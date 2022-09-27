Любовный гороскоп на сегодня, 28 сентября 2022 года, для всех знаков зодиака

22:28, 27 сен 2022

Любовный гороскоп на сегодня, 28 сентября 2022 года, по знакам зодиака



Овен

Сегодня Вам стоит вспомнить о том, какими были ваши первые свидания, что Вы чувствовали, когда впервые брали за руку Вашего любимого человека, когда впервые сказали ему, что любите его и почувствовали, что чувства Ваши сильны и взаимны. Может быть, стоит попробовать вернуть все это?







Телец

Сегодня Вам очень захочется творчества и разнообразия. Увы, это желание будет довольно-таки сложно осуществить. Либо времени хватать не будет, либо душевных сил, либо Ваш любимый человек будет активно душить Ваши прекрасные порывы. Однако постарайтесь сегодня не растерять весь свой пыл. Возможно, он Вам пригодится завтра.



Близнецы

Этот день ясно покажет, как дальше будут развиваться ваши отношения. Поэтому постарайтесь сегодня не ссориться, не выяснять отношений, а поддерживать тепло и гармонию.



Рак

Сегодня Ваш любимый человек не будет понимать элементарных, на Ваш взгляд, вещей, чем вполне может довести Вас до белого каления. Не спешите, однако, распаляться: возможно, Вы неправильно или неточно объяснили, или же Вашей половинке вовсе не нужно этого знать.



Лев

Сегодня Вы узнаете, что кто-то строил на Вас далеко идущие планы в области личной жизни, причем настолько далеко, что, кажется, проще дойти до горизонта или доплыть до Атлантиды. Впрочем, вполне возможно, если Вы решите, что Вам это нужно, все еще может получиться.





Дева

Сегодня Вашему любимому человеку захочется ненадолго снять с себя розовые очки и посмотреть на Вас непредвзятым, не влюбленным взглядом. Подойдите к этому эксперименту ответственно, потому что многие Ваши недостатки могут выплыть наружу и весьма изменить отношение к Вам.



Весы

Сегодня Вам придется стать гостеприимным хозяином или радушной хозяйкой для близких и родных людей Вашего любимого человека. Именно Вам придется править балом в этот день, заботясь о том, чтобы всем было хорошо, уютно, весело и вкусно. Это не очень просто, зато довольно-таки приятно.



Скорпион

Обратите внимание на человека, который давно в Вас влюблен. Может быть, стоит его одарить не только вежливой улыбкой, но и чем-то большим? Если он действительно стоит Ваших теплых чувств, Вы поймете это именно сегодня, а значит, этот день можно будет считать Днем Рождения новой любви.



Стрелец

Сегодня Вашему любимому человеку очень понадобится Ваша эмоциональная поддержка, причем в любых количествах. Самое главное для Вас – просто быть рядом и хотя бы мысленно держать Вашу половинку за руку в те минуты, когда ей будет особенно трудно, грустно и одиноко.



Козерог

Сегодня Вашему любимому человеку захочется с Вами порассуждать о вечном, а Вам будет довольно трудно уловить ход его размышлений и, следовательно, ответить ему нечто вразумительное. Поэтому если Вы вдруг почувствуете, что не понимаете, о чем он, просто кивайте с понимающим видом.



Водолей

Сегодня Вашему любимому человеку будет очень важно знать, что что бы ни случилось, Вы всегда поддержите его в трудную минуту, не дадите упасть, сорваться, уйти и утонуть в трясине неприятностей. Постарайтесь создать впечатление именно такого человека – а лучше окончательно и бесповоротно таким стать.









Рыбы

Сегодня Вам будет горько сознавать, что в Вашей личной жизни что-то не получилось и не сбылось, а могло бы стать гораздо лучше. Но история не знает сослагательного наклонения, и жить Вам придется с тем, что Вам теперь осталось. А осталось, поверьте, не так мало, и это вовсе не так грустно.

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