стабильности и надежности – это предсказуемость и скука. Постарайтесь смириться с этим: у жизни, полной радости и сюрпризов, тоже есть обратная сторона, которая Вам тоже вряд ли понравится. Лучше во всем искать хорошее, чем плохое.



Скорпион

Если Вас заели проблемы, о которых Вы не решались поговорить со своими близкими, сегодня подходящий день, чтобы открыть свою душу. Вы испытаете облегчение. Не сомневайтесь — Вас обязательно поймут, а может быть, поделятся добрым советом.



Стрелец

Сегодня Вашему любимому человеку захочется сделать Вам маленький подарок. Он будет недорогим по цене, но очень дорогим по факту своего существования, поскольку само его наличие будет подтверждать, что Вы нужны и любимы, за Ваше счастье борются и ради Вашей улыбки готовы очень на многое.



Козерог

Сегодня Вам следует ответственно отнестись к такому важному занятию, как общение с Вашим любимым человеком. В этот день оно будет напоминать довольно тяжелый труд, бесплатный при этом. Однако если Вы выдержите, Ваш стоицизм окупится сторицей, причем совсем скоро.



Водолей

Сегодня Вашему любимому человеку будет казаться, что у него исключительное чувство юмора, Вы же не сможете с этим согласиться во многих случаях. Звезды рекомендуют намекать Вашей половинке на то, что некоторые темы для Вас вовсе не являются смешными, занятными и забавными.









Рыбы

Сегодня Вашему любимому человеку будет о чем Вам рассказать. Однако будут у него и сомнения на тему того, а интересно ли Вам будет выслушивать его истории и откровения. Поэтому вполне возможно, что Вы так и останетесь в неведении касательно его новостей.

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