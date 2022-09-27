Гороскоп на сегодня, 28 сентября 2022 года, для всех знаков зодиака

22:24, 27 сен 2022

Не исключены трудности. Нужно время, чтобы разобраться в собственных мыслях и чувствах, решить, каковы ваши истинные цели. Но сегодня возможность сосредоточится на этом едва ли появится. Слишком много будет мелких дел, требующих внимания, неожиданно возникающих проблем и задач. Опыт, полученный раньше, часто оказывается бесполезен, приходится на ходу учиться новому.







Как бы ни шли дела, старайтесь не унывать. Многое зависит от вашего отношения к происходящему. Тем, кто смотрит на мир позитивно и сохраняет оптимизм, будет проще справиться с неприятностями.



Овен

Если на этот день запланированы какие-то важные дела, будьте готовы к тому, что заниматься ими придется в одиночестве. Это совершенно не помешает достижению нужного результата. Более того – чем более вы будете свободны в своих действиях, тем быстрее оказываетесь там, куда стремитесь.



Телец

Это неудачный для вас день. Накопилось много дел, и все их некому поручить, так что трудиться вам придется самостоятельно, хотя напрягаться ужасно не хочется. Профессиональные обязанности необходимо выполнять наилучшим образом, не давая руководству ни малейшего повода для критики. Стоит чуть-чуть полениться, и все ваши достижения последнего времени будут забыты, по вашей репутации будет нанесен серьезный удар.



Близнецы

Стоит сосредоточиться на личных делах и бытовых проблемах. С точки зрения профессионального роста день не слишком благоприятный, а для тех, чья работа связана с коммерцией – даже опасный. Будьте готовы к расходам, и довольно значительным, которые трудно было предвидеть; вы не останетесь без гроша, но от некоторых приобретений наверняка придется отказаться.



Рак

Трудности не исключены, но, к счастью, не столь серьезны, как кажется. Вы можете рассчитывать на помощь друзей и союзников, хорошие советы, финансовую поддержку. Можно приступать к реализации масштабных проектов, решению сложных задач. Середина дня – подходящее время для оформления документов, посещения государственных организаций, контактов с чиновниками.



Лев

День складывается очень удачно. Нет такой задачи, решение которой вы не нашли бы в считанные часы. Очень кстати оказывается помощь – ее оказывают люди, некогда беззастенчиво пользовавшиеся вашей добротой. Возможны неожиданные встречи, которые всколыхнут воспоминания, заставят вас мысленно вернуться в прошлое, но только для того, чтобы в очередной раз убедиться, что настоящее ничуть не хуже.





Дева

Вы готовы к сложным делам и решению непростых задач. Этот день может потребовать подвигов, но вас это не напугает, а, скорее наоборот — вдохновит. У вас будет много дел, и со всеми вы благополучно справитесь.



Весы

В течение всего дня будет сильно влияние позитивных тенденций – пользуйтесь этим во всю! Утром особенно ярко проявляются такие качества, как настойчивость, честолюбие, упорство. Это время подходит для общения с людьми, которые не разделяют вашу точку зрения – этих странных особ вы быстро переубедите.



Скорпион

Несмотря на отдельные успехи, день все же складывается не слишком удачно. Вам кажется, что ваши победы незначительны, а поражения сродни катастрофе. На самом деле это не так; позже, обдумывая события этого дня, вы поймете, что многого добились и получили ценный опыт. Нежелательно в этот день работать с документами, составлять отчеты: вы рассеянны и чаще обычного допускаете ошибки.



Стрелец

Серьезный подход к делам гарантирует успех. Не думайте, что победы будут легкими, но ни на минуту не теряйте уверенности в том, что они все же будут. Этот день требует организованности, самодисциплины; не относитесь к своим обязанностям пренебрежительно, будьте внимательны к деталям. Подготовьтесь к встречам с представителями государственных организаций, проверкам.



Козерог

Поставленных целей вы добиваетесь, но успехам своим не слишком радуетесь. Все дело в том, что эмоциональный фон этого дня неблагоприятен, легко впасть в уныние, поддаться депрессивным настроениям. Для некоторых Козерогов этот день будет связан с обидными промахами, мелкими, но досадными потерями.









Водолей

Начало дня отличается чрезвычайно благоприятным эмоциональным фоном. Можно воспользоваться этим, чтобы обдумать проблемы, волновавшие вас в последнее время – вы сможете взглянуть на них по-новому и найти решение. Кроме того, данный период чрезвычайно благоприятен для общения и новых знакомств.

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